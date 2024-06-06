Главные экскурсионные места в Боровске

Найдено 7 экскурсий в категории «Популярные места» в Боровске, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто)
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто)
Прогуляться сквозь века и увидеть главные достопримечательности
Начало: В центре Боровска
10 июня в 09:00
12 июня в 16:00
5 000 за всё до 7 чел.
Боровский край в шести веках
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
149 отзывов
Боровский край в шести веках: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Боровск, один из древнейших городов Подмосковья, где переплетаются эпохи и стили на фоне русской природы
Начало: Ул. Советская
10 июня в 11:00
12 июня в 09:00
3 340 за всё до 5 чел.
Исторические приключения в Боровске
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
77 отзывов
Исторические приключения в Боровске: фото-прогулка с погружением в эпохи
Погрузитесь в историю Боровска с уникальной фото-прогулкой. Узнайте о древних временах, купечестве и 90-х годах, наслаждаясь видами и профессиональными снимками
Начало: На Советской улице
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
от 3 333 за всё до 5 чел.
Боровск: история и легенды древнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
141 отзыв
Боровск: история и легенды древнего города
Познакомьтесь с умиротворяющим Боровском. Прогулка от городища до Покровского храма, шедевры деревянного зодчества и фрески Владимира Овчинникова
Начало: В районе городища
23 июня в 13:00
7 июля в 13:00
от 4 000 за всё до 5 чел.
Боровск старообрядческий
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
31 отзыв
Экскурсия по старообрядческому Боровску: история и культура
Погрузитесь в историю старообрядчества в Боровске. Узнайте о жизни протопопа Аввакума, посетите Введенский храм и другие исторические места города
Начало: На Коммунистической улице
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
4 000 за всё до 5 чел.
Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
Вдали от суеты, на берегах реки Протвы раскинулся старинный Боровск. Познакомьтесь с его купеческими, старообрядческими и космическими чертами
Начало: Ул. Советская 5
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 700 за всё до 45 чел.
Сплав по Протве с обзорной экскурсией по Боровску
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
Сплав по Протве с обзорной экскурсией по Боровску
Погрузитесь в атмосферу старинного Боровска: сплав по Протве, виды на храмы и купеческие дома, а также пешая экскурсия по историческим местам города
Начало: У чайной в Боровске
Расписание: ежедневно в 11:00
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatyana
    6 июня 2024
    Боровск: история и легенды древнего города
    Александр очень интересно рассказывал об истории Боровска, провел по знаковым местам города. Мы с моим молодым человеком остались просто в
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    восторге! Рассказали родителям и родственникам, они теперь тоже хотят приехать и взять экскурсию у Александра. В общем берите, не раздумывая! Точно будете в восторге, как и мы.

  • Н
    Наталия
    6 июня 2024
    Боровский край в шести веках
    Благодарим экскурсовода Ирину за интересную познавательную экскурсию, за увлекательный рассказ о Боровске, за доброжелательное отношение! Рекомендуем.
  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Боровский край в шести веках
    Очень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательно, чтобы было не нудно
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    и доходчиво, учитывая именно материал про особенности религии староверов. Особенный колорит городу придают фрески Владимира Овчинникова. Сплошное очарование! Благодарим за интересную экскурсию.

    Очень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательно
  • М
    Маргарита
    12 мая 2024
    Исторические приключения в Боровске
    Экскурсия с Евгением это не просто авторская экскурсия, а настоящий мини-спектакль! Помимо того, что мы узнали много интересных фактов о
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    городе и его жителях, еще и получили массу положительных эмоция от актерского таланта Евгения) Более 3-х часов прогулки промчались незаметно. Отдельным удовольствием было личное знакомство с местной знаменитостью - выдающимся художником Владимиром Овчинниковым, Боровским Бэнкси, который своей настенной живописью фактически создал бренд города!

