Туры по рекам в Бийске 2024

Найдено 3 тура в категории «По рекам и каналам» в Бийске, цены от 29 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сплав по рекам Чуя и Катунь от с. Чибит до с. Куюс
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Сплав по рекам Чуя и Катунь от с. Чибит до с. Куюс
Начало: г. Бийск
«Сплав по рекам Чуя и Катунь, это приключение, участвуя в котором Вы сможете удовлетворить жажду экстрима от прохождения речных препятствий различной категории сложности: от сравнительно несложных до порогов 5 категории»
30 июня в 10:00
20 июля в 10:00
56 000 за человека
Сплав по реке Чуя
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сплав по реке Чуя
Начало: Алтайский край, Бийск
«Она знаменита еще и тем, что здесь впервые в России был испытан рафт — большая надувная лодка для сплавов по рекам»
30 июня в 10:00
20 июля в 10:00
38 000 за человека
Сплав по реке Бия
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сплав по реке Бия
Начало: Алтайский край, Бийск
«Сплав по реке Бия познакомит вас с горной рекой Алтая – второй по мощности после Катуни»
11 июня в 10:00
20 июня в 10:00
29 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Сплав по реке Бия
    Эмоции зашкаливают! Перехватывало дыхание от красоты!
    Эмоции зашкаливают! Перехватывало дыхание от красоты!Эмоции зашкаливают! Перехватывало дыхание от красоты!Эмоции зашкаливают! Перехватывало дыхание от красоты!
  • Н
    Наташа
    24 сентября 2023
    Сплав по рекам Чуя и Катунь от с. Чибит до с. Куюс
    Организация в целом была очень хорошей, нареканий нет.
  • Н
    Нина
    9 сентября 2023
    Сплав по рекам Чуя и Катунь от с. Чибит до с. Куюс
    Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено.
    Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено
  • Р
    Радик
    1 сентября 2023
    Сплав по реке Бия
    Всё было на высшем уровне, очень понравилось. Спасибо организаторам за поход!
  • А
    Андрей
    18 августа 2023
    Сплав по реке Бия
    Ходили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географию Алтая, местное население, обычаи….)
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    и рассказывает туристам. Сразу видно человек любит свою работу и природу. Меню разрабатывает сама, каждый раз разные блюда, ни разу не повторялись. Сама заготавливает, сушить свои выращенные овощи (из них готовили еду). Чаи заваривали из разных местных трав, собирали там же. Всё подскажет, покажет, научит и посоветует по походному быту. Всем рекомендую

    Ходили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географиюХодили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географиюХодили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географию
  • М
    Максим
    10 сентября 2021
    Сплав по рекам Чуя и Катунь от с. Чибит до с. Куюс
    Тур великолепен! Природа Алтая в совокупности с пережитыми ощущениями от прохождения рек и порогов оставили незабываемое впечатление. Для этого тура нужна хорошая физическая форма и готовность к экстремальным (с точки зрения новичков в этом деле) ситуациям.
  • А
    Апухтин
    28 июля 2021
    Сплав по реке Чуя
    Все супер! Тур соответствовал описанию
  • А
    Аня
    27 июля 2021
    Сплав по реке Чуя
    Мы ходили на рафтах в июне 2021 года по реке Чуя. Нам понравилось! Дорога туда и обратно Алтай- Новосибирск далась
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    нам тяжеловато (12 часов в автомобиле). Инструктор наш Артем старался нас проводить по максимально интересным местам реки. По оборудованию единственный недостаток был -это тоненькие пенки-коврики. Совет будущим клиентам брать с собой свои как дополнение. Палатки целые хорошие, спальниками не пользовались. Гидрокостюмы чистые, с небольшими дефектами (на четверочку по состоянию).

Ответы на вопросы от путешественников по Бийску в категории «По рекам и каналам»

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  1. Сплав по рекам Чуя и Катунь от с. Чибит до с. Куюс
  2. Сплав по реке Чуя
  3. Сплав по реке Бия
Сколько стоит тур в Бийске в июне 2024
Сейчас в Бийске в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 тура от 29 900 до 56 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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