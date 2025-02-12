4 дня
11 июл в 10:00
15 авг в 10:00
от 27 200₽ за человека
5 дней
Два Алтая. Железнодорожный круиз
Начало: Новосибирск
19 июн в 10:00
3 июл в 10:00
от 48 800₽ за человека
скидка
16%
5 дней
Два Алтая. Железнодорожный круиз. Осень-зима
Начало: Новосибирск
9 окт в 10:00
23 окт в 10:00
от 5800048 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана12 февраля 2025Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻
- ВВера12 января 2025Всё замечательно.
- ААлла11 января 2025Всё на уровне: встреча, сопровождение во время тура. Замечательный гид Ирина.
- ТТатьяна9 июля 2024Поездка получилось просто замечательной! Море впечатлений и приятных воспоминаний.
- ММаксим2 июля 2024На все вопросы и просьбы организаторы оперативно отвечали. Всегда шли на встречу. Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Ж/Д туры»
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