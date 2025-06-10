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с историей города, его основными достопримечательностями, наметила нам направления, которые мы могли бы освоить сами. Очень важно, когда экскурсовод - местный житель, влюблённый в свой город и поглощённый во всё процессы происходящие в нём. Мы получили большое удовольствие и от экскурсии и от общения с Юлией. Большое спасибо! P. S. Очень понравилось, что сразу после оформления заказа, Юлия связалась с нами, уточнила место встречи и вопросы, которые мы хотели бы рассмотреть.