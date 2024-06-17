Откройте для себя мифы и легенды Боровска с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Боровске, цены от 1 530 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Боровск: история и легенды древнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
142 отзыва
Боровск: история и легенды древнего города
Познакомьтесь с умиротворяющим Боровском. Прогулка от городища до Покровского храма, шедевры деревянного зодчества и фрески Владимира Овчинникова
Начало: В районе городища
7 июля в 13:00
8 июля в 08:00
от 4 000 за всё до 5 чел.
Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
Вдали от суеты, на берегах реки Протвы раскинулся старинный Боровск. Познакомьтесь с его купеческими, старообрядческими и космическими чертами
Начало: На ул. Советская
Завтра в 14:00
29 июня в 08:00
2 700 за всё до 10 чел.
История и легенды Текиженского оврага в Боровске
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны и секреты Текиженского оврага в Боровске
Погрузитесь в атмосферу старинного Боровска, исследуя загадочный Текиженский овраг. Уникальная возможность увидеть памятники истории и природы
Начало: Боровск, ул Урицкого 15. Храм Преображения Спаса
«Собственно, с легенды и начинается история Текижи»
Расписание: В любой день и удобное для вас время.
Завтра в 08:00
29 июня в 08:00
17001 530 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    17 июня 2024
    Боровск: история и легенды древнего города
    очень понравилась экскурсия! с юмором! много интересной информации!
  • О
    Ольга
    15 июня 2024
    Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
    Сегодня мы были на экскурсии в Боровске с гидом Юлией Козиковой. Нам все очень понравилось,Юлия увлекательно и в доступной форме
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    преподносила нам материал. Не торопила, отвечала на вопросы, рассказывала о городе с любовью и знанием материала. Я была уже на экскурсии с Юлией зимой и привезла своих друзей вновь на ее экскурсию. Спасибо Трипстеру за организацию экскурсий и подбор экскурсоводов!

  • О
    Ольга
    10 июня 2024
    Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
    Прекрасный рассказ гида позволил посмотреть на город глазами не обывателя, а местного жителя. Юлия порекомендовала нам музеи, где поесть, как еще замечательно провести время в городе. Приедем еще, и не раз в Боровск!
    Прекрасный рассказ гида позволил посмотреть на город глазами не обывателя, а местного жителя. Юлия порекомендовала нам
  • T
    Tatyana
    6 июня 2024
    Боровск: история и легенды древнего города
    Александр очень интересно рассказывал об истории Боровска, провел по знаковым местам города. Мы с моим молодым человеком остались просто в
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    восторге! Рассказали родителям и родственникам, они теперь тоже хотят приехать и взять экскурсию у Александра. В общем берите, не раздумывая! Точно будете в восторге, как и мы.

  • E
    Elena
    10 мая 2024
    Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
    Отличная гид Юлия, любящая свой город и с душой погружающая нас в историю своего города. Но…. Хотелось удлинить экскурсию, увеличить время экскурсии с посещением храмов и музеев, но предусмотреть время на перекус 🤪😍
    Отличная гид Юлия, любящая свой город и с душой погружающая нас в историю своего городаОтличная гид Юлия, любящая свой город и с душой погружающая нас в историю своего городаОтличная гид Юлия, любящая свой город и с душой погружающая нас в историю своего города
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Боровск: история и легенды древнего города
    Отлично провели время. Мы были с дочками, старшей 9 лет, младшей - 5 месяцев. Александр учел наш маршрут с коляской, увлек интересным рассказом старшую дочку, порекомендовал нам места, которые мы посетили после экскурсии. Рекомендуем!
    Отлично провели время. Мы были с дочками, старшей 9 лет, младшей - 5 месяцев. Александр учелОтлично провели время. Мы были с дочками, старшей 9 лет, младшей - 5 месяцев. Александр учелОтлично провели время. Мы были с дочками, старшей 9 лет, младшей - 5 месяцев. Александр учелОтлично провели время. Мы были с дочками, старшей 9 лет, младшей - 5 месяцев. Александр учелОтлично провели время. Мы были с дочками, старшей 9 лет, младшей - 5 месяцев. Александр учел

Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «Мифы и легенды»

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  3. История и легенды Текиженского оврага в Боровске
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Сколько стоит экскурсия по Боровску в июне 2024
Сейчас в Боровске в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 1 530 до 4 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 150 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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