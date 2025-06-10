Индивидуальная
до 1 чел.
«Боровск-русская провинция». Обзорная экскурсия по городу
Загляните в уютный уголок России. Благовещенский собор, храм Преображения Спаса, «кружевной дом» и древнее городище ждут вас. Уникальные места на каждом шагу
Начало: Советская, 5
Расписание: В любой день и любое удобное время.
Сегодня в 19:00
Завтра в 16:00
3000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
«История Боровского края». Обзорная экскурсия
На высоких берегах реки Протвы стоит старинный Боровск с величественными храмами. Удивительная история города и его жителей, стоявших на страже Москвы
Начало: Ул. Советская, 5
Расписание: В любой день и любое удобное для вас время.
Завтра в 16:00
7 июл в 08:00
5500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Два душевных города: Боровск и Малоярославец
Погрузитесь в атмосферу провинции, узнав о переплетении историй Боровска и Малоярославца. Вас ждут природные пейзажи, памятники архитектуры и старинные храмы
Начало: Боровск, ул Советская 5
Расписание: В любой день и удобное для вас время
7 июл в 08:00
8 июл в 08:00
6500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Страницы истории Боровска и Обнинска: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю двух городов: Боровска с его храмами и купцами, и Обнинска - города ученых и мирного атома. Удобный маршрут на вашем авто или с арендой
Начало: Боровск, ул Советская, 5
Расписание: В любой день и удобное для вас время.
7 июл в 08:00
8 июл в 08:00
6500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана10 июня 20258 июня 2025 года были на экскурсии в г. Боровск. Очень благодарны нашему экскурсовод Юлии за прекрасную прогулку по городу
- ВВалерий3 января 2025Эта экскурсия для тех, кто впоследствии планирует самостоятельно продолжить более углубленное знакомство с городом. Юлия очень хорошо провела экскурсию: познакомила нас
- ССофья22 августа 2024Хотим выразить благодарность Юлии за великолепно проведенную экскурсию. Ходили по старинным улицам, любовались невероятными видами Боровска. Посетили монастырь и церкви.
- ЮЮрий20 августа 2024Очень хорошая и познавательная экскурсия! Замечательный гид Юлия!
- ИИван7 января 2024Отличная экскурсия! Юлия - большой молодец и специалист! Очень интересно!!!
- ДДмитренко24 апреля 2023Здравствуйте! Огромное спасибо Юлии за очень интересный рассказ и любовь к истории своей земли. Очень интересный рассказчик и собеседник! Ещё раз спасибо и удачи!
Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы»
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