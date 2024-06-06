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что ожидать, такая актерская подача вызвала только положительные эмоции, не говоря уж про других членов моей компании, которые были не в курсе. Ездим по России очень много, экскурсий посещаем много, эта приятно порадовала, тем более большой объем исторических фактов подросткам не интересен, а тут все живенько прошло без перегруза информацией.