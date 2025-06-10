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Церковь Покрова Пресвятой Богородицы – экскурсии в Боровске

Найдено 4 экскурсии в категории «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы» в Боровске, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Боровск - русская провинция. Обзорная экскурсия по городу
Пешая
На микроавтобусе
2 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
«Боровск-русская провинция». Обзорная экскурсия по городу
Загляните в уютный уголок России. Благовещенский собор, храм Преображения Спаса, «кружевной дом» и древнее городище ждут вас. Уникальные места на каждом шагу
Начало: Советская, 5
Расписание: В любой день и любое удобное время.
Сегодня в 19:00
Завтра в 16:00
3000 ₽ за экскурсию
История Боровского края. Обзорная экскурсия
На микроавтобусе
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
«История Боровского края». Обзорная экскурсия
На высоких берегах реки Протвы стоит старинный Боровск с величественными храмами. Удивительная история города и его жителей, стоявших на страже Москвы
Начало: Ул. Советская, 5
Расписание: В любой день и любое удобное для вас время.
Завтра в 16:00
7 июл в 08:00
5500 ₽ за экскурсию
Два душевных города: Боровск и Малоярославец
4.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Два душевных города: Боровск и Малоярославец
Погрузитесь в атмосферу провинции, узнав о переплетении историй Боровска и Малоярославца. Вас ждут природные пейзажи, памятники архитектуры и старинные храмы
Начало: Боровск, ул Советская 5
Расписание: В любой день и удобное для вас время
7 июл в 08:00
8 июл в 08:00
6500 ₽ за экскурсию
Страницы истории Боровска и Обнинска
4.5 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Страницы истории Боровска и Обнинска: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю двух городов: Боровска с его храмами и купцами, и Обнинска - города ученых и мирного атома. Удобный маршрут на вашем авто или с арендой
Начало: Боровск, ул Советская, 5
Расписание: В любой день и удобное для вас время.
7 июл в 08:00
8 июл в 08:00
6500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    10 июня 2025
    История Боровского края. Обзорная экскурсия
    8 июня 2025 года были на экскурсии в г. Боровск. Очень благодарны нашему экскурсовод Юлии за прекрасную прогулку по городу
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    и его окрестностях. Она оставила хорошее впечатление. Юлия интересно рассказывала и отвечала на интересующие нас вопросы. В процессе экскурсии мы постоянно ощущал её любовь к родному городу, этим чувством она щедро поделилась с нами. С большой радостью мы ещё не один раз посетим ваш город. Желаем Юлии внимательны слушателей, творчества и неиссякаемого удовольствия от работы. С благодарностью коллектив МКОУ Панской школы-интерната.

  • В
    Валерий
    3 января 2025
    Боровск - русская провинция. Обзорная экскурсия по городу
    Эта экскурсия для тех, кто впоследствии планирует самостоятельно продолжить более углубленное знакомство с городом. Юлия очень хорошо провела экскурсию: познакомила нас
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    с историей города, его основными достопримечательностями, наметила нам направления, которые мы могли бы освоить сами. Очень важно, когда экскурсовод - местный житель, влюблённый в свой город и поглощённый во всё процессы происходящие в нём. Мы получили большое удовольствие и от экскурсии и от общения с Юлией. Большое спасибо! P. S. Очень понравилось, что сразу после оформления заказа, Юлия связалась с нами, уточнила место встречи и вопросы, которые мы хотели бы рассмотреть.

  • С
    Софья
    22 августа 2024
    История Боровского края. Обзорная экскурсия
    Хотим выразить благодарность Юлии за великолепно проведенную экскурсию. Ходили по старинным улицам, любовались невероятными видами Боровска. Посетили монастырь и церкви.
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    Настолько увлекательно и интересно была подана информация об исторических местах Боровска, что захотелось вернуться ещё раз сюда. Получили незабываемые эмоции и яркие впечатления,. Спасибо Юлии за прекрасно проведенное время.

  • Ю
    Юрий
    20 августа 2024
    Два душевных города: Боровск и Малоярославец
    Очень хорошая и познавательная экскурсия! Замечательный гид Юлия!
  • И
    Иван
    7 января 2024
    История Боровского края. Обзорная экскурсия
    Отличная экскурсия! Юлия - большой молодец и специалист! Очень интересно!!!
  • Д
    Дмитренко
    24 апреля 2023
    Два душевных города: Боровск и Малоярославец
    Здравствуйте! Огромное спасибо Юлии за очень интересный рассказ и любовь к истории своей земли. Очень интересный рассказчик и собеседник! Ещё раз спасибо и удачи!

Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы»

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