1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто)
Прогуляться сквозь века и увидеть главные достопримечательности
Начало: В центре Боровска
«Вы узнаете о судьбах Боровска и Малоярославца, об их героическом прошлом и о жизни в наше время, а также посетите церкви и монастыри»
10 июня в 09:00
12 июня в 16:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Боровский край в шести веках: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Боровск, один из древнейших городов Подмосковья, где переплетаются эпохи и стили на фоне русской природы
Начало: Ул. Советская
«Оказавшись на торговой площади, мы полюбуемся Кафедральным Благовещенским собором и пройдем по улицам с купеческой застройкой 18-19 веков и богатыми усадьбами, в одной из которых останавливался Наполеон»
10 июня в 11:00
12 июня в 09:00
3 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по старообрядческому Боровску: история и культура
Погрузитесь в историю старообрядчества в Боровске. Узнайте о жизни протопопа Аввакума, посетите Введенский храм и другие исторические места города
Начало: На Коммунистической улице
«Покровский старообрядческий собор»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по Боровску с посещением монастыря на транспорте туристов
Откройте для себя Боровск: от купеческих усадеб до древнего монастыря. Уникальная экскурсия с посещением ключевых достопримечательностей города
Начало: По согласованию с гидом
«В ходе экскурсии по монастырю вы побываете у Проломных ворот XVIII–XIX столетий, храма святой великомученицы Ирины, а также посетите Рождественский собор»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия6 июня 2024Благодарим экскурсовода Ирину за интересную познавательную экскурсию, за увлекательный рассказ о Боровске, за доброжелательное отношение! Рекомендуем.
- ИИрина26 мая 2024Очень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательно, чтобы было не нудно
- ААнна12 мая 2024Экскурсию проводила Ирина. Рассказ интересный, захватывающий, на вопросы ответы моментальные, я бы назвала нашу прогулку диалогом, море впечатлений, эмоций, тонкий,
- ООльга4 мая 2024Были на экскурсии с мамой 26 апреля. Светлана рассказывала подробно, интересно и понятно. Было интересно и душевно. Рекомендуем.
- ЕЕвгения2 мая 2024Экскурсия очень понравилась,на одном дыхании. Светлана очень начитанная, рассказала нам много интересных фактов из жизни Боровска и старообрядцев. Отдельная благодарность за её тактичность с нашим пятилетним ребёнком, который решил немного покопризничать во время экскурсии. Время пролетело незаметно.
- ЕЕкатерина18 апреля 2024Светлана провела отличную экскурсию. Нам была рассказана история Боровска, включая такие темы, как старообрядчество, купечество, жизнь и деятельность Циолковского… Очень не лишним нам показалось мнение гида о новейшей истории Боровска. Большое спасибо!
- ССветлана21 октября 2023Очень интересно. И детям и взрослым советую, прекрасный экскурсовод.
- ЯЯна1 октября 2023Ирина- отличный гид, очень интересно рассказывает, много знает, да и в целом душевный человек. Огромное вам спасибо, мы провели отлично этот день, да и с погодой нам очень повезло. Всё сложилось как надо. Спасибо
- ООльга13 сентября 2023Большое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты об истории нашей Родины и о подвигах русских людей. Увидели красоту русской природы и наших городов. Спасибо Трипстеру)
Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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