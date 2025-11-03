читать дальше

покушать!». Экскурсия оставила в наших сердцах самые добрые и теплые воспоминания. А самое главное - желание посетить Боровск еще летом и зимой.

Экскурсовод Екатерина не давала нам заскучать, подача информации живая (максимально простым и доступным языком), интересна и взрослым и детям.

Екатерина была очень внимательна ко всем членам экскурсии, все подмечала, подстраивалась под наш темп, вовремя предлагала передохнуть, зайти погреться (выпить чашечку чая/кофе с вкусной булочкой). Узнали много нового, успели обежать почти весь город.

Обед оплачивается дополнительно, о чем мы ни сколько не пожалели, порции очень большие, еда приготовлена с душой, было очень вкусно и сытно.

Спасибо, за такую интересную, познавательную, душевную и вкусную экскурсию. Жаль время пролетело быстро и не заметно, но мы надеемся вернуться…