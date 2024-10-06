Экскурсия по Боровску с посещением монастыря на транспорте туристов

Экскурсия по Боровску предлагает уникальную возможность познакомиться с богатой торговой историей города. Посетители смогут увидеть усадьбу купца Шокина и Музей истории Боровского купечества. В Свято-Пафнутиевом монастыре вас ждут Проломные ворота и храм святой великомученицы Ирины. Рождественский собор с мощами Пафнутия Боровского оставит незабываемые впечатления. Это идеальный выбор для тех, кто хочет глубже понять историю православного подвижничества и торговых традиций региона

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вас ожидает увлекательная торговая история Боровска! Мы проведем время в историческом центре города, где осмотрим такие достопримечательности, как Мемориал Вечный огонь и смотровые площадки. Погружаясь в торговое прошлое Боровска, мы пройдемся по улице Ленина (ранее Успенской), где вас встретит усадьба купца Шокина и Музей истории Боровского купечества.

На нашем пути вы сможете увидеть:

Выставку военной техники;

Ряд городских памятников;

Дом Наполеона;

Архитектуру Старообрядческой церкви Во имя всех Святых, построенной купцами-старообрядцами в 1909 году.

История православного подвижничества в Боровске

Чтобы лучше понять историю православного подвижничества в Боровске, посетите Свято-Пафнутиев Боровский монастырь, основанный в 1444 году преподобным Пафнутием Боровским. Этот монастырь имеет интересную и сложную историю, включая опалу в XVII веке во время церковного раскола между православными и старообрядцами.

Во время экскурсии по монастырю вас ожидает:

Посещение Проломных ворот XVIII–XIX столетий;

Храм святой великомученицы Ирины;

Рождественский собор со святыми мощами Пафнутия Боровского, перенесенными из Псково-Печерского монастыря.

Важная информация!

Для бронирования экскурсий в праздничные дни мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.