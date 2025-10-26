Алтайская Белокуриха приглашает на уникальное приключение: арт-парк и механическое шоу «Легенда о Каменном острове». Гости узнают о древних мифах, божествах и богатырях, погрузятся в атмосферу сакральных гор. Прогулка по парку включает осмотр смотровой башни, геомодели и лэнд-арт объектов. Завершает экскурсию спектакль, основанный на тюркских мифах. Это возможность стать частью великой истории и вдохновиться красотой природы

Алтай, который говорит

Вы окажетесь в особом месте — у подножия древних гор, где природа будто вступает с вами в диалог. Здесь, в Белокурихе:

горы становятся рассказчиками

каждый камень — часть легенды

а вы станете участником истории о большом Алтае

Вы узнаете:

почему Белокурихинский горный массив считается сакральным

кто жил здесь до нас

какие легенды передавались веками

что мы оставим будущим поколениям

Прогулка по арт-пространству парка «Каменный остров»

Cмотровая башня с видом на Северный фас Алтая

Геомодель Белокурихинского треугольника в миниатюре

Лэнд-арт-объекты: Зелёная башня, Пылающий мост, качели, лабиринт Возрождения

Пейзажный пруд, теневой павильон, ландшафт парка

Мы расскажем, кто создаёт парк и как он стал экспериментальной площадкой для молодых архитекторов.

Легенда о Каменном острове

Финал экскурсии — механический спектакль, основанный на тюркских мифах и алтайском героическом эпосе.

В театральном пространстве парка мы раскроем вам тайну Каменного острова. В декорациях древнего моря красавица Умай и большая птица Ульгень создают жизнь на Земле… Кто вы? Зритель или хранитель забытой истины? Тайны Каменного острова манят, осмелитесь ли вы их раскрыть?

Категория спектакля: 0+