  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Боровский край в шести веках
    Экскурсию проводила Ирина. Рассказ интересный, захватывающий, на вопросы ответы моментальные, я бы назвала нашу прогулку диалогом, море впечатлений, эмоций, тонкий,
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    корректный юмор. Нам очень понравился Боровск, чувствуется, что человек влюблен в свой город. С нами был ребёнок 12 лет, под впечатлением, мы были даже на колокольне. Ирина, спасибо вам.

  • E
    Elena
    10 мая 2024
    Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
    Отличная гид Юлия, любящая свой город и с душой погружающая нас в историю своего города. Но…. Хотелось удлинить экскурсию, увеличить время экскурсии с посещением храмов и музеев, но предусмотреть время на перекус 🤪😍
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Боровск: история и легенды древнего города
    Отлично провели время. Мы были с дочками, старшей 9 лет, младшей - 5 месяцев. Александр учел наш маршрут с коляской, увлек интересным рассказом старшую дочку, порекомендовал нам места, которые мы посетили после экскурсии. Рекомендуем!
    Отлично провели время. Мы были с дочками, старшей 9 лет, младшей - 5 месяцев. Александр учелОтлично провели время. Мы были с дочками, старшей 9 лет, младшей - 5 месяцев. Александр учелОтлично провели время. Мы были с дочками, старшей 9 лет, младшей - 5 месяцев. Александр учелОтлично провели время. Мы были с дочками, старшей 9 лет, младшей - 5 месяцев. Александр учелОтлично провели время. Мы были с дочками, старшей 9 лет, младшей - 5 месяцев. Александр учел
  • О
    Ольга
    4 мая 2024
    Боровск старообрядческий
    Были на экскурсии с мамой 26 апреля. Светлана рассказывала подробно, интересно и понятно. Было интересно и душевно. Рекомендуем.
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
    Нам экскурсия очень понравилась. Все было четко, удобно и интересно организовано. Узнали много интересного о Боровске. Сняла одну звезду за
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    отдельную экскурсию в тюремный замок. Как-то по описанию поняла, что это заведение типа выставочного зала в старинном здании тюрьмы. На самом деле намешано всё, что можно вместить не особо заботясь о достоверности сведений, типа неграмотные туристы и так съедят. Наполовину повторена история Боровска, прекрасно преподнесенная Юлией, поэтому второй, не сильно грамотный вариант портил впечатление. Единственный интерес представила часть экскурсии об истории самой тюрьмы, превращенной в 30е годы прошлого века в общежитие. Но потом пошла часть экскурсии на потребу толпе, это разные варианты пыток, которые в наших тюрьмах и не применялись никогда, и всякие позорные маски и т. п. орудия инквизиции. Это все коробило, потому что туристы слушали и принимали за чистую монету всю эту галиматью. Окончилась экскурсия экспонатами не очень понятного авторства, некоторые из музея мусора, некоторые вообще не понятно чьи, экскурсовод устал и не стала пояснять. Музей этот частный, ни для кого скидок нет, ни студентам, ни пенсионерам. Владелица выкупила эту бывшую тюрьму для создания этакой рекреационной зоны. В помещении тюрьмы отделываются две камеры для номеров гостиницы, а на верхнем этаже большой ресторан. А во дворе виселица, отдыхай не хочу… Хочу посоветовать туристам: обязательно выбирайте экскурсию с Юлией по Боровску - интересно, наполнено, дружелюбно, а на тюремном замке можно сэкономить 500р совершенно спокойно.

    Нам экскурсия очень понравилась. Все было четко, удобно и интересно организовано. Узнали много интересного о Боровске
  • Е
    Евгения
    2 мая 2024
    Боровск старообрядческий
    Экскурсия очень понравилась,на одном дыхании. Светлана очень начитанная, рассказала нам много интересных фактов из жизни Боровска и старообрядцев. Отдельная благодарность за её тактичность с нашим пятилетним ребёнком, который решил немного покопризничать во время экскурсии. Время пролетело незаметно.
    Экскурсия очень понравилась,на одном дыхании. Светлана очень начитанная, рассказала нам много интересных фактов из жизни Боровска

Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «Популярные места»

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