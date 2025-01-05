Храмы и соборы Боголюбово с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Боголюбово, цены от 4700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Пешая
скидка
10%
17 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Хотите узнать о Владимире и Боголюбово больше, чем просто факты? Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии и погрузитесь в мир древних преданий и легенд
Начало: Боголюбово или Соборная площадь по желанию
«Если вы не жалуете сухие факты и даты, а хотите узнать о Владимире то, что скрыто в его древних преданиях, в историях местных жителей и белокаменных фасадах соборов, буду рада встрече»
Завтра в 16:00
18 фев в 10:00
89008010 за всё до 5 чел.
Тайны древнего Боголюбово
Пешая
22 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны древнего Боголюбово: индивидуальная экскурсия
Боголюбово - удивительное место с богатой историей. Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив церковь Покрова на Нерли и Свято-Боголюбский монастырь
Начало: Уточняется
«Вы погуляете по его ухоженной территории, рассмотрите переходную башню дворца Андрея Боголюбского и собор Рождества Богородицы»
29 мар в 10:00
1 апр в 18:30
4700 за всё до 4 чел.
Путешествие в сердце древней Руси: Боголюбово и храм Покрова на Нерли
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Путешествие в сердце древней Руси: Боголюбово и храм Покрова на Нерли
Начало: Пос. Боголюбово, ул. Ленина, 47
«Именно здесь, по преданию, князю явилась Богородица и повелела построить храм»
Расписание: По будням и выходным с 8-00 до 23-00
Завтра в 22:00
18 фев в 08:00
7000 за всё до 45 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надия
    5 января 2025
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Гид Евгений- великолепен!
  • П
    Петр
    30 октября 2024
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Евгений отличный экскурсовод! Как книжку интересную прочитали по нашей истории. Рекомендуем!!
  • M
    Marina
    5 октября 2024
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Евгений провел нам отличную экскурсию! Замечательный гид, профессионал! Значительный объем серьезной исторической информации передал нам в увлекательной форме. Экскурсия прошла на одном дыхании!
    Евгений провел нам отличную экскурсию!Евгений провел нам отличную экскурсию!Евгений провел нам отличную экскурсию!Евгений провел нам отличную экскурсию!Евгений провел нам отличную экскурсию!Евгений провел нам отличную экскурсию!Евгений провел нам отличную экскурсию!
  • М
    Мария
    10 июня 2024
    Тайны древнего Боголюбово
    Все было суперррр!!!
    Все было суперррр!!!Все было суперррр!!!Все было суперррр!!!
  • А
    Алла
    18 января 2024
    Тайны древнего Боголюбово
    Елена - настоящий профессионал! Спасибо большое за интереснейшую экскурсию! Не смотря на мороз -23°, мы легко дошли до церкви Покрова
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    на Нерли. А ведь до этого ты ходили по монастырю. Но с таким замечательным гидом, и мороз не замечаешь. И взрослые, и дети были очень увлечены интересными рассказами нашего экскурсовода.

    Елена - настоящий профессионал! Спасибо большое за интереснейшую экскурсию! Не смотря на мороз -23°, мы легко

Ответы на вопросы от путешественников по Боголюбово в категории «Соборы и храмы»

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  1. Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
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  3. Путешествие в сердце древней Руси: Боголюбово и храм Покрова на Нерли
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Церковь Покрова на Нерли
  2. Свято-Боголюбский монастырь
  3. Дмитриевский собор
  4. Успенский Собор
  5. Палаты Андрея Боголюбского
Сколько стоит экскурсия по Боголюбово в феврале 2025
Сейчас в Боголюбово в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 4700 до 8010 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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