Индивидуальная
до 6 чел.
Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая
Активный поход недалеко от Белокурихи: прозрачный воздух, причудливые скалы и ощущение первозданной природы. Вдохновляющий треккинг с гидом
Начало: В любом удобном для вас место в границах жилой зон...
«, +90 минут к экскурсии), есть небольшие конные прогулки и ресторан»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ткацкий мастер-класс в Белокурихе
Погрузитесь в атмосферу деревенского быта Алтая: ткацкий мастер-класс, хлебопечение в русской печи и обед с местными продуктами. Увезите сувениры
Начало: В селе Старобелокуриха
«В стоимость включены все мастер-классы, дегустации и обед»
13 дек в 08:00
20 дек в 08:00
11 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Деревенская сказка: гастрономический тур
Проведите время в уютной усадьбе, где вас ждут мастер-классы по выпечке хлеба и созданию оберегов. Вкусный ужин из русской печи завершит день
Начало: Село Старобелокуриха, переулок Новый, дом 20
«Что вас ждет «Деревенская сказка» — это экскурсия и мастер-классы, гастрономический тур с местными специалитетами, море важной интересной информации и незабываемых впечатлений»
Расписание: по договоренности
11 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина1 июля 2025Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обедДата посещения: 30 июня 2025Спасибо за душевные мастер классы Алексею и Анне! Посетили всей семьей с детьми, все остались в восторге! Вкусный хлеб, восхитительные
- ДДенис4 августа 2025Выражаем огромную благодарность Алексею и Анне за прекрасно проведённое время в компании с ними. Всем, кто хочет душевной беседы, приобщения
- ССергей31 июля 2025Были с детьми в Горном Алтае… Но быть в Горном Алтае и не заехать в Алтайский край - это неправильно…
- ТТатьяна24 июля 2025Все прошло прекрасно! Очень познавательно и интересно! Рекомендую!
- ВВладимир7 января 2025Лучше быть вряд ли возможно
- ЕЕлизавета25 июля 2024Все было очень здорово, спасибо Алексею и Анне, очень гостеприимные, культурные, доброжелательные люди, спасибо.
- ССветлана26 ноября 2023Если вы хотите очутится в атмосфере гостеприимства и доброжелательности,нается вкусной натуральной еды, приготовленной в русской печи, почувствовать себя ткачом и
- ТТатьяна21 сентября 202329 июля были мы вчетвером (я, муж и внуки) были на интереснейшей экскурсии в Старобелокурихе "Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский
- ВВиктория29 августа 2023Низкий поклон Алексею и Анне! Великолепная экскурсия. Мы своими руками испекли хлеб для себя и для наших близких, испекли очень
- ННина31 июля 2023Алексей потрясающий рассказчик! Забрал нас из Белокурихи(по договоренности). С самого начала нашего мероприятия (у нашего места проживания), по дороге в
- ЕЕлена24 июля 2023Прекрасная экскурсия - погружение в деревенскую жизнь! Узнали много нового, многому научились! Мальчишки подростки с удовольствием пекли блины, месили хлеб, топили печь и делали различные поделки! Очень душевно провели время!!! Рекомендую! Алексей и Анна большие молодцы!!!
- ММихаил20 июля 2023Приятно провели время с семье. Сперва недалекая поездка и потом насыщенные мероприятия. Очень грамотно сделано чередование разных мастер-классов, ни минуты простоя. Все остались очень довольны и с удовольствием едим теперь самолично сделанный хлеб
- ИИлья1 июля 2023Очень понравился мастер класс, напекли хлеба, блинов, сделали поделки! В общем отлично провели время! Организаторы отличные, Алексей очень много рассказал о хлебе. С Анной занимались поделками! Спасибо Алексей и Анна за мастер класс!
- SSvetlana14 ноября 2022Очень понравилась экскурсия. Ходили двумя семьями: родители, дети. Остались все в восторге!!!
Столько всего познавательного, так душевно, уютно и сытно. Хлеб, блины получились просто волшебные, тем более когда в приготовлении участвовали все от мала, до велика. Спасибо гостепреимным хозяевам!!
- РРоман22 октября 2022Спасибо большое Анне и Алексею за этот чудесный мастер-класс!
Семья из трёх человек напекла много хлеба, который путешествовал с ними потом
- ЕЕлена21 августа 2022Посетили Ремесленный Алтай семьей (папа, мама и ребенок подросток) и остались очень довольны! Мы разные, но каждый нашел что-то свое.
- ИИрина11 августа 2022Прекрасная экскурсия, время пролетело незаметно. Дети (4,7 лет) были в восторге, принимали активное участие.
- ААлександра20 июня 2022Алексей и Анна организовали экскурсию отлично, все время узнавали и делали что-то новое!!! А потом нас ждал вкусный ужин!!! Хлеб изумительный, картошка с грибами из печи- это сказка!!! Закусочки, лучше всякого ресторана! А ещё, что очень важно- это общение)))
- ДДарья7 мая 2022Замечательное мероприятие! Очень гостеприимные хозяева, Алексей расскажет всё о хлебе, а Анна проводит в мир ткацкого мастерства. Не занудно, не
