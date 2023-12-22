Обзорная на одном дыхании

Индивидуальная экскурсия в Боровске
Со мной вас ждет атмосферная прогулка по Боровску! Я покажу вам Городище, с которого началась история, дом, где жил Наполеон, расскажу о боярине Морозовой, купцах и старообрядцах.

Мы пройдемся по знаковым достопримечательностям Боровска, а фотографии помогут представить старинный облик города и переместиться на несколько сотен лет назад.
Обзорная на одном дыхании
Обзорная на одном дыхании
Обзорная на одном дыхании
Обзорная на одном дыхании
Обзорная на одном дыхании
Обзорная на одном дыхании
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Место «изначалья» города — Городище
  • Памятник-часовню боярыни Морозовой и княгини Урусовой
  • Памятники Циолковскому, протопопу Аввакуму, адмиралу Сенявину, преподобному Пафнутию Боровскому
  • Усадьбы купцов-старообрядцев, старинные купеческие фабрики
  • Покровский деревянный храм
  • При желании гостей можно посетить:
  • Арт-объект «Ковчег»
  • Старообрядческое кладбище
  • Тюремный замок
  • Можно также доехать до Пафнутьев-Боровского монастыря

Описание

По ходу экскурсии мы будем вплетать в историческую канву страны великие события нашего города. А таких событий у нас в Боровске немало. О начале времен, боярыне Морозовой и купцах Начнем нашу экскурсию на «месте изначалья» города, и вы услышите рассказ о том, как зарождалась жизнь в Боровске, и нашу легенду (хотя мы поразмышляем, точно ли это легенда). Мы побываем на месте захоронения боярыни Морозовой и княгини Урусовой, и, конечно, вспомним их судьбу и подвиг православной веры. Далее мы остановимся у памятника Циолковскому, и я вам расскажу об этом великом ученом. Мы переедем на машине к памятнику протопопу Аввакуму, побываем рядом с усадьбой купца Капырина, и поедем на центральную улицу Боровска. Там мы познакомимся с нашим земляком — адмиралом Сенявиным и пройдём по старинной, купеческой улице Успенской (ул Ленина). Дом Наполеона, старообрядцы и древний храм На этой улице я Вам расскажу о наших купцах-старообрядцах, о их жизни и вере, о доме, в котором ночевал Наполеон. Далее мы переедем на смотровую площадку, с которой можно увидеть все три старообрядческих храма. Так же, мы проедем мимо старинной фабрики Полежаева, Ежикова и завершим нашу экскурсию на Высоково. Здесь я Вас познакомлю с памятником архитектуры 17 века Покровским храмом — это «наши калужские Кижи», у памятника Преподобному Пафнутию Вы услышите рассказ о нашем Боровском Святом, и в конце экскурсии мы полюбуемся красивыми видами старинного города Боровска и отдохнём в монастырской чайной. Аутентичный антураж По ходу экскурсии мы будем встречать картины на стенах домов, которые украшают наш город и делают его интересней для наших гостей и жителей. Мой рассказ будет сопровождаться показом старинных фотографий Боровска — это Вам поможет лучше представить. как жил Боровск более ста лет назад. О формате экскурсии При знакомстве с нашими гостями, мы перестраиваем экскурсию, дабы сделать ее интереснее. Если вы молодые и энергичные, то вам может быть интересен арт-объект «Ковчег», созданный нашим местным художником Овчинниковым. Еще мы сможем с вами зайти на старообрядческое кладбище, и вы увидите могильные плиты купцов-старообрядцев, о которых был рассказ при посещении Боровска. Также мы сможем поехать на окраину города и посетить тюрьму екатерининских времен. Тюремный замок очень интересный объект. Всего и не описать. Лучше один раз пройти со мной по улочкам города и всё увидеть своими глазами. Экскурсию я провожу в наряде купчихи и с корзинкой в руках. Внутри нее — конфетки, которыми я поощряю за правильные ответы на мои исторические лёгкие вопросы наших гостей. Вы убедитесь, история — это очень интересно и познавательно. До встречи, дорогие наши Гости!

пн-Вск: 10:00-22:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трёхчасовая экскурсия.
  • Перемещение по городу на автомобиле экскурсовода.
  • Угощения из корзинки купчихи
Что не входит
  • Если у гостей будет желание посетить Тюремный замок
  • То его необходимо оплачивать отдельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кафе «Дружба» (вход), пл Ленина, 1
Завершение: Высоково, монастырская чайная или Кафе «Дружба»
Когда и сколько длится?
Когда: пн-Вск: 10:00-22:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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