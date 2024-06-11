Сплав по Протве с обзорной экскурсией по Боровску

Погрузитесь в атмосферу старинного Боровска: сплав по Протве, виды на храмы и купеческие дома, а также пешая экскурсия по историческим местам города
Старинный Боровск, расположенный на высоких берегах Протвы, приглашает на увлекательное путешествие. Начало экскурсии сопровождается тёплым приёмом с чаем и сладостями.

Сплав по реке на катамаране, каноэ или сапборде позволит насладиться видами
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на храмы и купеческие дома.

Пешеходная экскурсия по городу включает посещение древнего городища, знакомство с настенной живописью "боровского Бэнкси" и изучение "Глобуса Боровска". В программу включены трансфер, чай и сладости. Маршрут безопасен и подходит для всех возрастов. Экскурсию проведёт опытный гид

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌊 Сплав по живописной реке Протве
  2. 🏛️ Обзорная экскурсия по старинному Боровску
  3. 🎨 Знакомство с работами местного Бэнкси
  4. 🛶 Выбор плавсредств: катамаран, каноэ, сапборд
  5. 🍵 Тёплый приём с чаем и сладостями

Что можно увидеть

  • Храмы
  • Купеческие дома
  • Глобус Боровска
  • Работы боровского Бэнкси
  • Памятник покорителям космоса
Сплав по Протве с обзорной экскурсией по Боровску
Сплав по Протве с обзорной экскурсией по Боровску
Сплав по Протве с обзорной экскурсией по Боровску
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Часть 1: сплав

Сплав проходит на катамаране, каноэ или сапборде в зависимости от пожеланий гостей. Мы проведём инструктаж по безопасности и обучим управлению плавсредствами, а также обеспечим всех участников спасательными жилетами. Водная прогулка не требует специальной подготовки. Мы неторопливо пройдём 6 км по Протве за 1,5-2 часа, наслаждаясь природой, тишиной, пением птиц и красивыми видами на храмы и купеческие дома.

Часть 2: прогулка по городу

После сплава зайдём на обед в чайную и отправимся изучать Боровск уже пешком. Вы побываете в древнем городище и увидите его неповторимый ландшафт с высоты птичьего полёта. Прогуливаясь по улицам, услышите историю появления настенной живописи «боровского Бэнкси» и изучите его знаковые работы. Возле памятника покорителям космоса узнаете о жизни Константина Циолковского и увидите значимых исторических персонажей уездного города на «Глобусе Боровска».

Организационные детали

  • В программу включён трансфер на седане или минивэне в точку начала сплава, тёплый приём с чаем/квасом и местными сладостями, экскурсия с гидом по Боровску
  • Маршрут нулевой сложности, река неглубокая и без порогов, сплав проходит без сопровождения инструктора. Комфортно будет взрослым и детям любого возраста.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • На выбор:
    — Аренда катамарана (на 4-8 человек) — 1000 руб. /чел.
    — Аренда каноэ (на 3 человека) — 1000 руб. /чел.
    — Аренда каноэ (на 2 человека) — 2000 руб. /чел.
    — Аренда сапборда (минимум 2 шт.) — 3000 руб. /шт.
  • Обед в монастырской столовой — по желанию

ежедневно в 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У чайной в Боровске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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