Погрузитесь в атмосферу старинного Боровска: сплав по Протве, виды на храмы и купеческие дома, а также пешая экскурсия по историческим местам города
Старинный Боровск, расположенный на высоких берегах Протвы, приглашает на увлекательное путешествие. Начало экскурсии сопровождается тёплым приёмом с чаем и сладостями.
Сплав по реке на катамаране, каноэ или сапборде позволит насладиться видами читать дальше
на храмы и купеческие дома.
Пешеходная экскурсия по городу включает посещение древнего городища, знакомство с настенной живописью "боровского Бэнкси" и изучение "Глобуса Боровска". В программу включены трансфер, чай и сладости. Маршрут безопасен и подходит для всех возрастов. Экскурсию проведёт опытный гид
5 причин купить эту экскурсию
🌊 Сплав по живописной реке Протве
🏛️ Обзорная экскурсия по старинному Боровску
🎨 Знакомство с работами местного Бэнкси
🛶 Выбор плавсредств: катамаран, каноэ, сапборд
🍵 Тёплый приём с чаем и сладостями
Что можно увидеть
Храмы
Купеческие дома
Глобус Боровска
Работы боровского Бэнкси
Памятник покорителям космоса
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Часть 1: сплав
Сплав проходит на катамаране, каноэ или сапборде в зависимости от пожеланий гостей. Мы проведём инструктаж по безопасности и обучим управлению плавсредствами, а также обеспечим всех участников спасательными жилетами. Водная прогулка не требует специальной подготовки. Мы неторопливо пройдём 6 км по Протве за 1,5-2 часа, наслаждаясь природой, тишиной, пением птиц и красивыми видами на храмы и купеческие дома.
Часть 2: прогулка по городу
После сплава зайдём на обед в чайную и отправимся изучать Боровск уже пешком. Вы побываете в древнем городище и увидите его неповторимый ландшафт с высоты птичьего полёта. Прогуливаясь по улицам, услышите историю появления настенной живописи «боровского Бэнкси» и изучите его знаковые работы. Возле памятника покорителям космоса узнаете о жизни Константина Циолковского и увидите значимых исторических персонажей уездного города на «Глобусе Боровска».
Организационные детали
В программу включён трансфер на седане или минивэне в точку начала сплава, тёплый приём с чаем/квасом и местными сладостями, экскурсия с гидом по Боровску
Маршрут нулевой сложности, река неглубокая и без порогов, сплав проходит без сопровождения инструктора. Комфортно будет взрослым и детям любого возраста.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
На выбор: — Аренда катамарана (на 4-8 человек) — 1000 руб. /чел. — Аренда каноэ (на 3 человека) — 1000 руб. /чел. — Аренда каноэ (на 2 человека) — 2000 руб. /чел. — Аренда сапборда (минимум 2 шт.) — 3000 руб. /шт.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У чайной в Боровске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Боровске
Провели экскурсии для 103 туристов
Мы занимаемся экскурсионной деятельностью более 5 лет, активными турами 10 лет. Хотим, чтобы вы не только ощутили атмосферу города, но и почувствовали, что приехали в гости к друзьям. Наш город — не Диснейленд, а живой организм, и наша задача как проводников раскрыть все его возможности, чтобы вы захотели приехать к нам в гости снова и снова.