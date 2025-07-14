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красотой. Захватывающая подача материала, при этом структурированная и последовательная, глубокие знания истории, позволяющие отвечать на любые вопросы. Среди нашей небольшой группы были люди, далекие от предмета, но и их заинтересовал рассказ, слушали все с удовольствием. Рекомендуем Марину, как профессионала своего дела, который найдет подход к туристам с любым уровнем подготовки, от начинающих до самых взыскательных.