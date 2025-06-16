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и его окрестностях. Она оставила хорошее впечатление. Юлия интересно рассказывала и отвечала на интересующие нас вопросы. В процессе экскурсии мы постоянно ощущал её любовь к родному городу, этим чувством она щедро поделилась с нами. С большой радостью мы ещё не один раз посетим ваш город. Желаем Юлии внимательны слушателей, творчества и неиссякаемого удовольствия от работы. С благодарностью коллектив МКОУ Панской школы-интерната.