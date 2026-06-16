Паломничество с комфортом и радостью — девиз нашей экскурсии.
Она для тех, кто хочет отдохнуть душой и телом, увидеть прекрасные окрестности Боровска и великолепные ландшафты.
Узнать о древних святых источниках, окунуться в купели, снять стресс и послушать тишину, отдохнуть за чашкой ароматного чая с пирогами, пообедать в красивом месте.
Она для тех, кто хочет отдохнуть душой и телом, увидеть прекрасные окрестности Боровска и великолепные ландшафты.
Узнать о древних святых источниках, окунуться в купели, снять стресс и послушать тишину, отдохнуть за чашкой ароматного чая с пирогами, пообедать в красивом месте.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Собор Благовещения Пресвятой Богородицы со скульптурными иконами и посох преподобного Пафнутия.
- Знаменитые купеческие дома Боровска с историей.
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы — образец деревянного зодчества 17 века.
- Смотровую площадку с видами на город, где можно сделать красивые фото.
- Памятник преподобному Пафнутию Боровскому, возле которого получить записочку с напутствием.
- Святой источник Покрова Божьей Матери, где можно окунуться в купели.
- Бывшую вотчину Бориса Годунова.
- Долину источников.
- Природные ландшафты — как в кино.
- Храм святителя Николая Чудотворца, где хранятся частица мощей св. Николая Чудотворца, святой Матроны Московской и родителей Сергия Радонежского.
- Источник святителя Николая Чудотворца с водой, напитанной магнием, с температурой воды около +6 градусов.
- Источник во имя Божией Матери «Казанская».
- Каскадный источник во имя благочестивых князей Петра и Февронии Муромских.
Темы
- Я расскажу об истории старинного города и об истории Благовещенского собора, откуда появились редкие скульптурные изображения и как они закрепились в традициях православия.
- Вы познакомитесь с историей знаменитых исторических зданий Боровска.
- Узнаете, как потомок баскака стал святым и основал известный монастырь, где любил отдыхать царь Борис Годунов, как правильно окунаться в купели и какую пользу приносит употребление воды из святых источников.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается питание в чайной (Русиново).
- Также есть возможность заказать обед заранее, стоимость — от 500 ₽ (уточняйте до экскурсии).
- Путешествие проходит на транспорте гостей, либо проезд на моём автомобиле для малой группы (до 4-х человек). Также есть возможность платной аренды минивэна (уточняйте до экскурсии).
- Для посещения храмов женщинам необходимо иметь головной убор, юбку или палантин.
- В случае плохих погодных условий (сильный дождь, град, сильный ветер) возможны ограничения посещения, изменения обговариваем на месте, либо за 48 часов до проведения экскурсии.
- В долине источников длинный крутой спуск и подъём по лестнице, просьба оценить вашу возможность физической нагрузки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре на площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Боровске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 198 туристов
Гид, аттестована Калужским министерством по туризму. Влюблена в малые города России и историю Калужского края, люблю делиться своими знаниями. Стараюсь, чтобы на моих экскурсиях люди получали удовольствие от путешествия!
Входит в следующие категории Боровска
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