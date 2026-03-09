Мои заказы

Гастрономические экскурсии Боровска

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Боровске, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать
Пешая
3.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать
Погрузитесь в историю Боровска, исследуя древние памятники и наслаждаясь традиционной русской кухней. Уникальный квест завершит ваше путешествие
Начало: На площади Ленина
«А на десерт — весёлый квест-стихоплётка: поделимся впечатлениями о Боровске и вместе сочиним стихи»
25 мар в 10:30
26 мар в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Чайные секреты в Боровске: театрализованная экскурсия с посещением мастерской купца Ивана Кипреева
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Чайные секреты в Боровске: театрализованная экскурсия с посещением мастерской купца Ивана Кипреева
Раскрыть историю купеческого города и секреты сладкой жизни
Начало: На торговой площади Боровска
«Вас ждёт гастрономическое приключение: дегустация травяных взваров и создание своего неповторимого чая»
Завтра в 11:00
15 мар в 11:00
4800 ₽ за всё до 20 чел.
Сплав по Протве с обзорной экскурсией по Боровску
Прогулки на каяках
На микроавтобусе
4 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Сплав по Протве с обзорной экскурсией по Боровску
Групповая экскурсия в Боровск: сплав на катамаране, каноэ или сапборде и пешая прогулка по городу. Откройте для себя красоту Протвы и историю Боровска
Начало: У чайной в Боровске
«После сплава зайдём на обед в чайную и отправимся изучать Боровск уже пешком»
Расписание: ежедневно в 11:00
15 мар в 11:00
16 мар в 11:00
2000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    9 марта 2026
    Чайные секреты в Боровске: театрализованная экскурсия с посещением мастерской купца Ивана Кипреева
    Развлечение для любого возраста - познавательно и нескучно. Ехали из Тулы не зря, отдохнули познакомились с городом!
  • И
    Ирина
    18 февраля 2026
    Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать
    Экскурсия познавательная, с множеством исторических фактов, проведенная Екатериной, нам очень понравилась. Чувствовалось, что человек открыт слушателю, глубоко знает информацию, передает
    читать дальше

    её душевно и интересно. Познакомились со старинным городом, его историей в связке со значимыми событиями страны, также узнали, чем живёт современный Боровск. Информация про раскол православной церкви на Руси и старообрядничество заинтересовала и многое прояснила. Возникла мотивация в дальнейшем углубиться в данную тему. Посетили храмы, памятные места, интересные локации города. Вдохновились. Спасибо Екатерине за отличную экскурсию, погружение в историю, успехов и благодарных слушателей!

  • Е
    Евгения
    6 января 2026
    Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать
    Экскурсия насыщенная, много фактов, много связей с историей не только Боровска, но и других городов России.
    Очевидно, что желание экскурсантов -
    читать дальше

    остановиться на услышанном или 'копать' глубже уже и после экскурсии. Екатерина подсказала,какой фильм посмотреть по расколу. Для хорошо знающих историю, возможно, неожиданностей и не будет. Но когда история рассказывается ' на месте ' события, конечно, переживается по-другому. С Екатериной было очень комфортно. Всё достойно, учтены были наши пожелания. Рекомендуем. И Екатерине неравнодушных слушателей. Город оставили с мыслью повторить по немупрогулки, возможно, в другой сезон. А может, и скоро. Очень понравилост место.

  • О
    Ольга
    4 января 2026
    Чайные секреты в Боровске: театрализованная экскурсия с посещением мастерской купца Ивана Кипреева
    Экскурсия очень понравилась. Весело и познавательно. Оказывается Боровск город староверов и многое в истории города именно с этим связано. Городишко очень милый, фрески на домах создают особую атмосферу. А чаепитие зимой-вообще отличная идея. Рекомендуем однозначно.
  • Е
    Елена
    3 января 2026
    Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать
    Большое спасибо Екатерине за объемную и содержательную экскурсию, Даже в условиях зимы время пролетело незаметно! В ходе нашей прогулки были
    читать дальше

    затронуты все аспекты жизни Боровска: от глубокой истории до современности. Екатерина приятный в общении человек и отличный гид! Всей нашей компании экскурсия очень понравилась! Рекомендуем!

