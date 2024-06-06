1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто)
Прогуляться сквозь века и увидеть главные достопримечательности
Начало: В центре Боровска
10 июня в 09:00
12 июня в 16:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Боровский край в шести веках: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Боровск, один из древнейших городов Подмосковья, где переплетаются эпохи и стили на фоне русской природы
Начало: Ул. Советская
10 июня в 11:00
12 июня в 09:00
3 340₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Исторические приключения в Боровске: фото-прогулка с погружением в эпохи
Погрузитесь в историю Боровска с уникальной фото-прогулкой. Узнайте о древних временах, купечестве и 90-х годах, наслаждаясь видами и профессиональными снимками
Начало: На Советской улице
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
от 3 333₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Боровск: история и легенды древнего города
Познакомьтесь с умиротворяющим Боровском. Прогулка от городища до Покровского храма, шедевры деревянного зодчества и фрески Владимира Овчинникова
Начало: В районе городища
23 июня в 13:00
7 июля в 13:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по старообрядческому Боровску: история и культура
Погрузитесь в историю старообрядчества в Боровске. Узнайте о жизни протопопа Аввакума, посетите Введенский храм и другие исторические места города
Начало: На Коммунистической улице
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
Вдали от суеты, на берегах реки Протвы раскинулся старинный Боровск. Познакомьтесь с его купеческими, старообрядческими и космическими чертами
Начало: Ул. Советская 5
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 700₽ за всё до 45 чел.
Мини-группа
4 часа
Сплав по Протве с обзорной экскурсией по Боровску
Погрузитесь в атмосферу старинного Боровска: сплав по Протве, виды на храмы и купеческие дома, а также пешая экскурсия по историческим местам города
Начало: У чайной в Боровске
Расписание: ежедневно в 11:00
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- TTatyana6 июня 2024Александр очень интересно рассказывал об истории Боровска, провел по знаковым местам города. Мы с моим молодым человеком остались просто в
- ННаталия6 июня 2024Благодарим экскурсовода Ирину за интересную познавательную экскурсию, за увлекательный рассказ о Боровске, за доброжелательное отношение! Рекомендуем.
- ИИрина26 мая 2024Очень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательно, чтобы было не нудно
- ММаргарита12 мая 2024Экскурсия с Евгением это не просто авторская экскурсия, а настоящий мини-спектакль! Помимо того, что мы узнали много интересных фактов о
- ААнна12 мая 2024Экскурсию проводила Ирина. Рассказ интересный, захватывающий, на вопросы ответы моментальные, я бы назвала нашу прогулку диалогом, море впечатлений, эмоций, тонкий,
- EElena10 мая 2024Отличная гид Юлия, любящая свой город и с душой погружающая нас в историю своего города. Но…. Хотелось удлинить экскурсию, увеличить время экскурсии с посещением храмов и музеев, но предусмотреть время на перекус 🤪😍
- ЕЕлена10 мая 2024Отлично провели время. Мы были с дочками, старшей 9 лет, младшей - 5 месяцев. Александр учел наш маршрут с коляской, увлек интересным рассказом старшую дочку, порекомендовал нам места, которые мы посетили после экскурсии. Рекомендуем!
- ООльга4 мая 2024Были на экскурсии с мамой 26 апреля. Светлана рассказывала подробно, интересно и понятно. Было интересно и душевно. Рекомендуем.
- ТТатьяна2 мая 2024Нам экскурсия очень понравилась. Все было четко, удобно и интересно организовано. Узнали много интересного о Боровске. Сняла одну звезду за
- ЕЕвгения2 мая 2024Экскурсия очень понравилась,на одном дыхании. Светлана очень начитанная, рассказала нам много интересных фактов из жизни Боровска и старообрядцев. Отдельная благодарность за её тактичность с нашим пятилетним ребёнком, который решил немного покопризничать во время экскурсии. Время пролетело незаметно.
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