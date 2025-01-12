Мои заказы

Два Алтая. Железнодорожный круиз на январские праздники

Насыщенная программа на январские праздники с удобным отправлением из Новосибирска на поезде.

Отправимся в железнодорожное приключение и откроем для себя новые горизонты зимнего Алтая! Вас ждут потрясающие зимние виды, интересные экскурсии и уютная атмосфера поезда. Насладитесь каждым мгновением этого удивительного железнодорожного круиза!
5
1 отзыв
Программа тура по дням

1 день

Отправление поезда из Новосибирска

Отправление из главного сибирского города Новосибирска в 21:33 – прицепной тематический вагон к номеру поезда 401 (перед выездом мы оповестим какой номер вагона будет, и точное время отправления).

Вас ждут комфортные купе с душем в каждом вагоне.

Заботливые проводники предложат вам ароматный чай в подстаканниках, и вы отправитесь в путь под стук колес.

Это будет необычное путешествие, которое подарит вам массу впечатлений и эмоций.

2 день

Зимнее Телецкое озеро

В 7:41 поезд прибывает на вокзал Бийска.

Вас встречает гид и помогает сесть в удобные автобусы.

Первая остановка — завтрак в уютном кафе.

Здесь вы сможете попробовать блюда местной кухни и подготовиться к дальнейшему путешествию.

После завтрака мы отправляемся в захватывающее путешествие к Телецкому озеру.

Пейзажи за окном меняются с каждым километром, даря радость и восхищение.

Добро пожаловать в зимнюю сказку Телецкого озера — это настоящая жемчужина Алтая!

Здесь вы сможете насладиться великолепием зимней природы и потрясающими видами, которые навсегда останутся в вашем сердце.

Вас ждет подъем на канатной дороге на вершину горы Кокуя, высота которой 1380 метров.

Со смотровой площадки открывается великолепный вид на прителецкую тайгу.

Также в этот день вас ждет встреча с северными народами Алтая.

Вы прогуляетесь по таежной тропе, примите участие в обряде огня и национальных играх.

Вас ждет вкусный национальный обед, который вам точно понравится!

После этого мы переезжаем в Горно-Алтайск.

Вечером вас ждет ужин в ресторане, а затем размещение в отеле и отдых после такого насыщенного дня.

В стоимость включено: завтрак, обед, ужин, подъем на канатной дороге.

3 день

Путешествие по Чуйскому тракту

Погрузитесь в увлекательное путешествие по Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог России.

Этот маршрут открывает перед вами всю красоту и разнообразие природы Алтая.

Мы предлагаем вам незабываемый день, полный открытий и впечатлений.

Ранний выезд, чтобы посмотреть побольше!

Ваше утро начнется с захватывающей поездки по Чуйскому тракту.

Мы поднимемся на горные перевалы Семинский и Чике-Таман.

С каждым километром перед вами будут раскрываться потрясающие виды: величественные горы, бурные реки и красивые долины.

По пути мы сделаем остановки на сувенирных ярмарках.

Здесь вы сможете познакомиться с работами местных мастеров и приобрести уникальные сувениры.

Кульминация — Гейзерное озеро.

Его чистые воды и необычные оттенки завораживают.

В удачные дни озеро создает удивительные узоры благодаря своему бурлению.

Это идеальное место для фотографий, которые надолго сохранят память об Алтае.

Путешествие по Чуйскому тракту — это поездка, которая оставит в вашем сердце частичку Алтая.

Питание: завтрак, обед и ужин в стоимость включены. Также включен вход на Гейзерное озеро.

4 день

Лебединое озеро и Белокуриха

Этот день также будет насыщенным и интересным!

После завтрака выезжаем в новое путешествие.

Заказник «Лебединое озеро» — популярное место среди гостей Алтая.

Здесь зимуют лебеди-кликуны, и за ними тщательно ухаживают на незамерзающих водоемах.

На территории есть специально оборудованный помост, где можно прогуляться, покормить птиц овсом и сделать фотографии.

Экскурсия по Белокурихе, знаменитому курорту, раскроет его богатую историю и уникальные особенности.

