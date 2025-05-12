Индивидуальная
до 10 чел.
Боровск: история и легенды древнего города
Познакомьтесь с умиротворяющим Боровском. Прогулка от городища до Покровского храма, шедевры деревянного зодчества и фрески Владимира Овчинникова
Начало: В районе городища
31 мая в 08:00
7 июн в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Боровский край в шести веках: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Боровск, один из древнейших городов Подмосковья, где переплетаются эпохи и стили на фоне русской природы
Начало: Ул. Советская
22 мая в 09:00
23 мая в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка по старинному Боровску - индивидуальная экскурсия
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по старинному Боровску. Узнайте его тайны, легенды и историю, посетите памятники и храмы
Начало: Ул. Советская 5
Расписание: В любой день и любое удобное время.
24 мая в 08:00
25 мая в 08:00
4000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр12 мая 2025Провела экскурсию Ольга. Вполне профессионально и интересно.
- ААнна4 мая 2025Спасибо Александру за обзорную экскурсию по Боровску - в живой манере, простым языком, с мягким юмором, останавливаясь на значимых фактах
- ННина4 мая 2025Мы опоздали на экскурсию на час из за огромной пробки на Киевском шоссе. Экскурсовода предупредили что опаздываем. Экскурсия была очень
- ВВалентина26 марта 2025Большое спасибо за экскурсию с Ириной, было интересно и познавательно. Мы восхитились видами города с различных смотровых площадок, увидели интересные дома и посетили самый старинный храм, 1621 года постройки.
- ННаталия19 марта 2025Большое спасибо Ирине за интересную и познавательную экскурсию по Боровску! Узнали много нового про этот красивый, старинный, купеческий город. Очень рекомендую!
- ИИрина9 марта 2025Были на экскурсии 8 марта Все очень понравилось, узнали историю города и множество современных фактов! Экскурсовод Ирина показывала старые фотографии
Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «Благовещенский собор»
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