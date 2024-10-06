Экскурсия по Боровску с посещением монастыря на транспорте туристов
Погрузитесь в историю Боровска, прогуливаясь по улице Ленина и посещая Свято-Пафнутиев монастырь. Уникальные памятники и архитектура ждут вас
Экскурсия по Боровску предлагает уникальную возможность познакомиться с богатой торговой историей города. Посетители смогут увидеть усадьбу купца Шокина и Музей истории Боровского купечества. В Свято-Пафнутиевом монастыре вас ждут Проломные ворота и храм святой великомученицы Ирины. Рождественский собор с мощами Пафнутия Боровского оставит незабываемые впечатления.
Это идеальный выбор для тех, кто хочет глубже понять историю православного подвижничества и торговых традиций региона
5 причин купить эту экскурсию
🏛️ Уникальная история купечества
🕌 Посещение древнего монастыря
🏞️ Прекрасные виды и архитектура
🕍 Мощи Пафнутия Боровского
📚 Образовательный и познавательный опыт
Что можно увидеть
Усадьба купца Шокина
Музей истории Боровского купечества
Свято-Пафнутиев Боровский монастырь
Проломные ворота
Храм святой великомученицы Ирины
Рождественский собор
Дом Наполеона
Старообрядческая церковь Во имя всех Святых
Описание экскурсии
Вас ожидает увлекательная торговая история Боровска! Мы проведем время в историческом центре города, где осмотрим такие достопримечательности, как Мемориал Вечный огонь и смотровые площадки. Погружаясь в торговое прошлое Боровска, мы пройдемся по улице Ленина (ранее Успенской), где вас встретит усадьба купца Шокина и Музей истории Боровского купечества.
На нашем пути вы сможете увидеть:
Выставку военной техники;
Ряд городских памятников;
Дом Наполеона;
Архитектуру Старообрядческой церкви Во имя всех Святых, построенной купцами-старообрядцами в 1909 году.
История православного подвижничества в Боровске
Чтобы лучше понять историю православного подвижничества в Боровске, посетите Свято-Пафнутиев Боровский монастырь, основанный в 1444 году преподобным Пафнутием Боровским. Этот монастырь имеет интересную и сложную историю, включая опалу в XVII веке во время церковного раскола между православными и старообрядцами.
Во время экскурсии по монастырю вас ожидает:
Посещение Проломных ворот XVIII–XIX столетий;
Храм святой великомученицы Ирины;
Рождественский собор со святыми мощами Пафнутия Боровского, перенесенными из Псково-Печерского монастыря.
Важная информация!
Для бронирования экскурсий в праздничные дни мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Мемориал Вечный огонь
Свято-Пафнутиевый Боровский монастырь
Ул. Ленина
Усадьба купца Шокина
Музей истории Боровского купечества
Дом Наполеона
Старообрядческая церковь во имя всех Святых
Проломные ворота XVIII-XIX столетий
Храм святой великомученицы Ирины
Рождественский собор
Что включено
Экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
Экскурсия проводится на транспорте туриста.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
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2
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Д
Дерунова
Очень плохо организована экскурсия, выяснилось, что в монастыре гид не имеет права проводить экскурсии по территории монастыря без благословения. Гид Вадим Васильевич путается в исторических и географических данных. Было очень жаль не потраченных денег на экскурсию (8500рублей),а времени, которое можно было использовать с пользой и удовольствием от увиденного. Увы, с данным гидом этого не произошло.
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