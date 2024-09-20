3 дня
Экспедиция на Алтайский Марс
Начало: Россия, Алтайский край, Белокуриха
7 мар в 10:00
28 мар в 10:00
31 500₽ за человека
6 дней
Экспресс-тур по Горному Алтаю
Начало: Г. Барнаул
29 апр в 10:00
6 мая в 10:00
от 52 222₽ за человека
7 дней
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Начало: Г. Белокуриха
28 апр в 10:00
5 мая в 10:00
от 60 900₽ за человека
7 дней
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
Начало: Г. Белокуриха
3 мар в 10:00
24 мар в 10:00
от 60 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЗЗасыпкина20 сентября 2024Всё было замечательно организовано! (Как всегда) Сопровождение, питание, транспорт, программа на хорошем уровне. Алтай-КРАСАВЕЦ!!!
- ММария18 сентября 2024Огромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 Все было четко по маршруту,
- ЕЕрмолина14 августа 2024Замечательный тур! Насыщенный, хорошо организованный, профессиональный подход!
Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Популярные места»
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