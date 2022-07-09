Полезная информация о Боре
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Местное время в Боре
17:2430
9 июля 2022
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Бор
|По-английски
|Bor
|Население города
|60 647 чел.
|Аэропорт
|Подкаменная Тунгуска TGP
|Часовой пояс
|Asia/Krasnoyarsk
Где находится Бор на карте
Бор
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200
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