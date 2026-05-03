Ю Юлия

Большое спасибо Ирине за экскурсию, мы долго выбирали экскурсовода и не прогадали. Это было очень интересно, легко, с юмором, деталями из жизни местных жителей. Не могу представить себе экскурсию по Боровску лучше. Искренне рекомендую Ирину, вся наша компания осталась довольна🩷