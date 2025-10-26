Легенда о Каменном острове: арт-парк и механическое шоу

Путешествие в Белокуриху обещает незабываемые впечатления. Механическое шоу и арт-парк откроют вам тайны алтайских легенд и искусства
Алтайская Белокуриха приглашает на уникальное приключение: арт-парк и механическое шоу «Легенда о Каменном острове». Гости узнают о древних мифах, божествах и богатырях, погрузятся в атмосферу сакральных гор. Прогулка по парку включает осмотр смотровой башни, геомодели и лэнд-арт объектов. Завершает экскурсию спектакль, основанный на тюркских мифах. Это возможность стать частью великой истории и вдохновиться красотой природы
6 причин купить этот билет

  • 🌟 Уникальное механическое шоу
  • 🏞️ Прогулка по арт-парку
  • 🗺️ Вид на 50 км гор
  • 🎭 Древние тюркские мифы
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🧭 Открытие секретов Алтая
Что можно увидеть

  • Смотровая башня
  • Геомодель Белокурихинского треугольника
  • Зелёная башня
  • Пылающий мост
  • Лабиринт «Здоровое сердце»

Описание билета

Алтай, который говорит

Вы окажетесь в особом месте — у подножия древних гор, где природа будто вступает с вами в диалог. Здесь, в Белокурихе:

  • горы становятся рассказчиками
  • каждый камень — часть легенды
  • а вы станете участником истории о большом Алтае

Вы узнаете:

  • почему Белокурихинский горный массив считается сакральным
  • кто жил здесь до нас
  • какие легенды передавались веками
  • что мы оставим будущим поколениям

Прогулка по арт-пространству парка «Каменный остров»

  • Cмотровая башня с видом на Северный фас Алтая
  • Геомодель Белокурихинского треугольника в миниатюре
  • Лэнд-арт-объекты: Зелёная башня, Пылающий мост, качели, лабиринт Возрождения
  • Пейзажный пруд, теневой павильон, ландшафт парка

Мы расскажем, кто создаёт парк и как он стал экспериментальной площадкой для молодых архитекторов.

Легенда о Каменном острове

Финал экскурсии — механический спектакль, основанный на тюркских мифах и алтайском героическом эпосе.

В театральном пространстве парка мы раскроем вам тайну Каменного острова. В декорациях древнего моря красавица Умай и большая птица Ульгень создают жизнь на Земле… Кто вы? Зритель или хранитель забытой истины? Тайны Каменного острова манят, осмелитесь ли вы их раскрыть?

Категория спектакля: 0+

Организационные детали

  • Ограничений по возрасту нет, интересно и взрослым и детям
  • В парке есть качели, детская площадка, кролики. Дети забудут про гаджеты!
  • Экскурсию для вас проведу я лично

ежедневно в 11:00 и 17:00

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный1200 ₽
Дети с 5 до 14 лет, пенсионеры, льготные категории граждан600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Кают-компании арт-парка «Каменный остров»
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 11:00 и 17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Белокурихе
Провели экскурсии для 22 туристов
Я и мой муж — местные, родом из Белокурихи. Исходили все горные тропы, изучили каждую вершину и однажды решили создать место, в котором Алтай можно почувствовать. Так появился арт-парк «Каменный
остров» — сначала 40 соток, сегодня — четыре гектара. Это пространство стало точкой притяжения для молодых архитекторов, а наши экскурсии — живым рассказом о горах, легендах и людях. Мы любим делиться этим опытом и особенно ценим общение после спектакля — ведь мы не просто показываем историю, мы её создаём.

Отзывы и рейтинг

С
Благодарю! Представление завораживает. Хтонь великолепен! Творческих успехов и развития Вам!
Наталья
Обязательно посетите этот театр и сам комплекс. Увлекательное путешествие в историю Каменного острова. А о чём это, узнаете из спектакля 😉

