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Что вас ожидает:
- В Боровске: древнее городище
- Памятники: К. Циолковскому, Д. Сенявину, Пафнутию Боровскому, И. Прянишникову.
- Старинные храмы, дом Наполеона,"кружевной" дом.
- Чайную на Высоком, храм Покрова Пресвятой Богородице
- В Обнинске:
- Усадьбу Белкино, скульптуру "Кот ученый", аллею атомных городов, памятник первопроходцам атомной энергетики, памятный знак школе" Бодрая жизнь", ПАМЯТНИК ИСТРЕБИТЕЛЮ МИГ-29,мемориала «Первопроходцам подводного атомного флота», первую в мире АЭС, музыкальное дерево
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы совершим путешествие из истории в современность. Боровск и Обнинск. Один с величественно возвышающимися храмами, мечтами о космосе, известными купцами, живописными пейзажами, историей старообрядчества. Другой совсем еще молодой. Однако, вписал себя в историю десятками великих имен. Обнинск-город ученых, город мирного атома, город первой АЭС. Но стоит погрузиться на несколько веков назад и нам откроется совсем другая история.
Путешествие может начаться как в Боровске, так и в Обнинске по договоренности.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги-гида экскурсовода
- Что не входит
- Транспортное обслуживание
- При аренде у нас стоимость:
- Авто для 1-3 чел-2000 р
- Микроавтобус до 20 чел-4000р
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Боровск, ул Советская. 5Завершение: Боровск. пл. Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
- Важная информация
- Экскурсия может начаться как в Боровске, так и в Обнинске
- Экскурсия проходит на вашем авто или с арендой нашего. Бронирование предварительно, связавшись с гидом.
- Стоимость:
- Авто для 1-3 чел-2000 р
- Микроавтобус до 20 чел-4000р
- Важно:
- Одевайтесь по погоде, выбирайте удобную обувь
- В летний период возьмите бутылочку с водой, головной убор, зонт
- В зимний период одевайтесь теплее
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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