Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Боголюбово

Найдено 4 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Боголюбово, цены от 4 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большие истории малого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
34 отзыва
Большие истории малого города
Увидеть памятники Боголюбово и насладиться нерукотворной красотой природы, знакомясь с прошлым
Начало: На Соборной площади
«Я расскажу, как было выбрано место для монастыря, а после проведу вас в собор Боголюбской иконы Божьей Матери, где хранится чудодейственная реликвия, положившая начало русской иконописи»
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
4 999 за всё до 4 чел.
Тайны древнего Боголюбово
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Тайны древнего Боголюбово
Белоснежные храмы, заповедные луга и дыхание Руси на обзорной экскурсии по живописному городу
Начало: Уточняется
«Вы погуляете по его ухоженной территории, рассмотрите переходную башню дворца Андрея Боголюбского и собор Рождества Богородицы»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:00
4 200 за всё до 4 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Секреты русского храмового зодчества и предания древнего города
Начало: Боголюбово или Соборная площадь по желанию
«Если вы не жалуете сухие факты и даты, а хотите узнать о Владимире то, что скрыто в его древних преданиях, в историях местных жителей и белокаменных фасадах соборов, буду рада встрече»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 900 за всё до 5 чел.
Экскурсия в Боголюбово и к церкви Покрова на Нерли
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Экскурсия в Боголюбово и к церкви Покрова на Нерли
Начало: Боголюбский женский монастырь
«Жемчужиной монастыря несомненно является сохранившаяся часть белокаменного княжеского дворца — «бурга» Андрея Боголюбского с дворцовой церковью Рождества Богородицы»
Расписание: ежедневно с 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Большие истории малого города
    Огромная благодарность Елене за ее профессионализм и интереснейшие истории
  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Большие истории малого города
    Если коротко, то с удовольствием сходила бы на экскурсию с Еленой еще не один раз! Интересно рассказывает, отличные знания православия и истории, уместный юмор! Понравилось всей семье, даже моему 15-летнему подростку, который в принципе не жалует любые экскурсии)) 👍
    Если коротко, то с удовольствием сходила бы на экскурсию с Еленой еще не один раз! ИнтересноЕсли коротко, то с удовольствием сходила бы на экскурсию с Еленой еще не один раз! Интересно
  • Д
    Дмитрий
    22 апреля 2024
    Большие истории малого города
    Елена – интересный человек и опытный экскурсовод, делится в своём рассказе личным отношением к истории и культуре.
  • А
    Алла
    18 января 2024
    Тайны древнего Боголюбово
    Елена - настоящий профессионал! Спасибо большое за интереснейшую экскурсию! Не смотря на мороз -23°, мы легко дошли до церкви Покрова
    читать дальше

    на Нерли. А ведь до этого ты ходили по монастырю. Но с таким замечательным гидом, и мороз не замечаешь. И взрослые, и дети были очень увлечены интересными рассказами нашего экскурсовода.

  • Е
    Екатерина
    18 сентября 2023
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Экскурсию проводила Марина. Понравилось очень! Материал структурирован, доходчив. Мы достаточно далеки от истории и во Владимире бывали несколько раз, но это пожалуй была самая замечательная экскурсия. Марина смогла не только увлечь, но и совсем по другому раскрыть для нас город.
    Экскурсию проводила Марина. Понравилось очень! Материал структурирован, доходчив. Мы достаточно далеки от истории и во ВладимиреЭкскурсию проводила Марина. Понравилось очень! Материал структурирован, доходчив. Мы достаточно далеки от истории и во ВладимиреЭкскурсию проводила Марина. Понравилось очень! Материал структурирован, доходчив. Мы достаточно далеки от истории и во Владимире
  • О
    Ольга
    20 августа 2023
    Тайны древнего Боголюбово
    Елена очень грамотный экскурсовод. Её спокойная и плавная манера изложения информации позволила нам усвоить богатый исторический материал.
  • О
    Ольга
    14 августа 2023
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    В Боголюбово, храм Покрова на Нерли и соборы Владимира мы ездили с Евгением. Спасибо "команде" за делегирование нам блестящего гида.
    читать дальше

    Всегда большая удача, когда у экскурсовода историко-педагогическое образование. Прогулка вышла интересной, познавательной, живой и даже веселой. Погода была отличная: жаркое солнце было скрыто облаками, мы неспешно прошли по луговой тропинке к шедевру домонгольской архитектуры, по дороге узнали о превращении Владимира в новый центр русских земель, спустились к тихим водам Нерли, а на обратном пути услышали о возвышении и страшной гибели князя Андрея. Во Владимире мы с интересом расшифровывали настенные рельефы и осмотрели внутреннее убранство Успенского собора. Евгений - прекрасный знаток истории, он вдумчиво интерпретирует и сравнивает дошедшие до нас свидетельства летописей, объясняя, где легенды противоречат фактам, а сказания приукрашивают действительность. Он прекрасно чувствует аудиторию и не дает скучать или утомляться. Рекомедую экскурсию с Евгением буквально всем, вы не будете разочарованы.

    В Боголюбово, храм Покрова на Нерли и соборы Владимира мы ездили с Евгением. Спасибо "команде" заВ Боголюбово, храм Покрова на Нерли и соборы Владимира мы ездили с Евгением. Спасибо "команде" заВ Боголюбово, храм Покрова на Нерли и соборы Владимира мы ездили с Евгением. Спасибо "команде" за
  • М
    Мария
    9 августа 2023
    Тайны древнего Боголюбово
    Экскурсия очень спокойная, размеренная. Достаточно информативная. Елена легко шла навстречу и подстраивалась под наши потребности.
  • М
    Маргарита
    18 июля 2023
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Большое спасибо Марине! Очень много полезной и интересной информация. Рассказывать сложные вещи простым, понятным и нескучным языком - это определенно талант! Также отдельное спасибо за возможность изменить маршрут и подсказку других интересных локаций
  • И
    Ирина
    22 августа 2022
    Экскурсия в Боголюбово и к церкви Покрова на Нерли
    Экскурсия по Боголюбскому женскому монастырю и церкви Покрова на Нерли. Отличный гид - Елена Тайгер. Интересный и познавательный рассказ. Внимание к возможностям и пожеланиям со стороны участников группы.

Ответы на вопросы от путешественников по Боголюбово в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Боголюбово
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Большие истории малого города
  2. Тайны древнего Боголюбово
  3. Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
  4. Экскурсия в Боголюбово и к церкви Покрова на Нерли
Какие места ещё посмотреть в Боголюбово
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Свято-Боголюбский монастырь
  2. Церковь Покрова на Нерли
  3. Палаты Андрея Боголюбского
Сколько стоит экскурсия по Боголюбово в июне 2024
Сейчас в Боголюбово в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 4 экскурсии от 4 200 до 7 900. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Боголюбово на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 68 ⭐ отзывов, цены от 4200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам