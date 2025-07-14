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Свято-Боголюбский женский монастырь – экскурсии в Боголюбово

Найдено 3 экскурсии в категории «Свято-Боголюбский женский монастырь» в Боголюбово, цены от 5950 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
В гости к Андрею Гюргичу Боголюбскому
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к Андрею Гюргичу Боголюбскому
Начало: Боголюбский женский монастырь
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия в Боголюбово и к церкви Покрова на Нерли
Пешая
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Паломничество в Боголюбово
Посетите Свято-Боголюбский женский Епархиальный монастырь и узнайте его удивительную историю. Паломничество к церкви Покрова на Нерли по живописному лугу
Начало: Боголюбский женский монастырь
Расписание: ежедневно с 9:00
Завтра в 09:00
26 июл в 16:00
6600 ₽ за всё до 10 чел.
Путешествие в Боголюбово: Андрей Боголюбский и храм Покрова на Нерли
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в Боголюбово: княжеский дворец и храм
Погрузитесь в атмосферу времён князя Андрея Боголюбского, посетите монастырь и храм Покрова на Нерли. История и красота ждут вас
Начало: Пос. Боголюбово, у ворот Свято-Боголюбского монаст...
31 июл в 15:00
1 авг в 09:00
5950 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иванина
    14 июля 2025
    Экскурсия в Боголюбово и к церкви Покрова на Нерли
    Очень колоритное,красивое место, как с исторической точки зрения,так и с точки зрения природных достопримечательностей. Остались довольны экскурсией и экскурсоводом.
  • А
    Анастасия
    9 июля 2025
    Экскурсия в Боголюбово и к церкви Покрова на Нерли
    Хотелось бы поблагодарить Татьяну Тайгер за прекрасную экскурсию.. Свято-Боголюбский монастырь,затем поход через красивейший луг к церкви Покрова на Нерли-все это
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    останется в нашей памяти навсегда.. Это был чудесный,насыщенный день,полный эмоций и впечатлений. Экскурсия позволила узнать много интересного и увидеть потаенные уголки нашей огромной страны.. 6 июля,спасибо тебе за эти прекрасные моменты и знакомству с прекрасным экскурсоводом,дарящим людям настоящий праздник.

  • С
    Светлана
    7 июля 2025
    Экскурсия в Боголюбово и к церкви Покрова на Нерли
    Спасибо большое экскурсоводу Корнею, в спокойном темпе, очень интересно и доходчиво прошла экскурсия. Увидели всё, что запланировали, Храм Покрова на Нерли, церковь Рождества Богородицы.
  • Е
    Елена
    12 августа 2024
    В гости к Андрею Гюргичу Боголюбскому
    Очень признательны Марине за интересную экскурсию!!! Рекомендую!!!
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    В гости к Андрею Гюргичу Боголюбскому
    Марина - прекрасный гид, нам очень повезло с ней познакомиться. С удовольствием погрузились в историю этого замечательного места и полюбовались
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    красотой. Захватывающая подача материала, при этом структурированная и последовательная, глубокие знания истории, позволяющие отвечать на любые вопросы. Среди нашей небольшой группы были люди, далекие от предмета, но и их заинтересовал рассказ, слушали все с удовольствием. Рекомендуем Марину, как профессионала своего дела, который найдет подход к туристам с любым уровнем подготовки, от начинающих до самых взыскательных.

Ответы на вопросы от путешественников по Боголюбово в категории «Свято-Боголюбский женский монастырь»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Путешествие в Боголюбово: Андрей Боголюбский и храм Покрова на Нерли
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
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  2. Палаты Андрея Боголюбского
  3. Свято-Боголюбский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Боголюбово в июле 2025
Сейчас в Боголюбово в категории "Свято-Боголюбский женский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 5950 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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