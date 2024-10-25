3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Автотур к Белокурихе-2
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по горному серпантину к новому курорту Белокуриха-2. Вас ждут живописные виды, исторические комплексы и арт-объекты
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
«По пути остановимся на трёх смотровых площадках: гигантская надпись «Алтайский край», «Верстовой столб» и «Байкерский топор», в этих местах открывается отличный вид на горный серпантин и Западно-Сибирскую равнину»
Сегодня в 09:00
1 ноя в 13:00
от 5 334₽ за всё до 3 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия к вершине горы Круглой в Белокурихе
Пройдите по горной гряде Белокурихи и покорите вершину горы Круглой. Насладитесь видами и зарядитесь энергией природы на этом кольцевом маршруте
Начало: Любое удобное для вам место в границах города
«Гора Круглая — 801 метр, высшая точка одноимённой гривы»
Расписание: Свободное расписание по договорённости.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Гора Круглая: треккинг-экскурсия из Белокурихи
Подняться на вершину, полюбоваться причудливыми останцами и насладиться видами горной долины по пути
Начало: В курортной зоне
«На микроавтобусах повышенной проходимости мы поднимемся на перевал горы Круглой, а далее пешком отправимся к каменным останцам и к вершине»
Расписание: в среду в 14:45
6 ноя в 14:45
13 ноя в 14:45
18001 620₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна25 октября 2024Спасибо большое Виталию за интересную экскурсию! Нам всё понравилось))
- ННаталья22 октября 2024Мне понравилось, лёгкая, красивая поездка в горы, по такой идеальной дороге я не ездила давно) Алтай осенью-просто чудо, а музей шоколада теперь-отдельная любовь) Очень благодарна нашему гиду Виталию за интересные рассказы, комфортное вождение, лёгкую атмосферу и красивые фотографии 🤍
- ННаталья5 сентября 2024Неоднозначная экскурсия, посетить стоит. Неоднозначна не из-за Владимира, а по материалу. Владимир, человек который любит свой край, побольше бы нам таких. Низкий ему поклон.
- ЕЕлена3 августа 2024Прекрасная экскурсия! Гид Владимир забрал нас у дома, отвез на машине к подножию горы, выдал лыжные палки и мы начали
Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Горы»
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