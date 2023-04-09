Мы совершим путешествие из истории в современность. Боровск и Обнинск. Один с величественно возвышающимися храмами, мечтами о космосе, известными купцами, живописными пейзажами, историей старообрядчества. Другой совсем еще молодой. Однако, вписал себя в историю десятками великих имен. Обнинск-город ученых, город мирного атома, город первой АЭС. Но стоит погрузиться на несколько веков назад и нам откроется совсем другая история.

Путешествие может начаться как в Боровске, так и в Обнинске по договоренности.