Водная прогулка
Сплав по Протве с обзорной экскурсией по Боровску
Групповая экскурсия в Боровск: сплав на катамаране, каноэ или сапборде и пешая прогулка по городу. Откройте для себя красоту Протвы и историю Боровска
Начало: У чайной в Боровске
«В программу включён трансфер на седане или минивэне в точку начала сплава, тёплый приём с чаем/квасом и местными сладостями, экскурсия с гидом по Боровску»
Расписание: ежедневно в 11:00
6 июл в 11:00
7 июл в 11:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
В тренде«Боровск-русская провинция». Обзорная экскурсия по городу
Загляните в уютный уголок России. Благовещенский собор, храм Преображения Спаса, «кружевной дом» и древнее городище ждут вас. Уникальные места на каждом шагу
Начало: Советская, 5
«(микроавтобус) • Маршрут возможно корректировать, учитывая ваши пожелания»
Расписание: В любой день и любое удобное время.
5 июл в 08:00
6 июл в 08:00
3000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
«История Боровского края». Обзорная экскурсия
На высоких берегах реки Протвы стоит старинный Боровск с величественными храмами. Удивительная история города и его жителей, стоявших на страже Москвы
Начало: Ул. Советская, 5
«(микроавтобус) • Маршрут возможно корректировать, учитывая ваши пожелания»
Расписание: В любой день и любое удобное для вас время.
6 июл в 08:00
7 июл в 08:00
5500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана10 июня 20258 июня 2025 года были на экскурсии в г. Боровск. Очень благодарны нашему экскурсовод Юлии за прекрасную прогулку по городу
- ВВалерий3 января 2025Эта экскурсия для тех, кто впоследствии планирует самостоятельно продолжить более углубленное знакомство с городом. Юлия очень хорошо провела экскурсию: познакомила нас
- ССветлана25 августа 2024Идеальное путешествие)
- ССофья22 августа 2024Хотим выразить благодарность Юлии за великолепно проведенную экскурсию. Ходили по старинным улицам, любовались невероятными видами Боровска. Посетили монастырь и церкви.
- ИИван7 января 2024Отличная экскурсия! Юлия - большой молодец и специалист! Очень интересно!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «На микроавтобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Боровску в июле 2025
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