Е Елена Прогулка к скалам «Четыре брата» Супер позитивный гид! Место волшебное!

Н Наталья Автотур к Белокурихе-2 Автотур к Белокурихе-2 удался! Вождение машины по серпантину было аккуратным,но успели посмотреть все локации и уложиться по времени. Я довольна,увидела ВСЁ,что планировала до поездки.,узнала много новых интересных фактов… Спасибо,Виталий!

О Ольга Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая читать дальше алтайским медом. Были, просто,"сумасшедшие" виды на горы, скалы и просыпающуюся природу! А какой был воздух!!! Одни восклицания!!! Спасибо Вам огромное! Надеемся, эта экскурсия была непоследняя!)) Отличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привал с травяным чаем и

В Валерия Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая Красивый маршрут, великолепный гид - огромное спасибо Виталию за интересные рассказы- много новой информации получила. И отдельное спасибо - за любовь к своему делу!

Н Наталья Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая Гид Виталий, который нас возил по экскурсионным местам нам очень понравился. Не успели сесть в машину, как начался рассказ о Белокурихе. Очень эрудированный, внимательный, приятный в общении. На протяжении всей экскурсии расскащывал нам историю края и о достопримечательностях. Спасибо!

Г Галина Прогулка к скалам «Четыре брата» Прекрасная прогулка. Интересно было посмотреть и послушать. Всем рекомендуем сходить по этому маршруту с этим Экскурсоводом. Мы в восторге

С Семён Автотур к Белокурихе-2 читать дальше замечательный гид: превосходная речь, хорошо подобранный материал рассказов. Видно, что он любит родной край и с удовольствием делится знаниями о нем. Отдельно отметим его водительские навыки: по заснеженному серпантину Виталий ехал максимально внимательно и осторожно. Мы были с двухлетним ребенком, это было очень важно. Отличная экскурсия! Насыщенная, идеальная по продолжительности (не коротко и не затянуто), с хорошим балансом природных видов и мест «под крышей». Виталий

т татьяна Автотур к Белокурихе-2 Огромное спасибо за очень интересную экскурсию. Великолепный гид, Получили массу положительные эмоций.