Гора Круглая — 801 метр, высшая точка одноимённой гривы. Совместно с дочерней гривой Ананьтева образует горный массив общей площадью более 20 км², являясь водоразделом реки Белокуриха и ручья Татарский, двух основных водных артерий курорта. Прямая видимость с вершины более 50 километров!

Что вас ожидает:

Экскурсия начнётся с выезда в горы на внедорожнике: мы поднимемся на перевал, где оставим машину, и дальше отправимся пешком за впечатлениями. Побываем на вершине горы Круглой (801 метр), посетим множество природных объектов — среди известных: Одинокая сосна и Каменный водопад.

На всём маршруте нас будет окружать прекрасная природа, тропа будет сменятся различными ландшафтами, несколько прекрасных обзорных площадок для селфи и фотосъёмки, ваш Инстаграм будет полон фотографий!

Важная информация: