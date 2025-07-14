Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к Андрею Гюргичу Боголюбскому
Начало: Боголюбский женский монастырь
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Паломничество в Боголюбово
Посетите Свято-Боголюбский женский Епархиальный монастырь и узнайте его удивительную историю. Паломничество к церкви Покрова на Нерли по живописному лугу
Начало: Боголюбский женский монастырь
Расписание: ежедневно с 9:00
Завтра в 09:00
26 июл в 16:00
6600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в Боголюбово: княжеский дворец и храм
Погрузитесь в атмосферу времён князя Андрея Боголюбского, посетите монастырь и храм Покрова на Нерли. История и красота ждут вас
Начало: Пос. Боголюбово, у ворот Свято-Боголюбского монаст...
31 июл в 15:00
1 авг в 09:00
5950 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИванина14 июля 2025Очень колоритное,красивое место, как с исторической точки зрения,так и с точки зрения природных достопримечательностей. Остались довольны экскурсией и экскурсоводом.
- ААнастасия9 июля 2025Хотелось бы поблагодарить Татьяну Тайгер за прекрасную экскурсию.. Свято-Боголюбский монастырь,затем поход через красивейший луг к церкви Покрова на Нерли-все это
- ССветлана7 июля 2025Спасибо большое экскурсоводу Корнею, в спокойном темпе, очень интересно и доходчиво прошла экскурсия. Увидели всё, что запланировали, Храм Покрова на Нерли, церковь Рождества Богородицы.
- ЕЕлена12 августа 2024Очень признательны Марине за интересную экскурсию!!! Рекомендую!!!
- ТТатьяна2 мая 2024Марина - прекрасный гид, нам очень повезло с ней познакомиться. С удовольствием погрузились в историю этого замечательного места и полюбовались
Ответы на вопросы от путешественников по Боголюбово в категории «Свято-Боголюбский женский монастырь»
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