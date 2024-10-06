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Экскурсия по Боровску с посещением монастыря на транспорте туристов

Погрузитесь в историю Боровска, прогуливаясь по улице Ленина и посещая Свято-Пафнутиев монастырь. Уникальные памятники и архитектура ждут вас
Экскурсия по Боровску предлагает уникальную возможность познакомиться с богатой торговой историей города. Посетители смогут увидеть усадьбу купца Шокина и Музей истории Боровского купечества. В Свято-Пафнутиевом монастыре вас ждут Проломные ворота и храм святой великомученицы Ирины. Рождественский собор с мощами Пафнутия Боровского оставит незабываемые впечатления.

Это идеальный выбор для тех, кто хочет глубже понять историю православного подвижничества и торговых традиций региона

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная история купечества
  • 🕌 Посещение древнего монастыря
  • 🏞️ Прекрасные виды и архитектура
  • 🕍 Мощи Пафнутия Боровского
  • 📚 Образовательный и познавательный опыт
Экскурсия по Боровску с посещением монастыря на транспорте туристов
Экскурсия по Боровску с посещением монастыря на транспорте туристов
Экскурсия по Боровску с посещением монастыря на транспорте туристов

Что можно увидеть

  • Усадьба купца Шокина
  • Музей истории Боровского купечества
  • Свято-Пафнутиев Боровский монастырь
  • Проломные ворота
  • Храм святой великомученицы Ирины
  • Рождественский собор
  • Дом Наполеона
  • Старообрядческая церковь Во имя всех Святых

Описание экскурсии

Вас ожидает увлекательная торговая история Боровска! Мы проведем время в историческом центре города, где осмотрим такие достопримечательности, как Мемориал Вечный огонь и смотровые площадки. Погружаясь в торговое прошлое Боровска, мы пройдемся по улице Ленина (ранее Успенской), где вас встретит усадьба купца Шокина и Музей истории Боровского купечества.

На нашем пути вы сможете увидеть:

  • Выставку военной техники;
  • Ряд городских памятников;
  • Дом Наполеона;
  • Архитектуру Старообрядческой церкви Во имя всех Святых, построенной купцами-старообрядцами в 1909 году.

История православного подвижничества в Боровске

Чтобы лучше понять историю православного подвижничества в Боровске, посетите Свято-Пафнутиев Боровский монастырь, основанный в 1444 году преподобным Пафнутием Боровским. Этот монастырь имеет интересную и сложную историю, включая опалу в XVII веке во время церковного раскола между православными и старообрядцами.

Во время экскурсии по монастырю вас ожидает:

  • Посещение Проломных ворот XVIII–XIX столетий;
  • Храм святой великомученицы Ирины;
  • Рождественский собор со святыми мощами Пафнутия Боровского, перенесенными из Псково-Печерского монастыря.

Важная информация!

Для бронирования экскурсий в праздничные дни мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, в любое время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мемориал Вечный огонь
  • Свято-Пафнутиевый Боровский монастырь
  • Ул. Ленина
  • Усадьба купца Шокина
  • Музей истории Боровского купечества
  • Дом Наполеона
  • Старообрядческая церковь во имя всех Святых
  • Проломные ворота XVIII-XIX столетий
  • Храм святой великомученицы Ирины
  • Рождественский собор
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туриста.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

1
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
Очень плохо организована экскурсия, выяснилось, что в монастыре гид не имеет права проводить экскурсии по территории монастыря без благословения. Гид Вадим Васильевич путается в исторических и географических данных. Было очень жаль не потраченных денег на экскурсию (8500рублей),а времени, которое можно было использовать с пользой и удовольствием от увиденного. Увы, с данным гидом этого не произошло.
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