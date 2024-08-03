Поднимемся к вершине горы Круглой — одной из самых красивых природных точек в окрестностях Белокурихи.
Часть пути преодолеем на автомобиле, а дальше пройдём пешком по горной гряде: увидим скалу Шаманку, Одинокую сосну, Каменный водопад и другие причудливые скалы. На пути устроим небольшое чаепитие с панорамным видом.
Часть пути преодолеем на автомобиле, а дальше пройдём пешком по горной гряде: увидим скалу Шаманку, Одинокую сосну, Каменный водопад и другие причудливые скалы. На пути устроим небольшое чаепитие с панорамным видом.
Описание экскурсииГора Круглая в окрестностях Белокурихи — это один из самых красивых маршрутов рядом с городом: здесь есть лесные тропы, скальные выходы, обзорные точки и виды на горные массивы. Что вас ожидает Экскурсия начнётся с выезда в горы на автомобиле: мы поднимемся на перевал, где оставим машину, и дальше отправимся пешком по горной тропе. На маршруте побываем на вершине горы Круглой, увидим скалу Шаманку, Одинокую сосну, Каменный водопад, скалу «Мост влюблённых» и другие природные объекты. По пути будем останавливаться на обзорных точках, говорить о природе Белокурихи, местных ландшафтах и истории этих мест. Маршрут насыщенный, но проходит в спокойном темпе. Тропа будет меняться: лесные участки, каменные формы, подъёмы, спуски и открытые виды. Здесь всегда получаются отличные фотографии! Одинокая сосна - наша стоянка на природе для чаепития с местным мёдом. Важная информация • Экскурсия подходит людям с нормальным состоянием здоровья, готовым к прогулке по пересечённой местности.
- Можно с детьми от 7 лет.
- Нужна удобная обувь, желательно кроссовки.
- Одежду выбирайте по погоде, также рекомендуем взять солнечные очки.
- По предварительному запросу можем предоставить рюкзаки, треккинговые палки и дождевики.
Свободное расписание по договорённости.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вершина горы Круглой
- Одинокая сосна
- Каменный водопад
- Солнечная поляна
- Скала Шаманка
- Скала «Мост Влюблённых» и другие
Что включено
- В стоимость входит сопровождение экскурсовода, автомобильный подъём к началу маршрута, чаепитие на природе. По предварительному запросу бесплатно можем предоставить рюкзаки, треккинговые палки и дождевики.
Что не входит в цену
- Всё включено в стоимость, дополнительных расходов нет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любое удобное для вам место в границах курорта Белокуриха
Завершение: Место выезда или по желанию в другом месте в Белокурихе
Когда и сколько длится?
Когда: Свободное расписание по договорённости.
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Прекрасная экскурсия! Гид Владимир забрал нас у дома, отвез на машине к подножию горы, выдал лыжные палки и мы начали восхождение. По пути он рассказывал много интересных фактов и легенд
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Ю
Очень неожиданное путешествие, но оно того стоило. Гид Виталий провел нас через вершину. Мы увидели скалу Шаманку, одинокую сосну, каменный водопад. Всю дорогу мы слушали истории, было очень интересно. Рекомендуем, но хочу сказать маршрут не из легких.
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О
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