Гора Круглая — 801 метр, высшая точка одноимённой гривы. Совместно с дочерней гривой Ананьтева образует горный массив общей площадью более 20 км², являясь водоразделом реки Белокуриха и ручья Татарский, двух основных водных артерий курорта. Прямая видимость с вершины более 50 километров!
Что вас ожидает:
- Экскурсия начнётся с выезда в горы на внедорожнике: мы поднимемся на перевал, где оставим машину, и дальше отправимся пешком за впечатлениями. Побываем на вершине горы Круглой (801 метр), посетим множество природных объектов — среди известных: Одинокая сосна и Каменный водопад.
На всём маршруте нас будет окружать прекрасная природа, тропа будет сменятся различными ландшафтами, несколько прекрасных обзорных площадок для селфи и фотосъёмки, ваш Инстаграм будет полон фотографий!
Важная информация:
- Экскурсия подходит людям с нормальным состоянием здоровья, готовым к аэробным нагрузкам. Можно с детьми от 5 лет.
- Необходима обувь пригодная для движения по пересечённой местности (кроссовки или треккинговые ботинки). Выбирайте удобную одежду и возьмите с собой солнечные очки.