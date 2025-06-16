Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по старообрядческому Боровску: история и культура
Погрузитесь в историю старообрядческого Боровска! Узнайте о судьбе Аввакума и боярыни Морозовой, посетите уникальные храмы и исторические места
Начало: Город Боровск, улица Коммунистическая,63
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
4000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
«История Боровского края». Обзорная экскурсия
На высоких берегах реки Протвы стоит старинный Боровск с величественными храмами. Удивительная история города и его жителей, стоявших на страже Москвы
Начало: Ул. Советская, 5
Расписание: В любой день и любое удобное для вас время.
6 июл в 08:00
7 июл в 08:00
5500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Боровску с посещением монастыря на транспорте туристов
Откройте для себя Боровск: от купеческих усадеб до древнего монастыря. Уникальная экскурсия с посещением ключевых достопримечательностей города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
5 июл в 09:00
6 июл в 09:00
8500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил16 июня 2025Отличная экскурсия по Боровску! Узнали много нового, хотя кое-что о расколе уже читали. Посмотрели памятные места, послушали интересные истории. Обсудили
- ООксана10 июня 20258 июня 2025 года были на экскурсии в г. Боровск. Очень благодарны нашему экскурсовод Юлии за прекрасную прогулку по городу
- ААлёна19 мая 2025Рекомендую Светлану как увлечённого, заинтересованного экскурсовода, с любовью относящуюся к Боровску. Экскурсия была познавательная, ёмкая и с множеством любопытных исторических фактов
- ЗЗакс9 апреля 2025В первую очередь хочу отметить о приятном удивлении, вызванном этой в общем то спонтанной экскурсией и посещением Боровска, о котором
- ССофья22 августа 2024Хотим выразить благодарность Юлии за великолепно проведенную экскурсию. Ходили по старинным улицам, любовались невероятными видами Боровска. Посетили монастырь и церкви.
- ИИван7 января 2024Отличная экскурсия! Юлия - большой молодец и специалист! Очень интересно!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «Пафнутьево-Боровский монастырь»
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