1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто)
Прогуляться сквозь века и увидеть главные достопримечательности
Начало: В центре Боровска
10 июня в 09:00
12 июня в 16:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Боровский край в шести веках: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Боровск, один из древнейших городов Подмосковья, где переплетаются эпохи и стили на фоне русской природы
Начало: Ул. Советская
«Знакомство с Боровском мы начнем на месте древнего городища, где до 17 века стояла деревянная крепость, давшая начало городу»
10 июня в 11:00
12 июня в 09:00
3 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Боровск: история и легенды древнего города
Познакомьтесь с умиротворяющим Боровском. Прогулка от городища до Покровского храма, шедевры деревянного зодчества и фрески Владимира Овчинникова
Начало: В районе городища
«Здесь вы познакомитесь с деревянным Покровским храмом, построенном в 17 веке без единого гвоздя»
23 июня в 13:00
7 июля в 13:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по старинному Боровску - индивидуальная экскурсия
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по старинному Боровску. Узнайте его тайны, легенды и историю, посетите памятники и храмы
Начало: Ул. Советская 5
«Вас ожидает: Начнем знакомство с городом в центре его изначалья (местом силы) -древнем городище»
Расписание: В любой день и любое удобное время.
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
3 000₽ за всё до 45 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Необычный Боровск: индивидуальная экскурсия по историческим местам и современным проектам
Погрузитесь в атмосферу Боровска: древние городища, купеческие улицы, фрески, проект «Параллельный город» и чаепитие с ароматными травами
Начало: Город Боровск, улица Советская,5
«Вас ожидает: Знакомство с Боровском мы начнем на месте древнего городища, где до 17 века стояла деревянная крепость, давшая начало городу»
Расписание: вторник,среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Боровску с местным жителем: история и культура
Погрузитесь в атмосферу старинного Боровска с местным жителем. Откройте для себя уникальные панорамы, исторические памятники и современные арт-объекты
Начало: Боровск, ул. Советская, д. 5
«На обзорной экскурсии по городу мы совершим путешествие по старинному Боровску»
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
2 600₽ за всё до 42 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Боровска
Познакомьтесь с героической историей Боровска и насладитесь видами старинной купеческой застройки XVIII-XIX веков на индивидуальной экскурсии
Начало: По согласованию с гидом
«В ходе прогулки по городским улочкам вы познакомитесь с основными страницами его героической истории, а также увидите ряд современных памятников и старинную купеческую застройку XVIII–XIX столетий»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
«История Боровского края». Обзорная экскурсия
На высоких берегах реки Протвы стоит старинный Боровск с величественными храмами. Удивительная история города и его жителей, стоявших на страже Москвы
Начало: Ул. Советская 5
«Вы познакомитесь с удивительной историей Боровского края»
Расписание: В любой день и любое удобное для вас время.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 750₽ за всё до 45 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Боровск-русская провинция». Обзорная экскурсия по городу
Загляните в уютный уголок России. Благовещенский собор, храм Преображения Спаса, «кружевной дом» и древнее городище ждут вас. Уникальные места на каждом шагу
Начало: Советская 5
Расписание: В любой день и любое удобное время.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 400₽ за всё до 45 чел.
Мини-группа
4 часа
Сплав по Протве с обзорной экскурсией по Боровску
Погрузитесь в атмосферу старинного Боровска: сплав по Протве, виды на храмы и купеческие дома, а также пешая экскурсия по историческим местам города
Начало: У чайной в Боровске
«Во время сплава вы насладитесь видами на храмы и купеческие дома, а на пешеходной экскурсии познакомитесь с «Глобусом Боровска» и работами местного Бэнкси»
Расписание: ежедневно в 11:00
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия6 июня 2024Благодарим экскурсовода Ирину за интересную познавательную экскурсию, за увлекательный рассказ о Боровске, за доброжелательное отношение! Рекомендуем.
- ИИрина26 мая 2024Очень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательно, чтобы было не нудно
- ДДинара24 мая 2024Спасибо Юле. Нам очень понравилась экскурсия. Информация подавалась легко, понятно и интересно. 3 часа пролетели незаметно
- ААнна12 мая 2024Экскурсию проводила Ирина. Рассказ интересный, захватывающий, на вопросы ответы моментальные, я бы назвала нашу прогулку диалогом, море впечатлений, эмоций, тонкий,
- ЕЕлена10 мая 2024Отлично провели время. Мы были с дочками, старшей 9 лет, младшей - 5 месяцев. Александр учел наш маршрут с коляской, увлек интересным рассказом старшую дочку, порекомендовал нам места, которые мы посетили после экскурсии. Рекомендуем!
- ЕЕвгений3 мая 2024Спасибо большое Юлии за внесённый весомый вклад в копилку нашего пребывания и настроения в этом прекрасном древнем городе - Боровске.
- ВВолконская3 мая 2024Большое спасибо за такую интересную экскурсию, она действительно индивидуальная! Спасибо Светлане за знакомство с Боровском, очень рекомендуем!!!
- ЗЗоя30 апреля 2024👍
- ННаташа7 апреля 2024Нашим гидом по Боровску была Ольга – и она подарила нам замечательную экскурсию! Поделилась с нами любовью к родному краю
- ИИнна4 апреля 2024Ой, нам всё очень понравилось. Были с детьми, на машине, поэтому подстраивались под них. Как и просили, получили общее представление о Боровске, наметили куда пойти на следующий день. Узнали много нового! Юлии большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Боровску в июне 2024
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