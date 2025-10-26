Алтайская Белокуриха приглашает на уникальное приключение: арт-парк и механическое шоу «Легенда о Каменном острове». Гости узнают о древних мифах, божествах и богатырях, погрузятся в атмосферу сакральных гор. Прогулка по парку включает осмотр смотровой башни, геомодели и лэнд-арт объектов. Завершает экскурсию спектакль, основанный на тюркских мифах. Это возможность стать частью великой истории и вдохновиться красотой природы
6 причин купить этот билет
- 🌟 Уникальное механическое шоу
- 🏞️ Прогулка по арт-парку
- 🗺️ Вид на 50 км гор
- 🎭 Древние тюркские мифы
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🧭 Открытие секретов Алтая
Что можно увидеть
- Смотровая башня
- Геомодель Белокурихинского треугольника
- Зелёная башня
- Пылающий мост
- Лабиринт «Здоровое сердце»
Описание билета
Алтай, который говорит
Вы окажетесь в особом месте — у подножия древних гор, где природа будто вступает с вами в диалог. Здесь, в Белокурихе:
- горы становятся рассказчиками
- каждый камень — часть легенды
- а вы станете участником истории о большом Алтае
Вы узнаете:
- почему Белокурихинский горный массив считается сакральным
- кто жил здесь до нас
- какие легенды передавались веками
- что мы оставим будущим поколениям
Прогулка по арт-пространству парка «Каменный остров»
- Cмотровая башня с видом на Северный фас Алтая
- Геомодель Белокурихинского треугольника в миниатюре
- Лэнд-арт-объекты: Зелёная башня, Пылающий мост, качели, лабиринт Возрождения
- Пейзажный пруд, теневой павильон, ландшафт парка
Мы расскажем, кто создаёт парк и как он стал экспериментальной площадкой для молодых архитекторов.
Легенда о Каменном острове
Финал экскурсии — механический спектакль, основанный на тюркских мифах и алтайском героическом эпосе.
В театральном пространстве парка мы раскроем вам тайну Каменного острова. В декорациях древнего моря красавица Умай и большая птица Ульгень создают жизнь на Земле… Кто вы? Зритель или хранитель забытой истины? Тайны Каменного острова манят, осмелитесь ли вы их раскрыть?
Категория спектакля: 0+
Организационные детали
- Ограничений по возрасту нет, интересно и взрослым и детям
- В парке есть качели, детская площадка, кролики. Дети забудут про гаджеты!
- Экскурсию для вас проведу я лично
ежедневно в 11:00 и 17:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1200 ₽
|Дети с 5 до 14 лет, пенсионеры, льготные категории граждан
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кают-компании арт-парка «Каменный остров»
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 11:00 и 17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Белокурихе
Провели экскурсии для 22 туристов
Я и мой муж — местные, родом из Белокурихи. Исходили все горные тропы, изучили каждую вершину и однажды решили создать место, в котором Алтай можно почувствовать. Так появился арт-парк «Каменный
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
С
Благодарю! Представление завораживает. Хтонь великолепен! Творческих успехов и развития Вам!
Обязательно посетите этот театр и сам комплекс. Увлекательное путешествие в историю Каменного острова. А о чём это, узнаете из спектакля 😉
1200 ₽ за человека