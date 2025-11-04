Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше Боголюбовский луг создают неповторимую атмосферу. Храм Покрова на Нерли, возведенный в память о князе Изяславе, является символом веры и надежды. Не упустите шанс насладиться красотой русской природы и прикоснуться к великой истории Путешествие в Боголюбово предлагает уникальную возможность увидеть древнюю резиденцию князя Андрея Боголюбского и храм Покрова на Нерли. Это место поражает своей архитектурой и историей. Монастырский ансамбль XVIII-XIX веков и живописный 5 3 отзыва 5 причин купить эту экскурсию 🏰 Древняя резиденция князя

⛪ Храм Покрова на Нерли

🌿 Живописный Боголюбовский луг

🕍 Монастырский ансамбль XVIII-XIX веков

🕊️ История и легенды

Наталия Ваш гид в Боголюбово Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 3 отзыва Длитель­ность 2.5 часа Размер группы 1-20 человек Как проходит Пешком Когда По будням и выходным с 8-00 до 23-00 8500 ₽ за экскурсию Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Что можно увидеть Резиденция князя Андрея Боголюбского

Храм Покрова на Нерли

Трехсвятительский храм

Описание экскурсии Дорогие друзья! Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным местам недалеко от Владимира — в Боголюбово, где история переплетается с легендами, а древняя архитектура поражает своей красотой. Вы посетите место, где великий князь Андрей Боголюбский воздвиг свою резиденцию — величественный белокаменный дворец с церковью Рождества Богородицы. Именно здесь, по преданию, князю явилась Богородица и повелела построить храм. Вы погрузитесь в атмосферу XII века и увидите монастырский ансамбль с великолепной архитектурой XVIII-XIX веков. Пройдя живописным заповедным лугом, перед вами откроется одно из самых узнаваемых и вдохновляющих творений древнерусских зодчих — храм Покрова на Нерли. Этот воздушный, утонченный, словно парящий над рекой храм был возведен всего за одно лето в память о князе Изяславе. В его стенах — история веры, скорби и надежды, а благодаря уникальным инженерным решениям он никогда не подвергался затоплению, несмотря на ежегодные разливы рек Нерли и Клязьмы. Вы также увидите Трехсвятительский храм, построенный в 1884 году и отреставрированный в 2015 году, который гармонично дополняет историческую панораму этих мест. Этот маршрут подарит вам незабываемые впечатления, возможность прикоснуться к великой истории и насладиться красотой русской природы.

По будням и выходным с 8-00 до 23-00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Белокаменный дворец князя Андрея Боголюбского

Церковь Рождества Богородицы

Монастырский ансамбль XVIII-XIX веков

Заповедный Боголюбовский луг

Храм Покрова на Нерли

Трехсвятительский храм Что включено Услуги гида Что не входит в цену Билеты в музей Где начинаем и завершаем? Начало: Пос. Боголюбово, ул. Ленина, 47 Завершение: По. Боголюбово, ул. Ленина, 1б Когда и сколько длится? Когда: По будням и выходным с 8-00 до 23-00 Экскурсия длится около 2.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.