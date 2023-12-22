Со мной вас ждет атмосферная прогулка по Боровску! Я покажу вам Городище, с которого началась история, дом, где жил Наполеон, расскажу о боярине Морозовой, купцах и старообрядцах.
Мы пройдемся по знаковым достопримечательностям Боровска, а фотографии помогут представить старинный облик города и переместиться на несколько сотен лет назад.
Мы пройдемся по знаковым достопримечательностям Боровска, а фотографии помогут представить старинный облик города и переместиться на несколько сотен лет назад.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Место «изначалья» города — Городище
- Памятник-часовню боярыни Морозовой и княгини Урусовой
- Памятники Циолковскому, протопопу Аввакуму, адмиралу Сенявину, преподобному Пафнутию Боровскому
- Усадьбы купцов-старообрядцев, старинные купеческие фабрики
- Покровский деревянный храм
- При желании гостей можно посетить:
- Арт-объект «Ковчег»
- Старообрядческое кладбище
- Тюремный замок
- Можно также доехать до Пафнутьев-Боровского монастыря
Описание
По ходу экскурсии мы будем вплетать в историческую канву страны великие события нашего города. А таких событий у нас в Боровске немало. О начале времен, боярыне Морозовой и купцах Начнем нашу экскурсию на «месте изначалья» города, и вы услышите рассказ о том, как зарождалась жизнь в Боровске, и нашу легенду (хотя мы поразмышляем, точно ли это легенда). Мы побываем на месте захоронения боярыни Морозовой и княгини Урусовой, и, конечно, вспомним их судьбу и подвиг православной веры. Далее мы остановимся у памятника Циолковскому, и я вам расскажу об этом великом ученом. Мы переедем на машине к памятнику протопопу Аввакуму, побываем рядом с усадьбой купца Капырина, и поедем на центральную улицу Боровска. Там мы познакомимся с нашим земляком — адмиралом Сенявиным и пройдём по старинной, купеческой улице Успенской (ул Ленина). Дом Наполеона, старообрядцы и древний храм На этой улице я Вам расскажу о наших купцах-старообрядцах, о их жизни и вере, о доме, в котором ночевал Наполеон. Далее мы переедем на смотровую площадку, с которой можно увидеть все три старообрядческих храма. Так же, мы проедем мимо старинной фабрики Полежаева, Ежикова и завершим нашу экскурсию на Высоково. Здесь я Вас познакомлю с памятником архитектуры 17 века Покровским храмом — это «наши калужские Кижи», у памятника Преподобному Пафнутию Вы услышите рассказ о нашем Боровском Святом, и в конце экскурсии мы полюбуемся красивыми видами старинного города Боровска и отдохнём в монастырской чайной. Аутентичный антураж По ходу экскурсии мы будем встречать картины на стенах домов, которые украшают наш город и делают его интересней для наших гостей и жителей. Мой рассказ будет сопровождаться показом старинных фотографий Боровска — это Вам поможет лучше представить. как жил Боровск более ста лет назад. О формате экскурсии При знакомстве с нашими гостями, мы перестраиваем экскурсию, дабы сделать ее интереснее. Если вы молодые и энергичные, то вам может быть интересен арт-объект «Ковчег», созданный нашим местным художником Овчинниковым. Еще мы сможем с вами зайти на старообрядческое кладбище, и вы увидите могильные плиты купцов-старообрядцев, о которых был рассказ при посещении Боровска. Также мы сможем поехать на окраину города и посетить тюрьму екатерининских времен. Тюремный замок очень интересный объект. Всего и не описать. Лучше один раз пройти со мной по улочкам города и всё увидеть своими глазами. Экскурсию я провожу в наряде купчихи и с корзинкой в руках. Внутри нее — конфетки, которыми я поощряю за правильные ответы на мои исторические лёгкие вопросы наших гостей. Вы убедитесь, история — это очень интересно и познавательно. До встречи, дорогие наши Гости!
пн-Вск: 10:00-22:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трёхчасовая экскурсия.
- Перемещение по городу на автомобиле экскурсовода.
- Угощения из корзинки купчихи
- Что не входит
- Если у гостей будет желание посетить Тюремный замок
- То его необходимо оплачивать отдельно
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Кафе «Дружба» (вход), пл Ленина, 1Завершение: Высоково, монастырская чайная или Кафе «Дружба»
- Когда и сколько длится?
- Когда: пн-Вск: 10:00-22:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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