Индивидуальная
до 6 чел.
Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая
Активный поход недалеко от Белокурихи: прозрачный воздух, причудливые скалы и ощущение первозданной природы. Вдохновляющий треккинг с гидом
Начало: В любом удобном для вас место в границах жилой зон...
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ткацкий мастер-класс в Белокурихе
Погрузитесь в атмосферу деревенского быта Алтая: ткацкий мастер-класс, хлебопечение в русской печи и обед с местными продуктами. Увезите сувениры
Начало: В селе Старобелокуриха
13 дек в 08:00
20 дек в 08:00
11 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Индивидуальная звуковибрационная сессия в Белокурихе с Яной и Евгением
Погрузитесь в расслабляющую звуковую ванну, почувствуйте исцеляющие вибрации и восстановите гармонию с помощью поющих чаш и телесных камертонов
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей7 ноября 2025Время на экскурсии пролетело незаметно. Виталий очень любит свой край и поэтому рассказывает о нем так, что увлекает всех гостей,
- ЕЕлена22 октября 2025Очень понравилось! Звуки и вибрации чаш, запахи эфирных масел, атмосфера уюта настраивают на гармонизацию своего внутреннего Я. Получился отличный, расслабляющий отдых и новые впечатления!
- ААнна11 октября 2025Это прекрасная релаксация, очищение, восстановление энергии, после процедуры появилась легкость и тонус тела, с радостью посещаю ещё🤗
- ТТатьяна11 октября 2025Только что вернулись с экскурсии. Прекрасные впечатления. Пейзажи великолепные. Не смотря на вчерашний ливневый снег все прошло отлично и с
- ООлег11 сентября 2025Незабываемые впечатления!!!
- ЕЕлена2 сентября 2025Отличная экскурсия!
- ЛЛюбовь22 августа 2025Очень интересная экскурсия, а с таким гидом вообще 🔥. Очень много знает о своём крае, и отлично преподносит. Всем рекомендую.
- ММария22 августа 2025Решила начать свое мини-путешествие в Белокуриху с перезагрузки организма и выбрала сеанс звуковибрационного массажа. Ничего подобного ранее не испытывала! Яна
- ККсения13 августа 2025Шикарная экскурсия! Дошли до вершины Круглой, потом еще к Одинокой Сосне и к скалам Водопад! И всё это время Виталий
- ННаталья31 июля 2025Совершили увлекательную прогулку в окрестностях Белокурихи. Виталий - изумительный гид, узнали много интересного про природу края. Организация прогулки на высоте. Виды изумительные! Отдельное спасибо за вкуснейший чай с медом с видами на горы!
- ММария28 июля 2025Огромная благодарность Виталию за экскурсию! С сыном (9 лет) прекрасно провели время, получили массу положительных эмоций и интересной информации🔥Точно в
- ЕЕлена25 июля 2025Массаж с помощью звуковых чаш посетила в начале своего отпуска, перед туром "Золотое кольцо Горного Алтая". Это помогло мне быстро
- ТТатьяна15 июля 202515 июля 2025 г мы были на экскурсии к Вершине Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая. Нашим гидом был Виталий.
Его знание
- РРаиса8 мая 2025Прекрасная экскурсия! Завораживающие виды, восхитительная природа и прекрасный гид Виталий! Все прошло на одном дыхании в комфортном темпе. Дети 11 лет без проблем преодолели маршрут и остались в восторге. Всем рекомендуем такое увлекательное и познавательное путешествие в мир алтайской природы!
- ЯЯна17 января 2025Огромное спасибо Яне и Евгению за сессию. Была на подобном в Москве, а тут качество еще выше и лучше. Было
- ННаталья21 октября 2024Мне и моей семье очень понравилась эта чудесная прогулка🤍Переживала немного, что детям(9 и 11 лет) будет сложновато на таком маршруте,
- ГГалина1 сентября 2024Великолепная экскурсия, было круто, весело и не скучно. Виталий супер профи. Советую всем. Фото получились просто бомба.
- ММария28 августа 2024Экскурсия замечательная. Если есть физическая возможность (всё-таки, подъём в гору достаточно крутой), то надо обязательно подняться. С самой вершины открываются потрясающие виды. Виталий отличный проводник! Спасибо!
- ННаталья16 августа 2024Замечательный маршрут, шикарные виды, пейзажи, локации. Интересно, познавательно.
- ЕЕлена31 июля 2024Яна и Евгений -приятные молодые люди и,как мне показалось, хорошие специалисты. Всем советую!
Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Романтические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белокурихе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Белокурихе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Белокурихе в декабре 2025
Сейчас в Белокурихе в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Белокурихе на 2025 год по теме «Романтические», 87 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль