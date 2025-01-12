1 день

Отправление поезда из Новосибирска

Отправление из главного сибирского города Новосибирска в 21:33 – прицепной тематический вагон к номеру поезда 401 (перед выездом мы оповестим какой номер вагона будет, и точное время отправления).

Вас ждут комфортные купе с душем в каждом вагоне.

Заботливые проводники предложат вам ароматный чай в подстаканниках, и вы отправитесь в путь под стук колес.

Это будет необычное путешествие, которое подарит вам массу впечатлений и эмоций.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160