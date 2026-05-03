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Экскурсии по Боровску на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Боровске, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Боровский край в шести веках
На машине
2.5 часа
178 отзывов
Индивидуальная
Боровский край в шести веках
Откройте для себя Боровск, один из древнейших городов Подмосковья, где переплетаются эпохи и стили на фоне русской природы
Начало: Ул. Советская
15 июн в 14:00
24 июн в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
По многогранному Боровску на автомобиле
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
По многогранному Боровску на автомобиле
Разобраться в эпохах города: от купечества до стрит-арта
Сегодня в 09:00
15 июн в 09:00
12 500 ₽ за всё до 8 чел.
Святые источники Боровских земель
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Святые источники Боровских земель
Коснуться чистоты и наполниться благодатью в неспешном путешествии
Начало: В центре на площади Ленина
Завтра в 14:00
15 июн в 10:00
7600 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

С
Боровский край в шести веках
Ирина -прекрасный рассказчик, 2,5 часа пролетели незаметно. Получили истинное удовольствие от общения. Мои лучшие рекомендации. Благодаря Ирине другими глазами взглянули на город. Спасибо большое
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Ольга
Боровский край в шести веках
Прекрасная экскурсия! Хотя знакомы были с историей Боровска, слушали Ирину «открыв рот». Экскурсовод глубоко знает тему и рассказывает очень увлекательно.
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Узнали много нового и интересного. И про древние времена и про современный Боровск. Время пролетело совсем незаметно, за 2,5 часа совсем не устали. Рекомендую!

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А
Боровский край в шести веках
Гид выше всяческих похвал! Нам просто повезло!
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Е
Боровский край в шести веках
Познавательно
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Ольга
Боровский край в шести веках
Замечательная экскурсия, познакомились с городом, узнали много интересного. Ирина интересно провела экскурсию, спасибо.
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Л
Боровский край в шести веках
Все очень интересно, познавательно и красиво. Экскурсия нам всем понравилась. Искренне советуем прогуляться по Боровску с Ириной.
Все очень интересно, познавательно и красиво. Экскурсия нам всем понравилась. Искренне советуем прогуляться по Боровску с Ириной.
Все очень интересно, познавательно и красиво. Экскурсия нам всем понравилась. Искренне советуем прогуляться по Боровску с Ириной.
Все очень интересно, познавательно и красиво. Экскурсия нам всем понравилась. Искренне советуем прогуляться по Боровску с Ириной.
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Ю
Боровский край в шести веках
Отличная экскурсия! Большое спасибо!
Отличная экскурсия! Большое спасибо!
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Ю
Боровский край в шести веках
Ирина – отличнейший гид и приятнейший человек. Экскурсия пролетела совершенно незаметно благодаря ей. Ирина рассказывала очень интересно, легко, с юмором, отвечала на все вопросы. Несколько раз к нам обращались сторонние люди, настолько увлекательным был рассказ о городе.
Рекомендую настоятельно!
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Ю
Боровский край в шести веках
Большое спасибо Ирине за экскурсию, мы долго выбирали экскурсовода и не прогадали. Это было очень интересно, легко, с юмором, деталями из жизни местных жителей. Не могу представить себе экскурсию по Боровску лучше. Искренне рекомендую Ирину, вся наша компания осталась довольна🩷
Большое спасибо Ирине за экскурсию, мы долго выбирали экскурсовода и не прогадали. Это было очень интересно,
Большое спасибо Ирине за экскурсию, мы долго выбирали экскурсовода и не прогадали. Это было очень интересно,
Большое спасибо Ирине за экскурсию, мы долго выбирали экскурсовода и не прогадали. Это было очень интересно,
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М
Боровский край в шести веках
В Боровске были в первый раз. Для ознакомления отличная экскурсия. Подача материала, тайминг, вовлечённость все замечательно. Ирина отвечала на все
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вопросы и спрашивала, что больше интересует нас. Побывали в очень интересно месте, вход которого для обычных туристов закрыт на замок. Однозначно рекомендую

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Всего 178 отзывов в Боровске в категории "На машине"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Боровске
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Боровский край в шести веках;
  2. По многогранному Боровску на автомобиле;
  3. Святые источники Боровских земель.
Какие места ещё посмотреть в Боровске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Покровский храм;
  2. Благовещенский собор;
  3. «Кружевной» дом;
  4. Высоковская церковь;
  5. Соборная гора;
  6. Торговая площадь.
Сколько стоит экскурсия по Боровску в июне 2026
Сейчас в Боровске в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 178 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
Забронируйте экскурсию в Боровске на 2026 год на машине, 178 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август