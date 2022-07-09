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Полезная информация о Боре

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Местное время в Боре
17:2430
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаБор
По-английскиBor
Население города60 647 чел.
АэропортПодкаменная Тунгуска TGP
Часовой поясAsia/Krasnoyarsk

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Бор

Популярные экскурсии в Боре

Чем славен город Бор
Чем славен город Бор
5
2 отзыва
200
за чел.
Совершить путешествие в 16 век и услышать любопытные истории «соседа» Нижнего Новгорода

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