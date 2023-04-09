История и современность Боровска и Обнинска

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История и современность Боровска и Обнинска
История и современность Боровска и Обнинска
История и современность Боровска и Обнинска
История и современность Боровска и Обнинска
История и современность Боровска и Обнинска
История и современность Боровска и Обнинска
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Что вас ожидает:

  • В Боровске: древнее городище
  • Памятники: К. Циолковскому, Д. Сенявину, Пафнутию Боровскому, И. Прянишникову.
  • Старинные храмы, дом Наполеона,"кружевной" дом.
  • Чайную на Высоком, храм Покрова Пресвятой Богородице
  • В Обнинске:
  • Усадьбу Белкино, скульптуру "Кот ученый", аллею атомных городов, памятник первопроходцам атомной энергетики, памятный знак школе" Бодрая жизнь", ПАМЯТНИК ИСТРЕБИТЕЛЮ МИГ-29,мемориала «Первопроходцам подводного атомного флота», первую в мире АЭС, музыкальное дерево
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы совершим путешествие из истории в современность. Боровск и Обнинск. Один с величественно возвышающимися храмами, мечтами о космосе, известными купцами, живописными пейзажами, историей старообрядчества. Другой совсем еще молодой. Однако, вписал себя в историю десятками великих имен. Обнинск-город ученых, город мирного атома, город первой АЭС. Но стоит погрузиться на несколько веков назад и нам откроется совсем другая история.
Путешествие может начаться как в Боровске, так и в Обнинске по договоренности.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги-гида экскурсовода
Что не входит
  • Транспортное обслуживание
  • При аренде у нас стоимость:
  • Авто для 1-3 чел-2000 р
  • Микроавтобус до 20 чел-4000р
Где начинаем и завершаем?
Начало: Боровск, ул Советская. 5
Завершение: Боровск. пл. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Важная информация
  • Экскурсия может начаться как в Боровске, так и в Обнинске
  • Экскурсия проходит на вашем авто или с арендой нашего. Бронирование предварительно, связавшись с гидом.
  • Стоимость:
  • Авто для 1-3 чел-2000 р
  • Микроавтобус до 20 чел-4000р
  • Важно:
  • Одевайтесь по погоде, выбирайте удобную обувь
  • В летний период возьмите бутылочку с водой, головной убор, зонт
  • В зимний период одевайтесь теплее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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