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и рассказывает туристам. Сразу видно человек любит свою работу и природу. Меню разрабатывает сама, каждый раз разные блюда, ни разу не повторялись. Сама заготавливает, сушить свои выращенные овощи (из них готовили еду). Чаи заваривали из разных местных трав, собирали там же. Всё подскажет, покажет, научит и посоветует по походному быту. Всем рекомендую