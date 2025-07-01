читать дальше

Это, как быть у родника и не напиться:)

Всегда считал, что в жизни любое умение может пригодится. А уж самостоятельно испечь хлеб и узнать, что хлеб приготовленный собственными руками из нерафинированной муки в русской печи не портится две недели - это впечатление, которое останется на всю жизнь. Да, можно не вспомнить рецепт, можно не знать, как готовиться закваска, можно даже забыть про то, что надо освободить печь от углей перед выпеканием, но невозможно забыть запах и теплоту опары, жар от прогоревших в печи поленьев, аромат хлеба с имбирем и семечками или с корицей и сахаром… Мои дети были в восторге…

Мы ехали на один мастер-класс, а поучаствовали фактически в четырех… Дети пекли хлеб, жарили блины, томили картошку с грибами в печи и делали свою птицу счастья… Алексей с супругой и сыном оказались настолько гостеприимны, что уезжать не хотелось от слова "совсем"… Знаете, это важно… очень, когда отогреваешься сердцем рядом с такими людьми… И это уже не про мастер-класс… Это про то, что внутри нас, это про то, кто мы и зачем здесь… Спасибо Вам.