Мы пройдём по горной гряде через вершину горы Круглой

Мы пройдём по горной гряде через вершину горы Круглой.

Это оптимальный кольцевой маршрут с посещением всех достопримечательностей в этом районе.

А сам факт восхождения на вершину даёт сильнейшую эмоциональную и энергетическую подпитку.

Аэробная нагрузка позволит раздышаться и прокачать лёгкие.
К вершине горы Круглой
К вершине горы Круглой
К вершине горы Круглой
К вершине горы Круглой
К вершине горы Круглой
К вершине горы Круглой

Что вы увидите 🤩

  • Вершина горы Круглой
  • Одинокая сосна
  • Каменный водопад
  • Солнечная поляна и другие.
Гора Круглая — 801 метр, высшая точка одноимённой гривы. Совместно с дочерней гривой Ананьтева образует горный массив общей площадью более 20 км², являясь водоразделом реки Белокуриха и ручья Татарский, двух основных водных артерий курорта. Прямая видимость с вершины более 50 километров!

Что вас ожидает:

  • Экскурсия начнётся с выезда в горы на внедорожнике: мы поднимемся на перевал, где оставим машину, и дальше отправимся пешком за впечатлениями. Побываем на вершине горы Круглой (801 метр), посетим множество природных объектов — среди известных: Одинокая сосна и Каменный водопад.
На всём маршруте нас будет окружать прекрасная природа, тропа будет сменятся различными ландшафтами, несколько прекрасных обзорных площадок для селфи и фотосъёмки, ваш Инстаграм будет полон фотографий!

Важная информация:

  • Экскурсия подходит людям с нормальным состоянием здоровья, готовым к аэробным нагрузкам. Можно с детьми от 5 лет.
  • Необходима обувь пригодная для движения по пересечённой местности (кроссовки или треккинговые ботинки). Выбирайте удобную одежду и возьмите с собой солнечные очки.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
3 900 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Всё включено в стоимость
  • дополнительных расходов нет. Желающим предоставляются рюкзаки
  • треккинговые палки и дождевики. Предупреждать о необходимости до выезда!
Что не входит
  • Всё включено в стоимость
  • дополнительных расходов нет
Где начинаем и завершаем
Начало: Любое удобное для вам место в границах города
Завершение: Место выезда или по желанию в другом месте в Белокурихе
Когда и сколько длится?
Когда: Свободное расписание по договорённости.
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Свободное расписание по договорённости.

Виталий Ж.
Виталий Ж.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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