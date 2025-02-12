Ж/Д туры В/ИЗ Белокурихи

Найдено 3 тура в категории «Ж/Д туры» в Белокурихе, цены от 27 200 ₽, скидки до 16%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Железнодорожный круиз на 4 дня. Новосибирск - Алтай - Горная Шория - Новосибирск
На поезде
2 отзыва
4 дня
Железнодорожный круиз на 4 дня. Новосибирск - Алтай - Горная Шория - Новосибирск
Начало: Новосибирск
11 июл в 10:00
15 авг в 10:00
от 27 200 за человека
Два Алтая. Железнодорожный круиз
На автобусе
На поезде
3 отзыва
5 дней
Два Алтая. Железнодорожный круиз
Начало: Новосибирск
19 июн в 10:00
3 июл в 10:00
от 48 800 за человека
Два Алтая. Железнодорожный круиз. Осень-зима
На автобусе
На поезде
скидка
16%
3 отзыва
5 дней
Два Алтая. Железнодорожный круиз. Осень-зима
Начало: Новосибирск
9 окт в 10:00
23 окт в 10:00
от 5800048 800 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Ж/Д туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Белокурихе
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Железнодорожный круиз на 4 дня. Новосибирск - Алтай - Горная Шория - Новосибирск
  2. Два Алтая. Железнодорожный круиз
  3. Два Алтая. Железнодорожный круиз. Осень-зима
Какие места ещё посмотреть в Белокурихе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Чуйский тракт
  2. Марсианские горы
  3. Гейзерное озеро
Сколько стоит тур в Белокурихе в феврале 2025
Сейчас в Белокурихе в категории "Ж/Д туры" можно забронировать 3 тура от 27 200 до 48 800 со скидкой до 16%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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