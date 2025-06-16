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Пафнутьево-Боровский монастырь – экскурсии в Боровске

Найдено 3 экскурсии в категории «Пафнутьево-Боровский монастырь» в Боровске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Боровск старообрядческий
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по старообрядческому Боровску: история и культура
Погрузитесь в историю старообрядческого Боровска! Узнайте о судьбе Аввакума и боярыни Морозовой, посетите уникальные храмы и исторические места
Начало: Город Боровск, улица Коммунистическая,63
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
4000 ₽ за экскурсию
История Боровского края. Обзорная экскурсия
На микроавтобусе
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
«История Боровского края». Обзорная экскурсия
На высоких берегах реки Протвы стоит старинный Боровск с величественными храмами. Удивительная история города и его жителей, стоявших на страже Москвы
Начало: Ул. Советская, 5
Расписание: В любой день и любое удобное для вас время.
6 июл в 08:00
7 июл в 08:00
5500 ₽ за экскурсию
Экскурсия по Боровску с посещением монастыря на транспорте туристов
3 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Боровску с посещением монастыря на транспорте туристов
Откройте для себя Боровск: от купеческих усадеб до древнего монастыря. Уникальная экскурсия с посещением ключевых достопримечательностей города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
5 июл в 09:00
6 июл в 09:00
8500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    16 июня 2025
    Боровск старообрядческий
    Отличная экскурсия по Боровску! Узнали много нового, хотя кое-что о расколе уже читали. Посмотрели памятные места, послушали интересные истории. Обсудили
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    ключевых фигур раскола, их судьбы и роль старообрядцев в истории России. Даже ливень не испортил впечатление – два часа пролетели незаметно! Светлана – замечательный гид, настоящий кладезь знаний, которые умеет отлично преподнести.

  • О
    Оксана
    10 июня 2025
    История Боровского края. Обзорная экскурсия
    8 июня 2025 года были на экскурсии в г. Боровск. Очень благодарны нашему экскурсовод Юлии за прекрасную прогулку по городу
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    и его окрестностях. Она оставила хорошее впечатление. Юлия интересно рассказывала и отвечала на интересующие нас вопросы. В процессе экскурсии мы постоянно ощущал её любовь к родному городу, этим чувством она щедро поделилась с нами. С большой радостью мы ещё не один раз посетим ваш город. Желаем Юлии внимательны слушателей, творчества и неиссякаемого удовольствия от работы. С благодарностью коллектив МКОУ Панской школы-интерната.

  • А
    Алёна
    19 мая 2025
    Боровск старообрядческий
    Рекомендую Светлану как увлечённого, заинтересованного экскурсовода, с любовью относящуюся к Боровску. Экскурсия была познавательная, ёмкая и с множеством любопытных исторических фактов
  • З
    Закс
    9 апреля 2025
    Боровск старообрядческий
    В первую очередь хочу отметить о приятном удивлении, вызванном этой в общем то спонтанной экскурсией и посещением Боровска, о котором
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    до этого мы даже не слышали! Случайно попав в выходной день в этот совсем небольшой провинциальный город, были поражены его богатой историей и в какие то её моменты очень важной ролью города Боровска в событиях того времени! Спасибо экскурсоводу Светлане за подробное освещение исторических событий своего края!

  • С
    Софья
    22 августа 2024
    История Боровского края. Обзорная экскурсия
    Хотим выразить благодарность Юлии за великолепно проведенную экскурсию. Ходили по старинным улицам, любовались невероятными видами Боровска. Посетили монастырь и церкви.
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    Настолько увлекательно и интересно была подана информация об исторических местах Боровска, что захотелось вернуться ещё раз сюда. Получили незабываемые эмоции и яркие впечатления,. Спасибо Юлии за прекрасно проведенное время.

  • И
    Иван
    7 января 2024
    История Боровского края. Обзорная экскурсия
    Отличная экскурсия! Юлия - большой молодец и специалист! Очень интересно!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «Пафнутьево-Боровский монастырь»

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Сколько стоит экскурсия по Боровску в июле 2025
Сейчас в Боровске в категории "Пафнутьево-Боровский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 8500. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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