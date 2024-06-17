за всё до 5 чел.

от 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

Познакомьтесь с умиротворяющим Боровском. Прогулка от городища до Покровского храма, шедевры деревянного зодчества и фрески Владимира Овчинникова

за всё до 10 чел.

2 700 ₽ за всё до 10 чел.

Вдали от суеты, на берегах реки Протвы раскинулся старинный Боровск. Познакомьтесь с его купеческими, старообрядческими и космическими чертами

🚶 Пешая

10% скидка

Индивидуальная

1.5 часа

Тайны и секреты Текиженского оврага в Боровске Погрузитесь в атмосферу старинного Боровска, исследуя загадочный Текиженский овраг. Уникальная возможность увидеть памятники истории и природы Начало: Боровск, ул Урицкого 15. Храм Преображения Спаса «Собственно, с легенды и начинается история Текижи»

Расписание: В любой день и удобное для вас время.