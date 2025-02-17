Палаты Андрея Боголюбского – экскурсии в Боголюбово

Найдено 3 экскурсии в категории «Палаты Андрея Боголюбского» в Боголюбово, цены от 4700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Большие истории малого города
Пешая
2.5 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по княжеским палатам и храмам Боголюбова
Погрузитесь в историю Боголюбова, резиденции князя Андрея Боголюбского. Узнайте о древних храмах, первозданной природе и легендах XII века
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Тайны древнего Боголюбово
Пешая
2.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны древнего Боголюбово: индивидуальная экскурсия
Боголюбово - удивительное место с богатой историей. Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив церковь Покрова на Нерли и Свято-Боголюбский монастырь
Начало: Уточняется
29 мар в 10:30
1 апр в 18:30
4700 ₽ за всё до 4 чел.
Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли
Пешая
2.5 часа
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Мир Боголюбова: дворец и храм Покрова
Погрузитесь в историю Боголюбова, посетив княжеский дворец и знаменитый храм Покрова на Нерли. Узнайте о великих деяниях Андрея Боголюбского
Начало: В посёлке Боголюбово
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5400 ₽6000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    17 февраля 2025
    Большие истории малого города
    Экскурсия прошла интересна и на одном дыхании. Общий бэкграунд по истории региона высокий. По времени даже больше чем по плану без доп оплат. Респект Елене
    Экскурсия прошла интересна и на одном дыхании. Общий бэкграунд по истории региона высокий. По времени даже
  • И
    Ирина
    15 октября 2024
    Большие истории малого города
    Мы все остались покорены профессионализмом Елены, огромным количеством знаний о регионе, каждый из нас открыл для себя много нового, получил
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    захватывающие впечатления. Елена как радушная хозяйка показала нам свой любимый край! Нам не было скучно ни секунды, а впечатлениями от этой поездки мы обмениваемся до сих пор. Подход к туристам действительно совершенно индивидуальный, еще раз огромное спасибо.

  • Н
    Наталья
    10 сентября 2024
    Большие истории малого города
    От нашей компании Елене большой привет и огромное Спасибо! Мы - туристы со стажем, экскурсии любим углублённые, с информацией, которую
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    в интернете просто не найдешь… С Еленой получилось именно так! Время пролетело незаметно - увлекательный рассказ, невероятные пейзаж и храмы… Спасибо Елене, что открыла для нас Андрея Боголюбского с такой стороны - как мудрого,сильного правителя с тонким чувством прекрасного. Для себя решили, что обязательно вернёмся в Боголюбово весной, в разлив… И попросим Елену с нами погулять ещё раз. Жаль только, что в такой прекрасной компании время опять пролетит незаметно. .))

    От нашей компании Елене большой привет и огромное Спасибо! Мы - туристы со стажем, экскурсии любимОт нашей компании Елене большой привет и огромное Спасибо! Мы - туристы со стажем, экскурсии любим
  • М
    Мария
    10 июня 2024
    Тайны древнего Боголюбово
    Все было суперррр!!!
    Все было суперррр!!!Все было суперррр!!!Все было суперррр!!!
  • А
    Алла
    18 января 2024
    Тайны древнего Боголюбово
    Елена - настоящий профессионал! Спасибо большое за интереснейшую экскурсию! Не смотря на мороз -23°, мы легко дошли до церкви Покрова
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    на Нерли. А ведь до этого ты ходили по монастырю. Но с таким замечательным гидом, и мороз не замечаешь. И взрослые, и дети были очень увлечены интересными рассказами нашего экскурсовода.

    Елена - настоящий профессионал! Спасибо большое за интереснейшую экскурсию! Не смотря на мороз -23°, мы легко

Ответы на вопросы от путешественников по Боголюбово в категории «Палаты Андрея Боголюбского»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Большие истории малого города
  2. Тайны древнего Боголюбово
  3. Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли
Какие места ещё посмотреть в Боголюбово
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Церковь Покрова на Нерли
  2. Свято-Боголюбский монастырь
  3. Палаты Андрея Боголюбского
  4. Дмитриевский собор
  5. Успенский Собор
Сколько стоит экскурсия по Боголюбово в марте 2025
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