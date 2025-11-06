Боголюбово, небольшой городок под Владимиром, сыграл ключевую роль в истории России. Здесь находится храм Покрова на Нерли, известный своей красотой и уникальностью.
Экскурсия предлагает возможность увидеть Свято-Боголюбский женский монастырь и всходную башню 12 века.
Погружение в историю князя Андрея Боголюбского и его вклад в культуру России сделает это путешествие незабываемым. Пешеходная прогулка по историческим местам позволит почувствовать себя частью великой истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю
- 🌿 Прекрасные виды
- 🎨 Уникальная архитектура
- 📜 Интересные факты
- 🚶♂️ Пешеходная прогулка
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
- Свято-Боголюбский женский монастырь
- Всходная башня 12 века
- Храм Покрова Богородицы на Нерли
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Свято-Боголюбский женский монастырь — место явления Богородицы князю Андрею.
- Всходную башня 12 века — это единственная сохранившаяся постройка замка Андрея Боголюбского, символизирующая древнерусскую архитектуру.
- Храм Покрова Богородицы на Нерли, известный своей красотой и уникальным стильным решением.
Вы узнаете:
- О князе Андрее Юрьевиче Мономаховиче, прозванном Боголюбским.
- Его отличительных чертах как христианина и отца нации.
- Связи с Фридрихом Барбароссой, истории их дружбы и обмена культурными элементами.
- Вкладе Андрея Боголюбского в развитие русской культуры и архитектуры.
- Значении его правления для российской истории.
Организационные детали
- Экскурсия начинается в центре города Боголюбово. Оттуда до храма надо будет пройти пешком 1,5 км.
- По предварительной договорённости возможен трансфер из Владимира для 4 человек (за доплату, подробности в личной переписке).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Боголюбского женского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Боголюбово
Провёл экскурсии для 1665 туристов
Меня зовут Павел, я гид в Суздале. Интересуюсь историей и культурой нашей земли, провожу параллели между временем зарождения Русского государства и днем сегодняшним. Люблю путешествовать, ведь все познается в сравнении. Приложу все усилия, чтобы вы влюбились в наш город!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
О
Ольга
6 ноя 2025
Заказывала экскурсию для взрослых наших детей, они в восторге. Очень интересно, Павел прекрасно рассказывает, чувствуется прекрасное знание истории. Мы собираемся сами ехать в Суздаль, обязательно поедем на эту экскурсию. Добавлю, что детям нашим трудно угодить))))
Светлана
3 ноя 2025
Экскурсия прошла на ура. Павел отличный ГИД. Его форма рассказывать про исторические события на современном слэнге своеобразна и затягивает с первых слов, мне кажется, это его изюминка. Время пролетело незаметно. Много нового и интересного узнали. Остались очень довольны. Ни минуты не пожалели, что взяли его экскурсию.
Галина
31 окт 2025
Сегодня были на экскурсии Боголюбово, храм Покрова на Нерли. Нашим экскурсовод был Павел.
Хочу сказать огромное спасибо за сегодняшнюю экскурсию. Павел хорошо владеет материалом, изложение материала четкое, понятное. Он ответил на все вопросы. Очень рекомендую этого экскурсовода. Да, это важно, Павел очень доходчиво излагает исторический материал, что будет понятно детям. Рекомендую Павла, если вы путешествуете с детьми.
В
Владимир
27 окт 2025
Павел - замечательный экскурсовод, увлеченный и знающий историк. Во время экскурсии узнали много интересных исторических фактов. Благодаря грамотному изложению разрозненные (как казалось вначале) события выстраиваются в единую взаимосвязанную цепь. Большое спасибо Павлу! Всем рекомендуем экскурсии в его сопровождении
Екатерина
26 окт 2025
Очень увлекательная экскурсия.
Л
Леонид
23 окт 2025
Отличная экскурсия! Павел очень хорош! Знающий свое дело профессионал! Узнали много интересных фактов из истории Боголюбово. Все понравилось!
Владимир
19 окт 2025
Прекрасный экскурсовод Павел. Узнали много нового, интересного! По новому увидели историю нашего государства.
Юлия
5 окт 2025
Очень познавательная и содержательная экскурсия. Дополнительно было затронуто и обсуждено много соприкасающихся тем. Все проходило динамично и легко для восприятия.
Спасибо за интересную прогулку и экскурсию!
Виктор
2 окт 2025
22 сентября мы посетили г. Боголюбово и храм Покров на Нерли с гидом Павлом на его авто. Павел прекрасный рассказчик и человек с юмором, знающий свою тему. Прекрасное преподнесение информации,
Е
Елена
29 сен 2025
Большое спасибо Павлу за увлекательную и познавательную экскурсию! Обязательно вернемся во Владимир.
Дмитрий
27 сен 2025
Очень интересная экскурсия. Павел отлично эрудирован, прекрасно знает историю, с лёгкостью отвечает на любые вопросы и интересный рассказчик с прекрасным чувством юмора. Рассказы были наполнены удивительными фактами и деталями; информация
Елена
23 сен 2025
В субботу побывали на прекрасно организованной и очень классной экскурсии. Павел оказался эрудированным и увлекающим за собой в яркий мир истории рассказчиком. Время пролетело незаметно в интересном общении с не только прекрасным профессионалом, но и приятным, интеллигентным человеком. Осталась масса добрых впечатлений и хороших фотографий. Спасибо.
Наталья
20 сен 2025
Прекрасно все! Павел очень интересно рассказывал и детям, и взрослым историю самого Боголюбово, биографию Андрея Боголюбского, факты о зданиях, дорогах и тп. Интересный рассказчик, красивые места, рекомендуем от всей души
Ирина
20 сен 2025
Были проездом в Боголюбово, решили провести время с пользой и заказали экскурсию. Выбрали Павла и не пожалели. Очень интересный рассказчик, слушать одно удовольствие. Как будто окунаешься в то время, вся картина перед глазами. Храм Покрова на Нерли это вообще любовь навсегда. Павлу большое спасибо, однозначно рекомендуем.
А
Анастасия
1 сен 2025
Отличная экскурсия. Нам очень понравилось. Все было интересно и захватывающе.
