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Экскурсии на микроавтобусе в Боровске с гидом по низким ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Боровске, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Сплав по Протве с обзорной экскурсией по Боровску
На микроавтобусе
4 часа
1 отзыв
Водная прогулка
Сплав по Протве с обзорной экскурсией по Боровску
Групповая экскурсия в Боровск: сплав на катамаране, каноэ или сапборде и пешая прогулка по городу. Откройте для себя красоту Протвы и историю Боровска
Начало: У чайной в Боровске
«В программу включён трансфер на седане или минивэне в точку начала сплава, тёплый приём с чаем/квасом и местными сладостями, экскурсия с гидом по Боровску»
Расписание: ежедневно в 11:00
6 июл в 11:00
7 июл в 11:00
2000 ₽ за человека
Боровск - русская провинция. Обзорная экскурсия по городу
Пешая
На микроавтобусе
2 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
В тренде
«Боровск-русская провинция». Обзорная экскурсия по городу
Загляните в уютный уголок России. Благовещенский собор, храм Преображения Спаса, «кружевной дом» и древнее городище ждут вас. Уникальные места на каждом шагу
Начало: Советская, 5
«(микроавтобус) • Маршрут возможно корректировать, учитывая ваши пожелания»
Расписание: В любой день и любое удобное время.
5 июл в 08:00
6 июл в 08:00
3000 ₽ за экскурсию
История Боровского края. Обзорная экскурсия
На микроавтобусе
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
«История Боровского края». Обзорная экскурсия
На высоких берегах реки Протвы стоит старинный Боровск с величественными храмами. Удивительная история города и его жителей, стоявших на страже Москвы
Начало: Ул. Советская, 5
«(микроавтобус) • Маршрут возможно корректировать, учитывая ваши пожелания»
Расписание: В любой день и любое удобное для вас время.
6 июл в 08:00
7 июл в 08:00
5500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    10 июня 2025
    История Боровского края. Обзорная экскурсия
    8 июня 2025 года были на экскурсии в г. Боровск. Очень благодарны нашему экскурсовод Юлии за прекрасную прогулку по городу
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    и его окрестностях. Она оставила хорошее впечатление. Юлия интересно рассказывала и отвечала на интересующие нас вопросы. В процессе экскурсии мы постоянно ощущал её любовь к родному городу, этим чувством она щедро поделилась с нами. С большой радостью мы ещё не один раз посетим ваш город. Желаем Юлии внимательны слушателей, творчества и неиссякаемого удовольствия от работы. С благодарностью коллектив МКОУ Панской школы-интерната.

  • В
    Валерий
    3 января 2025
    Боровск - русская провинция. Обзорная экскурсия по городу
    Эта экскурсия для тех, кто впоследствии планирует самостоятельно продолжить более углубленное знакомство с городом. Юлия очень хорошо провела экскурсию: познакомила нас
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    с историей города, его основными достопримечательностями, наметила нам направления, которые мы могли бы освоить сами. Очень важно, когда экскурсовод - местный житель, влюблённый в свой город и поглощённый во всё процессы происходящие в нём. Мы получили большое удовольствие и от экскурсии и от общения с Юлией. Большое спасибо! P. S. Очень понравилось, что сразу после оформления заказа, Юлия связалась с нами, уточнила место встречи и вопросы, которые мы хотели бы рассмотреть.

  • С
    Светлана
    25 августа 2024
    Сплав по Протве с обзорной экскурсией по Боровску
    Идеальное путешествие)
  • С
    Софья
    22 августа 2024
    История Боровского края. Обзорная экскурсия
    Хотим выразить благодарность Юлии за великолепно проведенную экскурсию. Ходили по старинным улицам, любовались невероятными видами Боровска. Посетили монастырь и церкви.
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    Настолько увлекательно и интересно была подана информация об исторических местах Боровска, что захотелось вернуться ещё раз сюда. Получили незабываемые эмоции и яркие впечатления,. Спасибо Юлии за прекрасно проведенное время.

  • И
    Иван
    7 января 2024
    История Боровского края. Обзорная экскурсия
    Отличная экскурсия! Юлия - большой молодец и специалист! Очень интересно!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Боровске
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сплав по Протве с обзорной экскурсией по Боровску
  2. Боровск - русская провинция. Обзорная экскурсия по городу
  3. История Боровского края. Обзорная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Боровске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Благовещенский собор
  2. Самое главное
  3. Покровский храм
  4. «Кружевной» дом
  5. Торговая площадь
Сколько стоит экскурсия по Боровску в июле 2025
Сейчас в Боровске в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 5500. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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