Городские фрески – экскурсии в Боровске

Найдено 5 экскурсий в категории «Городские фрески» в Боровске, цены от 1 290 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Боровский край в шести веках
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
149 отзывов
Боровский край в шести веках: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Боровск, один из древнейших городов Подмосковья, где переплетаются эпохи и стили на фоне русской природы
Начало: Ул. Советская
10 июня в 11:00
12 июня в 09:00
3 340 за всё до 5 чел.
Исторические приключения в Боровске
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
77 отзывов
Исторические приключения в Боровске: фото-прогулка с погружением в эпохи
Погрузитесь в историю Боровска с уникальной фото-прогулкой. Узнайте о древних временах, купечестве и 90-х годах, наслаждаясь видами и профессиональными снимками
Начало: На Советской улице
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
от 3 333 за всё до 5 чел.
Боровск: история и легенды древнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
141 отзыв
Боровск: история и легенды древнего города
Познакомьтесь с умиротворяющим Боровском. Прогулка от городища до Покровского храма, шедевры деревянного зодчества и фрески Владимира Овчинникова
Начало: В районе городища
23 июня в 13:00
7 июля в 13:00
от 4 000 за всё до 5 чел.
Чайные секреты в Боровске: групповая театрализованная экскурсия
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
13 отзывов
Чайные секреты в Боровске: групповая театрализованная экскурсия
Любите тайны и загадки? В Боровске вы раскроете старинные секреты, попробуете местный чай и насладитесь душевными беседами
Начало: На торговой площади Боровска
Расписание: в будние дни в 15:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
10 июня в 15:00
1 290 за человека
Сплав по Протве с обзорной экскурсией по Боровску
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
Сплав по Протве с обзорной экскурсией по Боровску
Погрузитесь в атмосферу старинного Боровска: сплав по Протве, виды на храмы и купеческие дома, а также пешая экскурсия по историческим местам города
Начало: У чайной в Боровске
Расписание: ежедневно в 11:00
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatyana
    6 июня 2024
    Боровск: история и легенды древнего города
    Александр очень интересно рассказывал об истории Боровска, провел по знаковым местам города. Мы с моим молодым человеком остались просто в
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    восторге! Рассказали родителям и родственникам, они теперь тоже хотят приехать и взять экскурсию у Александра. В общем берите, не раздумывая! Точно будете в восторге, как и мы.

  • Н
    Наталия
    6 июня 2024
    Боровский край в шести веках
    Благодарим экскурсовода Ирину за интересную познавательную экскурсию, за увлекательный рассказ о Боровске, за доброжелательное отношение! Рекомендуем.
  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Боровский край в шести веках
    Очень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательно, чтобы было не нудно
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    и доходчиво, учитывая именно материал про особенности религии староверов. Особенный колорит городу придают фрески Владимира Овчинникова. Сплошное очарование! Благодарим за интересную экскурсию.

    Очень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательно
  • М
    Маргарита
    12 мая 2024
    Исторические приключения в Боровске
    Экскурсия с Евгением это не просто авторская экскурсия, а настоящий мини-спектакль! Помимо того, что мы узнали много интересных фактов о
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    городе и его жителях, еще и получили массу положительных эмоция от актерского таланта Евгения) Более 3-х часов прогулки промчались незаметно. Отдельным удовольствием было личное знакомство с местной знаменитостью - выдающимся художником Владимиром Овчинниковым, Боровским Бэнкси, который своей настенной живописью фактически создал бренд города!

  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Боровский край в шести веках
    Экскурсию проводила Ирина. Рассказ интересный, захватывающий, на вопросы ответы моментальные, я бы назвала нашу прогулку диалогом, море впечатлений, эмоций, тонкий,
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    корректный юмор. Нам очень понравился Боровск, чувствуется, что человек влюблен в свой город. С нами был ребёнок 12 лет, под впечатлением, мы были даже на колокольне. Ирина, спасибо вам.

  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Боровск: история и легенды древнего города
    Отлично провели время. Мы были с дочками, старшей 9 лет, младшей - 5 месяцев. Александр учел наш маршрут с коляской, увлек интересным рассказом старшую дочку, порекомендовал нам места, которые мы посетили после экскурсии. Рекомендуем!
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  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Чайные секреты в Боровске: групповая театрализованная экскурсия
    Благодарим Дарью и Анну за интересную экскурсию, необычную подачу материала и очень душевную чайную дегустацию. Нам все очень понравилось, с удовольствием будем рекомендовать нашим друзьям.
  • Ю
    Юлия
    1 мая 2024
    Исторические приключения в Боровске
    Евгений провел нам экскурсию для компании из 4 взрослых и 3 подростков, смело можно назвать ее авторской. Даже примерно зная,
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    что ожидать, такая актерская подача вызвала только положительные эмоции, не говоря уж про других членов моей компании, которые были не в курсе. Ездим по России очень много, экскурсий посещаем много, эта приятно порадовала, тем более большой объем исторических фактов подросткам не интересен, а тут все живенько прошло без перегруза информацией.

  • З
    Зоя
    30 апреля 2024
    Боровск: история и легенды древнего города
    👍
  • Е
    Елизавета
    11 марта 2024
    Чайные секреты в Боровске: групповая театрализованная экскурсия
    Были на экскурсии 10 марта 2024 года, остались в полном восторге от интересных историй, от формата экскурсии, от увлеченности самих экскурсоводов и конечно от чаепития!) Всем рекомендуем посетить Боровск и сходить на эту экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «Городские фрески»

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Сколько стоит экскурсия по Боровску в июне 2024
Сейчас в Боровске в категории "Городские фрески" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 290 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 380 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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