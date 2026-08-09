Обзорная экскурсия по Брянску: Музей хрусталя и храм в Дятьково

Совместите обзорную экскурсию по Брянску с поездкой в Дятьково — столицу хрусталя.
Увидите храмы и памятники города, а затем уникальный музей хрусталя, производство и храм с единственным в мире хрустальным иконостасом.
Увидите храмы и памятники города, а затем уникальный музей хрусталя, производство и храм с единственным в мире хрустальным иконостасом.
Описание экскурсии
От духовных символов к граням хрусталя:
Брянск и Дятьково.
Эта экскурсия объединяет знакомство с историческим центром Брянска и путешествие в город мастеров Дятьково, всемирно известный своим хрусталем. Вы увидите духовные символы региона, а затем погрузитесь в мир искусства огня и стекла, посетив единственный в России музей хрусталя и уникальный храм с хрустальным иконостасом. Брянск исторический:
от монастыря до парка
Маршрут начинается с осмотра ключевых достопримечательностей Брянска. Вы увидите древний Петропавловский монастырь и величественный Свято-Троицкий кафедральный собор, посетите историческую Покровскую гору и мемориальный комплекс «Курган Бессмертия». Контрастом станет прогулка по парку деревянных скульптур им. А. К. Толстого, где можно ощутить поэтическую душу брянского края. Дятьково:
столица хрусталя
Основная часть программы развернется в городе Дятьково. В Музее хрусталя вы увидите уникальную коллекцию изделий, которые были в домах от крестьянских изб до императорских дворцов. Среди экспонатов — графины, вазы, декоративные сервизы и знаменитые спортивные призы, сверкающие алмазной гранью.
Производство и духовный символ
Вы познакомитесь с процессом создания хрусталя, увидев этапы выдувания и огранки. Кульминацией станет посещение храма «Неопалимая Купина», где находится единственный в мире цельный хрустальный иконостас — удивительный синтез ремесленного мастерства и духовного искусства. Здесь же будет возможность приобрести хрустальные сувениры.
Ежедневно, кроме понедельника — выходной в музее Дятьково
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петропавловский монастырь
- Свято-Троицкий кафедральный собор
- Покровская гора
- Курган Бессмертия
- Парк деревянных скульптур ИМ.А.К. Толстого
- Музей хрусталя в Дятьково
- Дятьковский хрустальный завод (экскурсия на производство)
- Храм «Неопалимая Купина» с хрустальным иконостасом
Что включено
- Услуги гида
- Экскурсии в музей и на завод хрусталя
- Посещение храма «Неопалимая купина»
Что не входит в цену
- Транспортные услуги - около 2000 рублей
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Проспект Ленина, 100
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме понедельника — выходной в музее Дятьково
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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