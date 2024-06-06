за всё до 7 чел.

5 000 ₽ за всё до 7 чел.

за всё до 5 чел.

3 340 ₽ за всё до 5 чел.

Откройте для себя Боровск, один из древнейших городов Подмосковья, где переплетаются эпохи и стили на фоне русской природы

за всё до 5 чел.

от 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

Познакомьтесь с умиротворяющим Боровском. Прогулка от городища до Покровского храма, шедевры деревянного зодчества и фрески Владимира Овчинникова

за всё до 45 чел.

3 000 ₽ за всё до 45 чел.

Расписание: В любой день и любое удобное время.

Приглашаем вас на увлекательную прогулку по старинному Боровску. Узнайте его тайны, легенды и историю, посетите памятники и храмы

за всё до 5 чел.

4 000 ₽ за всё до 5 чел.

Погрузитесь в атмосферу Боровска: древние городища, купеческие улицы, фрески, проект «Параллельный город» и чаепитие с ароматными травами

за всё до 42 чел.

2 600 ₽ за всё до 42 чел.

Погрузитесь в атмосферу старинного Боровска с местным жителем. Откройте для себя уникальные панорамы, исторические памятники и современные арт-объекты

за всё до 5 чел.

4 500 ₽ за всё до 5 чел.

Расписание: Ежедневно, в любое время

Начало: По согласованию с гидом

Познакомьтесь с героической историей Боровска и насладитесь видами старинной купеческой застройки XVIII-XIX веков на индивидуальной экскурсии

🚐 На микроавтобусе

Индивидуальная

4 часа 5 отзывов

«История Боровского края». Обзорная экскурсия На высоких берегах реки Протвы стоит старинный Боровск с величественными храмами. Удивительная история города и его жителей, стоявших на страже Москвы Начало: Ул. Советская 5 «Вы познакомитесь с удивительной историей Боровского края»

Расписание: В любой день и любое удобное для вас время.