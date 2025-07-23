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мы просто влюбились в Домбай и Кавказские горы! Невероятные виды и запахи, свежий воздух, непривычная активность — все это оставило огромный след в душе и сердце! Иногда казалось, что очень тяжело, и тут нас спасала Наташа: своим бесконечным оптимизмом, классным юмором, поддержкой, внимательностью и заботой! Надеюсь, что мы отплатили ей тем же, и она осталась нами очень довольна! 🫶🏼 Группа тоже собралась крутая! Все такие разные, интересные, веселые и поддерживающие, им мы тоже бесконечно благодарны за эмоции! Отдельно хочется поблагодарить гостиницу «Айс-Черри», которая нас приютила, баловала безумно вкусными, домашними и разнообразными завтраками и ужинами. Чувствуется, что все делается с огромной любовью и заботой! Конечно же, впечатлений и эмоций — просто море, и я рада, что мы выбрали у Вас тур — ни капли сожалений, а только приятные впечатления! ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо за Ваш труд! Мы обязательно вернемся за новыми впечатлениями! 🤍🤍🤍