читать дальше мы успевали на все локации, несмотря на длительные переезды. Тур был насыщенным и интересным, был баланс между групповыми активностями и свободным временем. Очень порадовала последняя локация для проживания «Алтайское кочевье» - великолепное место! Благодарю❤️

Огромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 Все было четко по маршруту,