Мы посетим музей курорта, насладимся прогулкой по терренкуру и поднимемся на новый курорт Белокуриха Горная по извилистой дороге.

По пути сделаем остановки на смотровых площадках, чтобы запечатлеть потрясающие виды на фото.

Далее переезжаем до г. Бийска, где познакомим вас с купеческой частью старинного города, который был освоен по Указу Петра Первого.

Переезд к поезду.

В стоимость входит: завтрак, обед, ужин, вход на лебединое озеро, вход в музей.

5 день

Прибытие в Новосибирск на поезде

Прибытие на станцию Новосибирск – в 5:40 утра.

Это было время новых открытий, теплых встреч и новых знакомств.

Проживание

Тур предусматривает проживание в поезде и в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного варианта, руб:

размещение в поезде
номер в отеле Горного Алтая
и в отеле «Кедровый остров»
стоимость
1 чел. в купеодноместный номер82 900
2 чел. в купе2 чел. в номере (основные места)76 100
3 чел. в купе
1 номер с доп. местом (если нужно два номера в отелях, то дополнительно
доплата 6 800 руб. за номер)
70 500
4 чел. в купе
2 номера с основными местами (если нужно одноместное размещение, то
дополнительно 6 800 руб.)
64 000

Варианты проживания

Купе

2 ночи

Наш поезд предлагает размещение в купе. Внимание! По желанию можно оставить заявку на купе только для вашей семьи (компании). Например, вас три человека и вы желаете путешествовать втроем, тогда купе будет только для вас. Просто нужно оставить комментарий в заявке. Тип вагона КУПЕ. В каждом вагоне есть два туалета и горячая вода, которую можно налить в любое время, используя специальный водонагреватель. На каждое место приходится своя лампочка для чтения. Сегодняшние купейные вагоны оснащены кондиционерами, биотуалетами, системой очистки воздуха и воды. Чтобы попасть в купе, вам понадобится специальная магнитная карта. Нижняя полка может быть легко преобразована в кровать. Здесь есть розетки: одна для нижнего места - 220В, одна для верхнего - USB-разъем. Стандартный купейный вагон РЖД состоит из 9 купе с четырьмя местами в каждом. Всего в вагоне могут ехать 36 пассажиров

Отель в Горном Алтае

2 ночи

Для вашего уникального путешествия мы подобрали отличный вариант отеля. Вас ожидают уютные номера с полным набором удобств, а также сытные завтраки и ужины в формате шведского стола.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в туристическом поезде в вагоне категории купе (2 ночи)
  • Трехразовое питание
  • Размещение в комфортном отеле (2 ночи)
  • Экскурсионная программа
  • Услуги гида
  • Трансфер по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска и обратно
  • Дополнительное питание
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Новосибирск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, медицинский полис;
  • средства личной гигиены;
  • зарядные устройства;
  • удобная одежда, несколько комплектов;
  • удобная обувь;
  • сменная обувь;
  • головной убор;
  • купальные принадлежности (для бани или бассейна по желанию);
  • небольшой рюкзачок для необходимых мелочей на экскурсиях;
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли сотовая связь?

Мобильные операторы: МТС, Билайн, Мегафон. Местами связи не будет, предупредите своих близких.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 36 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 70% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
Вера
12 янв 2025
Прошла неделя с момента окончания тура "Два Алтая", а мы до сих пор живем эмоциями и впечатлениями, полученными от этого путешествия. Хочется оставаться в этой сказке вечно. Огромное спасибо организаторам
читать дальше

тура за особую атмосферу новогоднего праздника на протяжении всего маршрута.
Природа Алтая произвела самое сильное впечатление, но организация тура также нас очень порадовала. Особая благодарность гиду Дмитрию. Мы всегда были сыты, находились в тепле и были в курсе текущей ситуации. Мы благодарны Диме за бодрящие "сюрпризы" и тщательную подготовку к подъему на "Марс", который встряхнул нашу сонную жизнь.
Есть ощущение незавершенности: хочется вернуться за стол "гастротура" в селе Алтайское и вместе с остальными отдыхающими спеть благодарственную песню в честь туроператора и нашего гида Дмитрия.
Отзыв от Веры, Валеры, Людмилы и Юры.

