Главные экскурсионные места в Белокурихе

Найдено 4 тура в категории «Популярные места» в Белокурихе, цены от 31 500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Экспедиция на Алтайский Марс
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Экспедиция на Алтайский Марс
Начало: Россия, Алтайский край, Белокуриха
7 мар в 10:00
28 мар в 10:00
31 500 за человека
Экспресс-тур по Горному Алтаю
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Экспресс-тур по Горному Алтаю
Начало: Г. Барнаул
29 апр в 10:00
6 мая в 10:00
от 52 222 за человека
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Начало: Г. Белокуриха
28 апр в 10:00
5 мая в 10:00
от 60 900 за человека
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
Начало: Г. Белокуриха
3 мар в 10:00
24 мар в 10:00
от 60 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • З
    Засыпкина
    20 сентября 2024
    Экспресс-тур по Горному Алтаю
    Всё было замечательно организовано! (Как всегда) Сопровождение, питание, транспорт, программа на хорошем уровне. Алтай-КРАСАВЕЦ!!!
  • М
    Мария
    18 сентября 2024
    Экспресс-тур по Горному Алтаю
    Огромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 Все было четко по маршруту,
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    мы успевали на все локации, несмотря на длительные переезды. Тур был насыщенным и интересным, был баланс между групповыми активностями и свободным временем. Очень порадовала последняя локация для проживания «Алтайское кочевье» - великолепное место! Благодарю❤️

    Огромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 ВсеОгромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 ВсеОгромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 ВсеОгромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 ВсеОгромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 ВсеОгромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 ВсеОгромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 ВсеОгромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 ВсеОгромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 Все
  • Е
    Ермолина
    14 августа 2024
    Экспресс-тур по Горному Алтаю
    Замечательный тур! Насыщенный, хорошо организованный, профессиональный подход!

Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Популярные места»

Самые популярные туры этой рубрики в Белокурихе
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Экспедиция на Алтайский Марс
  2. Экспресс-тур по Горному Алтаю
  3. Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
  4. Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
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  1. Чуйский тракт
  2. Марсианские горы
  3. Гейзерное озеро
Сколько стоит тур в Белокурихе в феврале 2025
Сейчас в Белокурихе в категории "Популярные места" можно забронировать 4 тура от 31 500 до 60 900. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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