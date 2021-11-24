Боголюбово - Шедевры домонгольской архитектуры

Во время нашей прогулки вы прикоснетесь к истории Древней Руси

Во время нашей прогулки вы прикоснетесь к истории Древней Руси.

Я расскажу вам о становлении города, о его славном прошлом, помогу понять особенности его самобытного архитектурного облика.

Вы не только погрузитесь во времена великих князей и их дружин, но и сами попробуете разгадать некоторые загадки истории!
Боголюбово - Шедевры домонгольской архитектуры
Боголюбово - Шедевры домонгольской архитектуры
Боголюбово - Шедевры домонгольской архитектуры
Боголюбово - Шедевры домонгольской архитектуры
Боголюбово - Шедевры домонгольской архитектуры
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Шедевры домонгольской архитектуры

Вы рассмотрите несколько потрясающих построек времен Древней Руси, старинная резиденция князя Андрея Боголюбского. Маршрут включает в себя 5 знаковых памятников домонгольской архитектуры, которые мы осмотрим снаружи:

    Золотые Ворота
    Золотые Ворота, которые были возведены по образу и подобию Ворот Киева, Константинополя и Иерусалима. Ворота, прекрасно сохранившиеся до наших дней, служили не только оборонительным сооружением, но и триумфальной аркой столицы Руси.

    Успенский Собор

    Успенский Собор, задуманный князем Андреем Боголюбским как главный собор Всея Руси и расписанный легендарным иконописцем Андреем Рублевым.

    Дмитриевский Собор

    Дмитриевский Собор — великолепный образец каменного резного декора, возведенный Всеволодом Большое Гнездо. Причудливый кружевной фасад этого собора можно рассматривать бесконечно!

    Остатки замка Андрея Боголюбского

    Остатки замка Андрея Боголюбского, уникальный памятник домонгольской гражданской архитектуры. Мы с вами пройдемся по территории Боголюбова монастыря, осмотрим место убийства великого князя и остатки его терема. А потом обойдем крепость по валам и спустимся к святому источнику, вы сможете окунуться в купель и набрать святой водицы с собой при желании (приготовьте полотенце и тапочки и емкость для воды).

    Церковь Покрова на Нерли

    А затем мы отправимся по заливному лугу к Храму Лебедю, так его называют в народе. Для многих эта церковь является самой совершенной церковью Руси: она считается эталоном гармонии пропорций и невероятно гармонирует с окружающими её красивейшими лугами и реками.

    Ответы на вопросы

    Что входит?
    • Услуги гида
    Что не входит?
      Где начинаем и завершаем?
      Начало: Боголюбово, По договоренности
      Завершение: По договоренности
      Когда и сколько длится?
      Когда: По договоренности
      Экскурсия длится около 5 часов
      Кто ещё будет на экскурсии?
      Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
      Что если я передумаю?
      • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
      • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
      Можно задать вопрос до бронирования?
      Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

      Вы сами выбираете дату и время

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