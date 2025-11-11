Боголюбов — старинный город Девы Марии и князя Андрея Юрьевича.
Рассказ будет посвящён биографии этого исторического мужа, чья деятельность в итоге привела к созданию государства Великороссийского, и древнерусской архитектуре, о развитии которой радел князь Андрей.
В финале прогулки знаменитый храм Покрова-на Нерли — предстанет перед нами во всём величии своей красоты.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсии
Приглашаю вас на уникальную экскурсию в древний город Боголюбово — место, где разворачивались судьбоносные события жизни великого князя Андрея Юрьевича Боголюбского. Чтобы по-настоящему прикоснуться к личности такого масштаба, одной встречи недостаточно, поэтому мы отправимся туда, где он оставил свой след в истории, где земля до сих пор хранит память о его деяниях и чудесах. Эта прогулка — не просто экскурсия, а путешествие к истокам русской истории и духовности. Что вас ждет? Мы погрузимся в атмосферу XII века и пройдем по местам, связанным с жизнью и подвигом князя Андрея Боголюбского:
- Валы и планировка средневекового города. Прогуляемся по сохранившимся укреплениям Боголюбова, чтобы представить, каким был этот город почти тысячу лет назад.
- Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы. Посетим одну из самых прославленных обителей Руси, где ощущается дыхание веков.
- Белокаменные палаты XII века. Увидим фрагмент жилых построек, ставших местом трагического убиения князя Андрея — здесь история оживает перед глазами.
- Храм Рождества Пресвятой Богородицы. Оценим сохранившийся белокаменный фрагмент этого величественного сооружения XII века. Боголюбовский луг: Насладимся живописными видами, которые вдохновляли наших предков.
- Церковь Покрова на Нерли. Завершим путешествие пешим выходом к этому шедевру мировой архитектуры, осиянному присутствием Пресвятой Богородицы. Именно здесь князь удостоился Её чудесного явления, и эта земля станет лучшей иллюстрацией к его истории. Для кого эта экскурсия?
Для православных. Это поклонение великой святыне, возможность прикоснуться к духовному наследию Руси.
- Экскурсию проведу я или один из опытных членов нашей команды гидов.
- Возможна экскурсия для групп до 45 человек. Стоимость для первых 7 участников фиксированная, далее — доплата 800 рублей за каждого человека, начиная с восьмого.
- По вашему желанию маршрут можно расширить — доплата составит 4000 рублей за каждый дополнительный час (по согласованию с гидом).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Боголюбово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
