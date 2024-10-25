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восхождение. По пути он рассказывал много интересных фактов и легенд об этом месте, вообще о природе Алтая. Мы увидели Каменный водопад, Одинокую сосну, скалы Черепашку, Шаманку. Потрясающие виды открываются при подъеме на гору! Подъем оборудован лестницами, цепями, тросиками, Владимир помогает при подъеме в сложных местах. И очень порадовали отличные фотографии, которые он сделал на наш телефон, сфотографировал нас на потрясающе красивом фоне. В общем, экскурсия на пять с плюсом, спасибо организаторам и гиду!