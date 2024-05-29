Главные экскурсионные места в Белокурихе

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Белокурихе, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка к скалам «Четыре брата»
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
45 отзывов
Прогулка к скалам «Четыре брата»
Перезагрузиться в окружении дивной природы и открыть предания каменных исполинов
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 4 000 за всё до 4 чел.
Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
42 отзыва
Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая
Отправиться из Белокурихи навстречу каменным исполинам, лесам и чистейшему воздуху
Начало: В любом удобном для вас место в границах жилой зон...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 5 334 за всё до 4 чел.
Автотур к Белокурихе-2
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Автотур к Белокурихе-2
Посмотреть, как рождаются новые курортные места в горах Алтая
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Прогулка к скалам «Четыре брата»
    Супер позитивный гид! Место волшебное!
  • Н
    Наталья
    16 мая 2024
    Автотур к Белокурихе-2
    Автотур к Белокурихе-2 удался! Вождение машины по серпантину было аккуратным,но успели посмотреть все локации и уложиться по времени. Я довольна,увидела ВСЁ,что планировала до поездки.,узнала много новых интересных фактов… Спасибо,Виталий!
  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Отличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привал с травяным чаем и
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    алтайским медом. Были, просто,"сумасшедшие" виды на горы, скалы и просыпающуюся природу! А какой был воздух!!! Одни восклицания!!! Спасибо Вам огромное! Надеемся, эта экскурсия была непоследняя!))

    Отличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привалОтличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привалОтличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привалОтличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привалОтличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привалОтличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привалОтличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привал
  • В
    Валерия
    7 мая 2024
    Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Красивый маршрут, великолепный гид - огромное спасибо Виталию за интересные рассказы- много новой информации получила. И отдельное спасибо - за любовь к своему делу!
  • Н
    Наталья
    25 апреля 2024
    Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Гид Виталий, который нас возил по экскурсионным местам нам очень понравился. Не успели сесть в машину, как начался рассказ о Белокурихе. Очень эрудированный, внимательный, приятный в общении. На протяжении всей экскурсии расскащывал нам историю края и о достопримечательностях. Спасибо!
  • Г
    Галина
    9 апреля 2024
    Прогулка к скалам «Четыре брата»
    Прекрасная прогулка. Интересно было посмотреть и послушать. Всем рекомендуем сходить по этому маршруту с этим Экскурсоводом. Мы в восторге
  • С
    Семён
    28 февраля 2024
    Автотур к Белокурихе-2
    Отличная экскурсия! Насыщенная, идеальная по продолжительности (не коротко и не затянуто), с хорошим балансом природных видов и мест «под крышей». Виталий
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    замечательный гид: превосходная речь, хорошо подобранный материал рассказов. Видно, что он любит родной край и с удовольствием делится знаниями о нем. Отдельно отметим его водительские навыки: по заснеженному серпантину Виталий ехал максимально внимательно и осторожно. Мы были с двухлетним ребенком, это было очень важно.

  • т
    татьяна
    16 января 2024
    Автотур к Белокурихе-2
    Огромное спасибо за очень интересную экскурсию. Великолепный гид, Получили массу положительные эмоций.
  • N
    Natalya
    12 января 2024
    Прогулка к скалам «Четыре брата»
    Отличная легкая экскурсия! Гуляли по лесу, любовались красотами,кормили птиц,слушали увлекательные рассказы нашего замечательного гида Виталия! Спасибо! Обязательно вернемся к вам еще, так как осталось много красивых мест в Белокурихе,где хочется побывать!

Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белокурихе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка к скалам «Четыре брата»
  2. Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая
  3. Автотур к Белокурихе-2
Сколько стоит экскурсия по Белокурихе в июне 2024
Сейчас в Белокурихе в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 5 600. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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