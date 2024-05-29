1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Прогулка к скалам «Четыре брата»
Перезагрузиться в окружении дивной природы и открыть предания каменных исполинов
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая
Отправиться из Белокурихи навстречу каменным исполинам, лесам и чистейшему воздуху
Начало: В любом удобном для вас место в границах жилой зон...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 5 334₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Автотур к Белокурихе-2
Посмотреть, как рождаются новые курортные места в горах Алтая
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 5 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 мая 2024Супер позитивный гид! Место волшебное!
- ННаталья16 мая 2024Автотур к Белокурихе-2 удался! Вождение машины по серпантину было аккуратным,но успели посмотреть все локации и уложиться по времени. Я довольна,увидела ВСЁ,что планировала до поездки.,узнала много новых интересных фактов… Спасибо,Виталий!
- ООльга14 мая 2024Отличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привал с травяным чаем и
- ВВалерия7 мая 2024Красивый маршрут, великолепный гид - огромное спасибо Виталию за интересные рассказы- много новой информации получила. И отдельное спасибо - за любовь к своему делу!
- ННаталья25 апреля 2024Гид Виталий, который нас возил по экскурсионным местам нам очень понравился. Не успели сесть в машину, как начался рассказ о Белокурихе. Очень эрудированный, внимательный, приятный в общении. На протяжении всей экскурсии расскащывал нам историю края и о достопримечательностях. Спасибо!
- ГГалина9 апреля 2024Прекрасная прогулка. Интересно было посмотреть и послушать. Всем рекомендуем сходить по этому маршруту с этим Экскурсоводом. Мы в восторге
- ССемён28 февраля 2024Отличная экскурсия! Насыщенная, идеальная по продолжительности (не коротко и не затянуто), с хорошим балансом природных видов и мест «под крышей». Виталий
- ттатьяна16 января 2024Огромное спасибо за очень интересную экскурсию. Великолепный гид, Получили массу положительные эмоций.
- NNatalya12 января 2024Отличная легкая экскурсия! Гуляли по лесу, любовались красотами,кормили птиц,слушали увлекательные рассказы нашего замечательного гида Виталия! Спасибо! Обязательно вернемся к вам еще, так как осталось много красивых мест в Белокурихе,где хочется побывать!
Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Популярные места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белокурихе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Белокурихе в июне 2024
Сейчас в Белокурихе в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 5 600. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Белокурихе на 2024 год по теме «Популярные места», 112 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август