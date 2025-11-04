Путешествие в Боголюбово предлагает уникальную возможность увидеть древнюю резиденцию князя Андрея Боголюбского и храм Покрова на Нерли. Это место поражает своей архитектурой и историей. Монастырский ансамбль XVIII-XIX веков и живописный
- 🏰 Древняя резиденция князя
- ⛪ Храм Покрова на Нерли
- 🌿 Живописный Боголюбовский луг
- 🕍 Монастырский ансамбль XVIII-XIX веков
- 🕊️ История и легенды
- Резиденция князя Андрея Боголюбского
- Храм Покрова на Нерли
- Трехсвятительский храм
Описание экскурсииДорогие друзья! Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным местам недалеко от Владимира — в Боголюбово, где история переплетается с легендами, а древняя архитектура поражает своей красотой. Вы посетите место, где великий князь Андрей Боголюбский воздвиг свою резиденцию — величественный белокаменный дворец с церковью Рождества Богородицы. Именно здесь, по преданию, князю явилась Богородица и повелела построить храм. Вы погрузитесь в атмосферу XII века и увидите монастырский ансамбль с великолепной архитектурой XVIII-XIX веков. Пройдя живописным заповедным лугом, перед вами откроется одно из самых узнаваемых и вдохновляющих творений древнерусских зодчих — храм Покрова на Нерли. Этот воздушный, утонченный, словно парящий над рекой храм был возведен всего за одно лето в память о князе Изяславе. В его стенах — история веры, скорби и надежды, а благодаря уникальным инженерным решениям он никогда не подвергался затоплению, несмотря на ежегодные разливы рек Нерли и Клязьмы. Вы также увидите Трехсвятительский храм, построенный в 1884 году и отреставрированный в 2015 году, который гармонично дополняет историческую панораму этих мест. Этот маршрут подарит вам незабываемые впечатления, возможность прикоснуться к великой истории и насладиться красотой русской природы.
По будням и выходным с 8-00 до 23-00
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белокаменный дворец князя Андрея Боголюбского
- Церковь Рождества Богородицы
- Монастырский ансамбль XVIII-XIX веков
- Заповедный Боголюбовский луг
- Храм Покрова на Нерли
- Трехсвятительский храм
- Услуги гида
- Билеты в музей
Начало: Пос. Боголюбово, ул. Ленина, 47
Завершение: По. Боголюбово, ул. Ленина, 1б
Когда: По будням и выходным с 8-00 до 23-00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
Основано на 3 отзывах
Ю
Юлия
4 ноя 2025
Заказывали экскурсию по Боголюбскому монастырю и церкви Покрова на Нерли с Натальей. Она провела увлекательную экскурсию по историчеческим местам. Мы узнали много интересных фактов об истории основания монастыря церкви, его
А
Андрей
3 окт 2025
Брали экскурсию по Боголюбово у Натальи. Очень понравилось! Интересно, профессионально, с полным знанием предмета. Далее мы ехали в Суздаль. Экскурсия с Натальей нам настолько понравилась, что мы попросили ее провести экскурсию по Суздалю. Еще три часа интереснейших рассказов. Это было здорово!
Е
Елена
10 авг 2025
Были на экскурсии с Натальей в Боголюбово. Очень понравилось! Достаточно информации, фактов, различных историй. Были семьей: мама, папа, дочь 16 и дочь 10 лет. Что нас удивило: ребёнок (10 лет) после экскурсии начала пересказывать нам исторические события и даты! Для меня это лучшая похвала экскурсоводу! Осталось очень приятное послевкусие после этого путешествия! Большое спасибо!