  • Б
    Брестер
    17 декабря 2025
    Чайные секреты в Боровске: театрализованная экскурсия с посещением мастерской купца Ивана Кипреева
    Интересная экскурсия, подходит для семей с детьми.
  • Е
    Елена
    17 декабря 2025
    Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать
    Увидели Боровск глазами Екатерины. Было интересно, познавательно, профессионально, возникло желание послушать и другие экскурсии Екатерины. Вернемся обязательно! Спасибо!
  • Н
    Наталья
    3 декабря 2025
    Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать
    В г. Боровске проводятся экскурсии разных форматов, мы выбрали экскурсию «Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно
    читать дальше

    покушать!». Экскурсия оставила в наших сердцах самые добрые и теплые воспоминания. А самое главное - желание посетить Боровск еще летом и зимой.
    Экскурсовод Екатерина не давала нам заскучать, подача информации живая (максимально простым и доступным языком), интересна и взрослым и детям.
    Екатерина была очень внимательна ко всем членам экскурсии, все подмечала, подстраивалась под наш темп, вовремя предлагала передохнуть, зайти погреться (выпить чашечку чая/кофе с вкусной булочкой). Узнали много нового, успели обежать почти весь город.
    Обед оплачивается дополнительно, о чем мы ни сколько не пожалели, порции очень большие, еда приготовлена с душой, было очень вкусно и сытно.
    Спасибо, за такую интересную, познавательную, душевную и вкусную экскурсию. Жаль время пролетело быстро и не заметно, но мы надеемся вернуться…

    В г. Боровске проводятся экскурсии разных форматов, мы выбрали экскурсию «Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать!». Экскурсия оставила в наших сердцах самые добрые и теплые воспоминания. А самое главное - желание посетить Боровск еще летом и зимой.
    Экскурсовод Екатерина не давала нам заскучать, подача информации живая (максимально простым и доступным языком), интересна и взрослым и детям.
    Екатерина была очень внимательна ко всем членам экскурсии, все подмечала, подстраивалась под наш темп, вовремя предлагала передохнуть, зайти погреться (выпить чашечку чая/кофе с вкусной булочкой). Узнали много нового, успели обежать почти весь город.
    Обед оплачивается дополнительно, о чем мы ни сколько не пожалели, порции очень большие, еда приготовлена с душой, было очень вкусно и сытно.
    Спасибо, за такую интересную, познавательную, душевную и вкусную экскурсию. Жаль время пролетело быстро и не заметно, но мы надеемся вернуться…
  • Е
    Елена
    29 ноября 2025
    Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать
    Приношу извинения Екатерине, мне казалось, что отзыв я уже писала. Все прошло замечательно и даже погода не помешала нашему путешествию.
    читать дальше

    Сколь богата оказалась история у не большого, в общем-то,города. Екатерина, рассказала и показала нам все значимые места Боровска и вкусно накормила. Мы рады были побывать в столь гостеприимном городе.

  • Г
    Галина
    15 ноября 2025
    Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать
    Добрый день! Благодарю экскурсовода Екатерину за прекрасный день с городом Боровск. Три часа интересных рассказов и показов пролетели быстро, мы
    читать дальше

    заслушались. Удивительное историческое место, все, кто двигался в сторону столицы в разные времена, непременно проходили через Боровск. И жители давали достойный отпор, будь это поляки, французы или немцы.
    С большой любовью к истории своего края, к жителям, событиям, Екатерина делилась секретами. И эта любовь передалась нам, участникам. Вообще, хочу заметить, что мы транслируем в мир, то и отдается нам же многократно. В Боровске все надписи, указатели и фрески про любовь, добро, дружбу и счастье- всем рекомендую побывать тут и обязательно погулять с Екатериной

    Добрый день! Благодарю экскурсовода Екатерину за прекрасный день с городом Боровск. Три часа интересных рассказов иДобрый день! Благодарю экскурсовода Екатерину за прекрасный день с городом Боровск. Три часа интересных рассказов иДобрый день! Благодарю экскурсовода Екатерину за прекрасный день с городом Боровск. Три часа интересных рассказов иДобрый день! Благодарю экскурсовода Екатерину за прекрасный день с городом Боровск. Три часа интересных рассказов и

