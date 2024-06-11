Старинный Боровск, расположенный на высоких берегах Протвы, приглашает на увлекательное путешествие. Начало экскурсии сопровождается тёплым приёмом с чаем и сладостями.Сплав по реке на катамаране, каноэ или сапборде позволит насладиться видами

на храмы и купеческие дома. Пешеходная экскурсия по городу включает посещение древнего городища, знакомство с настенной живописью "боровского Бэнкси" и изучение "Глобуса Боровска". В программу включены трансфер, чай и сладости. Маршрут безопасен и подходит для всех возрастов. Экскурсию проведёт опытный гид

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Часть 1: сплав

Сплав проходит на катамаране, каноэ или сапборде в зависимости от пожеланий гостей. Мы проведём инструктаж по безопасности и обучим управлению плавсредствами, а также обеспечим всех участников спасательными жилетами. Водная прогулка не требует специальной подготовки. Мы неторопливо пройдём 6 км по Протве за 1,5-2 часа, наслаждаясь природой, тишиной, пением птиц и красивыми видами на храмы и купеческие дома.

Часть 2: прогулка по городу

После сплава зайдём на обед в чайную и отправимся изучать Боровск уже пешком. Вы побываете в древнем городище и увидите его неповторимый ландшафт с высоты птичьего полёта. Прогуливаясь по улицам, услышите историю появления настенной живописи «боровского Бэнкси» и изучите его знаковые работы. Возле памятника покорителям космоса узнаете о жизни Константина Циолковского и увидите значимых исторических персонажей уездного города на «Глобусе Боровска».

Организационные детали

В программу включён трансфер на седане или минивэне в точку начала сплава, тёплый приём с чаем/квасом и местными сладостями, экскурсия с гидом по Боровску

Маршрут нулевой сложности, река неглубокая и без порогов, сплав проходит без сопровождения инструктора. Комфортно будет взрослым и детям любого возраста.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы