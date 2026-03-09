Индивидуальная
до 10 чел.
Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать
Погрузитесь в историю Боровска, исследуя древние памятники и наслаждаясь традиционной русской кухней. Уникальный квест завершит ваше путешествие
Начало: На площади Ленина
«А на десерт — весёлый квест-стихоплётка: поделимся впечатлениями о Боровске и вместе сочиним стихи»
25 мар в 10:30
26 мар в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Чайные секреты в Боровске: театрализованная экскурсия с посещением мастерской купца Ивана Кипреева
Раскрыть историю купеческого города и секреты сладкой жизни
Начало: На торговой площади Боровска
«Вас ждёт гастрономическое приключение: дегустация травяных взваров и создание своего неповторимого чая»
Завтра в 11:00
15 мар в 11:00
4800 ₽ за всё до 20 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Сплав по Протве с обзорной экскурсией по Боровску
Групповая экскурсия в Боровск: сплав на катамаране, каноэ или сапборде и пешая прогулка по городу. Откройте для себя красоту Протвы и историю Боровска
Начало: У чайной в Боровске
«После сплава зайдём на обед в чайную и отправимся изучать Боровск уже пешком»
Расписание: ежедневно в 11:00
15 мар в 11:00
16 мар в 11:00
2000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья9 марта 2026Развлечение для любого возраста - познавательно и нескучно. Ехали из Тулы не зря, отдохнули познакомились с городом!
- ИИрина18 февраля 2026Экскурсия познавательная, с множеством исторических фактов, проведенная Екатериной, нам очень понравилась. Чувствовалось, что человек открыт слушателю, глубоко знает информацию, передает
- ЕЕвгения6 января 2026Экскурсия насыщенная, много фактов, много связей с историей не только Боровска, но и других городов России.
Очевидно, что желание экскурсантов -
- ООльга4 января 2026Экскурсия очень понравилась. Весело и познавательно. Оказывается Боровск город староверов и многое в истории города именно с этим связано. Городишко очень милый, фрески на домах создают особую атмосферу. А чаепитие зимой-вообще отличная идея. Рекомендуем однозначно.
- ЕЕлена3 января 2026Большое спасибо Екатерине за объемную и содержательную экскурсию, Даже в условиях зимы время пролетело незаметно! В ходе нашей прогулки были
- ББрестер17 декабря 2025Интересная экскурсия, подходит для семей с детьми.
- ЕЕлена17 декабря 2025Увидели Боровск глазами Екатерины. Было интересно, познавательно, профессионально, возникло желание послушать и другие экскурсии Екатерины. Вернемся обязательно! Спасибо!
- ННаталья3 декабря 2025В г. Боровске проводятся экскурсии разных форматов, мы выбрали экскурсию «Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно
- ЕЕлена29 ноября 2025Приношу извинения Екатерине, мне казалось, что отзыв я уже писала. Все прошло замечательно и даже погода не помешала нашему путешествию.
- ГГалина15 ноября 2025Добрый день! Благодарю экскурсовода Екатерину за прекрасный день с городом Боровск. Три часа интересных рассказов и показов пролетели быстро, мы
