скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Хотите узнать о Владимире и Боголюбово больше, чем просто факты? Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии и погрузитесь в мир древних преданий и легенд
Начало: Боголюбово или Соборная площадь по желанию
«Если вы не жалуете сухие факты и даты, а хотите узнать о Владимире то, что скрыто в его древних преданиях, в историях местных жителей и белокаменных фасадах соборов, буду рада встрече»
Завтра в 16:00
18 фев в 10:00
89008010₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны древнего Боголюбово: индивидуальная экскурсия
Боголюбово - удивительное место с богатой историей. Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив церковь Покрова на Нерли и Свято-Боголюбский монастырь
Начало: Уточняется
«Вы погуляете по его ухоженной территории, рассмотрите переходную башню дворца Андрея Боголюбского и собор Рождества Богородицы»
29 мар в 10:00
1 апр в 18:30
4700₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
Путешествие в сердце древней Руси: Боголюбово и храм Покрова на Нерли
Начало: Пос. Боголюбово, ул. Ленина, 47
«Именно здесь, по преданию, князю явилась Богородица и повелела построить храм»
Расписание: По будням и выходным с 8-00 до 23-00
Завтра в 22:00
18 фев в 08:00
7000₽ за всё до 45 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадия5 января 2025Гид Евгений- великолепен!
- ППетр30 октября 2024Евгений отличный экскурсовод! Как книжку интересную прочитали по нашей истории. Рекомендуем!!
- MMarina5 октября 2024Евгений провел нам отличную экскурсию! Замечательный гид, профессионал! Значительный объем серьезной исторической информации передал нам в увлекательной форме. Экскурсия прошла на одном дыхании!
- ММария10 июня 2024Все было суперррр!!!
- ААлла18 января 2024Елена - настоящий профессионал! Спасибо большое за интереснейшую экскурсию! Не смотря на мороз -23°, мы легко дошли до церкви Покрова
Ответы на вопросы от путешественников по Боголюбово в категории «Соборы и храмы»
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