Экскурсии в Благовещенский собор

Найдено 3 экскурсии в категории «Благовещенский собор» в Боровске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Боровск: история и легенды древнего города
Пешая
2.5 часа
158 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Боровск: история и легенды древнего города
Познакомьтесь с умиротворяющим Боровском. Прогулка от городища до Покровского храма, шедевры деревянного зодчества и фрески Владимира Овчинникова
Начало: В районе городища
31 мая в 08:00
7 июн в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Боровский край в шести веках
На машине
2.5 часа
166 отзывов
Индивидуальная
Боровский край в шести веках: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Боровск, один из древнейших городов Подмосковья, где переплетаются эпохи и стили на фоне русской природы
Начало: Ул. Советская
22 мая в 09:00
23 мая в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Прогулка по старинному Боровску.
Пешая
3 часа
58 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка по старинному Боровску - индивидуальная экскурсия
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по старинному Боровску. Узнайте его тайны, легенды и историю, посетите памятники и храмы
Начало: Ул. Советская 5
Расписание: В любой день и любое удобное время.
24 мая в 08:00
25 мая в 08:00
4000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    12 мая 2025
    Боровск: история и легенды древнего города
    Провела экскурсию Ольга. Вполне профессионально и интересно.
  • А
    Анна
    4 мая 2025
    Боровск: история и легенды древнего города
    Спасибо Александру за обзорную экскурсию по Боровску - в живой манере, простым языком, с мягким юмором, останавливаясь на значимых фактах
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    и событих. Не скучали ни минуты, общались как с хорошим знакомым. Александр прекрасно знает историю, отвечает на все вопросы. Получили удовольствие от визита и экскурсии.

  • Н
    Нина
    4 мая 2025
    Боровск: история и легенды древнего города
    Мы опоздали на экскурсию на час из за огромной пробки на Киевском шоссе. Экскурсовода предупредили что опаздываем. Экскурсия была очень
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    интересная, познавательная. Очень понравилась несмотря на постоянный дождь. В конце экскурсии подвезли экскурсовода в центр города, он ушел от нас не попрощавшись.

  • В
    Валентина
    26 марта 2025
    Боровский край в шести веках
    Большое спасибо за экскурсию с Ириной, было интересно и познавательно. Мы восхитились видами города с различных смотровых площадок, увидели интересные дома и посетили самый старинный храм, 1621 года постройки.
    Большое спасибо за экскурсию с Ириной, было интересно и познавательноБольшое спасибо за экскурсию с Ириной, было интересно и познавательноБольшое спасибо за экскурсию с Ириной, было интересно и познавательноБольшое спасибо за экскурсию с Ириной, было интересно и познавательно
  • Н
    Наталия
    19 марта 2025
    Боровский край в шести веках
    Большое спасибо Ирине за интересную и познавательную экскурсию по Боровску! Узнали много нового про этот красивый, старинный, купеческий город. Очень рекомендую!
  • И
    Ирина
    9 марта 2025
    Боровский край в шести веках
    Были на экскурсии 8 марта Все очень понравилось, узнали историю города и множество современных фактов! Экскурсовод Ирина показывала старые фотографии
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    города и мы их сравнивали с современностью. Благодарю Ирине по новому посмотрели на это город. Теперь ещё больше хочется туда возвращаться снова и снова!

Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «Благовещенский собор»

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  2. Покровский храм
  3. Благовещенский собор
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  5. Торговая площадь
Сколько стоит экскурсия по Боровску в мае 2025
Сейчас в Боровске в категории "Благовещенский собор" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 4000. Туристы уже оставили гидам 382 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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