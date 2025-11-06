О Ольга Заказывала экскурсию для взрослых наших детей, они в восторге. Очень интересно, Павел прекрасно рассказывает, чувствуется прекрасное знание истории. Мы собираемся сами ехать в Суздаль, обязательно поедем на эту экскурсию. Добавлю, что детям нашим трудно угодить))))

Светлана Экскурсия прошла на ура. Павел отличный ГИД. Его форма рассказывать про исторические события на современном слэнге своеобразна и затягивает с первых слов, мне кажется, это его изюминка. Время пролетело незаметно. Много нового и интересного узнали. Остались очень довольны. Ни минуты не пожалели, что взяли его экскурсию.

Галина Сегодня были на экскурсии Боголюбово, храм Покрова на Нерли. Нашим экскурсовод был Павел.

Хочу сказать огромное спасибо за сегодняшнюю экскурсию. Павел хорошо владеет материалом, изложение материала четкое, понятное. Он ответил на все вопросы. Очень рекомендую этого экскурсовода. Да, это важно, Павел очень доходчиво излагает исторический материал, что будет понятно детям. Рекомендую Павла, если вы путешествуете с детьми.

В Владимир Павел - замечательный экскурсовод, увлеченный и знающий историк. Во время экскурсии узнали много интересных исторических фактов. Благодаря грамотному изложению разрозненные (как казалось вначале) события выстраиваются в единую взаимосвязанную цепь. Большое спасибо Павлу! Всем рекомендуем экскурсии в его сопровождении

Екатерина Очень увлекательная экскурсия.

Л Леонид Отличная экскурсия! Павел очень хорош! Знающий свое дело профессионал! Узнали много интересных фактов из истории Боголюбово. Все понравилось!

Владимир Прекрасный экскурсовод Павел. Узнали много нового, интересного! По новому увидели историю нашего государства.

Юлия Очень познавательная и содержательная экскурсия. Дополнительно было затронуто и обсуждено много соприкасающихся тем. Все проходило динамично и легко для восприятия.

Спасибо за интересную прогулку и экскурсию!

Виктор читать дальше много интересных фактов про Боголюбово и конечно же великолепный древний храм на Нерли! После завершения экскурсии Павел любезно довез нас к колесу обозрения во Владимире, за что ему отдельное спасибо! Мы рекомендуем данного гида для знакомства с г. Боголюбово и храмом Покрава на Нерли! 22 сентября мы посетили г. Боголюбово и храм Покров на Нерли с гидом Павлом на его авто. Павел прекрасный рассказчик и человек с юмором, знающий свою тему. Прекрасное преподнесение информации,

Е Елена Большое спасибо Павлу за увлекательную и познавательную экскурсию! Обязательно вернемся во Владимир.

Дмитрий читать дальше хорошо запоминалась. Во время экскурсии мы получили много ярких впечатлений и эмоций от великолепных пейзажей. Также Павел был очень гостеприимным и радушным; забрал нас из локации и привез нас в локацию, которые нам были удобны. Спасибо большое! Очень интересная экскурсия. Павел отлично эрудирован, прекрасно знает историю, с лёгкостью отвечает на любые вопросы и интересный рассказчик с прекрасным чувством юмора. Рассказы были наполнены удивительными фактами и деталями; информация

Елена В субботу побывали на прекрасно организованной и очень классной экскурсии. Павел оказался эрудированным и увлекающим за собой в яркий мир истории рассказчиком. Время пролетело незаметно в интересном общении с не только прекрасным профессионалом, но и приятным, интеллигентным человеком. Осталась масса добрых впечатлений и хороших фотографий. Спасибо.

Наталья Прекрасно все! Павел очень интересно рассказывал и детям, и взрослым историю самого Боголюбово, биографию Андрея Боголюбского, факты о зданиях, дорогах и тп. Интересный рассказчик, красивые места, рекомендуем от всей души

Ирина Были проездом в Боголюбово, решили провести время с пользой и заказали экскурсию. Выбрали Павла и не пожалели. Очень интересный рассказчик, слушать одно удовольствие. Как будто окунаешься в то время, вся картина перед глазами. Храм Покрова на Нерли это вообще любовь навсегда. Павлу большое спасибо, однозначно рекомендуем.