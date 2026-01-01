Мои заказы

Развлечения в Белокурихе

Найдено 3 тура в категории «Развлечения» в Белокурихе, цены от 46 800 ₽, скидки до 9%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Два Алтая. Железнодорожный круиз
На автобусе
На поезде
Ж/Д туры
Круизы
5 дней
-
4%
3 отзыва
Два Алтая. Железнодорожный круиз
Начало: Новосибирск
10 июн в 10:00
2 июл в 10:00
от 64 500 ₽67 000 ₽ за человека
Конный тур к подножию легендарной горы Белуха. Алтай
Конные прогулки
Конные туры
9 дней
-
9%
3 отзыва
Конный тур к подножию легендарной горы Белуха. Алтай
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул
25 июн в 10:00
5 июл в 10:00
98 000 ₽108 000 ₽ за человека
Два Алтая. Железнодорожный круиз. Осень-зима
На автобусе
На поезде
Ж/Д туры
Круизы
5 дней
2 отзыва
Два Алтая. Железнодорожный круиз. Осень-зима
Начало: Новосибирск
11 сен в 10:00
25 сен в 10:00
от 46 800 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Развлечения»

