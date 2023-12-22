Описание

По ходу экскурсии мы будем вплетать в историческую канву страны великие события нашего города. А таких событий у нас в Боровске немало. О начале времен, боярыне Морозовой и купцах Начнем нашу экскурсию на «месте изначалья» города, и вы услышите рассказ о том, как зарождалась жизнь в Боровске, и нашу легенду (хотя мы поразмышляем, точно ли это легенда). Мы побываем на месте захоронения боярыни Морозовой и княгини Урусовой, и, конечно, вспомним их судьбу и подвиг православной веры. Далее мы остановимся у памятника Циолковскому, и я вам расскажу об этом великом ученом. Мы переедем на машине к памятнику протопопу Аввакуму, побываем рядом с усадьбой купца Капырина, и поедем на центральную улицу Боровска. Там мы познакомимся с нашим земляком — адмиралом Сенявиным и пройдём по старинной, купеческой улице Успенской (ул Ленина). Дом Наполеона, старообрядцы и древний храм На этой улице я Вам расскажу о наших купцах-старообрядцах, о их жизни и вере, о доме, в котором ночевал Наполеон. Далее мы переедем на смотровую площадку, с которой можно увидеть все три старообрядческих храма. Так же, мы проедем мимо старинной фабрики Полежаева, Ежикова и завершим нашу экскурсию на Высоково. Здесь я Вас познакомлю с памятником архитектуры 17 века Покровским храмом — это «наши калужские Кижи», у памятника Преподобному Пафнутию Вы услышите рассказ о нашем Боровском Святом, и в конце экскурсии мы полюбуемся красивыми видами старинного города Боровска и отдохнём в монастырской чайной. Аутентичный антураж По ходу экскурсии мы будем встречать картины на стенах домов, которые украшают наш город и делают его интересней для наших гостей и жителей. Мой рассказ будет сопровождаться показом старинных фотографий Боровска — это Вам поможет лучше представить. как жил Боровск более ста лет назад. О формате экскурсии При знакомстве с нашими гостями, мы перестраиваем экскурсию, дабы сделать ее интереснее. Если вы молодые и энергичные, то вам может быть интересен арт-объект «Ковчег», созданный нашим местным художником Овчинниковым. Еще мы сможем с вами зайти на старообрядческое кладбище, и вы увидите могильные плиты купцов-старообрядцев, о которых был рассказ при посещении Боровска. Также мы сможем поехать на окраину города и посетить тюрьму екатерининских времен. Тюремный замок очень интересный объект. Всего и не описать. Лучше один раз пройти со мной по улочкам города и всё увидеть своими глазами. Экскурсию я провожу в наряде купчихи и с корзинкой в руках. Внутри нее — конфетки, которыми я поощряю за правильные ответы на мои исторические лёгкие вопросы наших гостей. Вы убедитесь, история — это очень интересно и познавательно. До встречи, дорогие наши Гости!