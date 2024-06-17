1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Боровск: история и легенды древнего города
Познакомьтесь с умиротворяющим Боровском. Прогулка от городища до Покровского храма, шедевры деревянного зодчества и фрески Владимира Овчинникова
Начало: В районе городища
7 июля в 13:00
8 июля в 08:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
Вдали от суеты, на берегах реки Протвы раскинулся старинный Боровск. Познакомьтесь с его купеческими, старообрядческими и космическими чертами
Начало: На ул. Советская
Завтра в 14:00
29 июня в 08:00
2 700₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны и секреты Текиженского оврага в Боровске
Погрузитесь в атмосферу старинного Боровска, исследуя загадочный Текиженский овраг. Уникальная возможность увидеть памятники истории и природы
Начало: Боровск, ул Урицкого 15. Храм Преображения Спаса
«Собственно, с легенды и начинается история Текижи»
Расписание: В любой день и удобное для вас время.
Завтра в 08:00
29 июня в 08:00
17001 530₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария17 июня 2024очень понравилась экскурсия! с юмором! много интересной информации!
- ООльга15 июня 2024Сегодня мы были на экскурсии в Боровске с гидом Юлией Козиковой. Нам все очень понравилось,Юлия увлекательно и в доступной форме
- ООльга10 июня 2024Прекрасный рассказ гида позволил посмотреть на город глазами не обывателя, а местного жителя. Юлия порекомендовала нам музеи, где поесть, как еще замечательно провести время в городе. Приедем еще, и не раз в Боровск!
- TTatyana6 июня 2024Александр очень интересно рассказывал об истории Боровска, провел по знаковым местам города. Мы с моим молодым человеком остались просто в
- EElena10 мая 2024Отличная гид Юлия, любящая свой город и с душой погружающая нас в историю своего города. Но…. Хотелось удлинить экскурсию, увеличить время экскурсии с посещением храмов и музеев, но предусмотреть время на перекус 🤪😍
- ЕЕлена10 мая 2024Отлично провели время. Мы были с дочками, старшей 9 лет, младшей - 5 месяцев. Александр учел наш маршрут с коляской, увлек интересным рассказом старшую дочку, порекомендовал нам места, которые мы посетили после экскурсии. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «Мифы и легенды»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Боровске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Боровске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Боровску в июне 2024
Сейчас в Боровске в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 1 530 до 4 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 150 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Боровска в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2024 году