Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Боровска

Найдено 4 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Боровске, цены от 3 340 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто)
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто)
Прогуляться сквозь века и увидеть главные достопримечательности
Начало: В центре Боровска
«Вы узнаете о судьбах Боровска и Малоярославца, об их героическом прошлом и о жизни в наше время, а также посетите церкви и монастыри»
10 июня в 09:00
12 июня в 16:00
5 000 за всё до 7 чел.
Боровский край в шести веках
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
149 отзывов
Боровский край в шести веках: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Боровск, один из древнейших городов Подмосковья, где переплетаются эпохи и стили на фоне русской природы
Начало: Ул. Советская
«Оказавшись на торговой площади, мы полюбуемся Кафедральным Благовещенским собором и пройдем по улицам с купеческой застройкой 18-19 веков и богатыми усадьбами, в одной из которых останавливался Наполеон»
10 июня в 11:00
12 июня в 09:00
3 340 за всё до 5 чел.
Боровск старообрядческий
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
31 отзыв
Экскурсия по старообрядческому Боровску: история и культура
Погрузитесь в историю старообрядчества в Боровске. Узнайте о жизни протопопа Аввакума, посетите Введенский храм и другие исторические места города
Начало: На Коммунистической улице
«Покровский старообрядческий собор»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
4 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Боровску с посещением монастыря на транспорте туристов
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по Боровску с посещением монастыря на транспорте туристов
Откройте для себя Боровск: от купеческих усадеб до древнего монастыря. Уникальная экскурсия с посещением ключевых достопримечательностей города
Начало: По согласованию с гидом
«В ходе экскурсии по монастырю вы побываете у Проломных ворот XVIII–XIX столетий, храма святой великомученицы Ирины, а также посетите Рождественский собор»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    6 июня 2024
    Боровский край в шести веках
    Благодарим экскурсовода Ирину за интересную познавательную экскурсию, за увлекательный рассказ о Боровске, за доброжелательное отношение! Рекомендуем.
  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Боровский край в шести веках
    Очень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательно, чтобы было не нудно
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    и доходчиво, учитывая именно материал про особенности религии староверов. Особенный колорит городу придают фрески Владимира Овчинникова. Сплошное очарование! Благодарим за интересную экскурсию.

    Очень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательно
  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Боровский край в шести веках
    Экскурсию проводила Ирина. Рассказ интересный, захватывающий, на вопросы ответы моментальные, я бы назвала нашу прогулку диалогом, море впечатлений, эмоций, тонкий,
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    корректный юмор. Нам очень понравился Боровск, чувствуется, что человек влюблен в свой город. С нами был ребёнок 12 лет, под впечатлением, мы были даже на колокольне. Ирина, спасибо вам.

  • О
    Ольга
    4 мая 2024
    Боровск старообрядческий
    Были на экскурсии с мамой 26 апреля. Светлана рассказывала подробно, интересно и понятно. Было интересно и душевно. Рекомендуем.
  • Е
    Евгения
    2 мая 2024
    Боровск старообрядческий
    Экскурсия очень понравилась,на одном дыхании. Светлана очень начитанная, рассказала нам много интересных фактов из жизни Боровска и старообрядцев. Отдельная благодарность за её тактичность с нашим пятилетним ребёнком, который решил немного покопризничать во время экскурсии. Время пролетело незаметно.
    Экскурсия очень понравилась,на одном дыхании. Светлана очень начитанная, рассказала нам много интересных фактов из жизни Боровска
  • Е
    Екатерина
    18 апреля 2024
    Боровск старообрядческий
    Светлана провела отличную экскурсию. Нам была рассказана история Боровска, включая такие темы, как старообрядчество, купечество, жизнь и деятельность Циолковского… Очень не лишним нам показалось мнение гида о новейшей истории Боровска. Большое спасибо!
  • С
    Светлана
    21 октября 2023
    Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто)
    Очень интересно. И детям и взрослым советую, прекрасный экскурсовод.
  • Я
    Яна
    1 октября 2023
    Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто)
    Ирина- отличный гид, очень интересно рассказывает, много знает, да и в целом душевный человек. Огромное вам спасибо, мы провели отлично этот день, да и с погодой нам очень повезло. Всё сложилось как надо. Спасибо
  • О
    Ольга
    13 сентября 2023
    Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто)
    Большое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты об истории нашей Родины и о подвигах русских людей. Увидели красоту русской природы и наших городов. Спасибо Трипстеру)
    Большое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты обБольшое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты обБольшое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты обБольшое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты обБольшое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты обБольшое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты обБольшое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты обБольшое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты обБольшое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты обБольшое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты об

Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Боровску в июне 2024
Сейчас в Боровске в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 4 экскурсии от 3 340 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 205 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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