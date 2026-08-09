Обзорная экскурсия по Брянску: Музей хрусталя и храм в Дятьково

От духовных символов к граням хрусталя:

Брянск и Дятьково.

Эта экскурсия объединяет знакомство с историческим центром Брянска и путешествие в город мастеров Дятьково, всемирно известный своим хрусталем. Вы увидите духовные символы региона, а затем погрузитесь в мир искусства огня и стекла, посетив единственный в России музей хрусталя и уникальный храм с хрустальным иконостасом. Брянск исторический:

от монастыря до парка

Маршрут начинается с осмотра ключевых достопримечательностей Брянска. Вы увидите древний Петропавловский монастырь и величественный Свято-Троицкий кафедральный собор, посетите историческую Покровскую гору и мемориальный комплекс «Курган Бессмертия». Контрастом станет прогулка по парку деревянных скульптур им. А. К. Толстого, где можно ощутить поэтическую душу брянского края. Дятьково:

столица хрусталя

Основная часть программы развернется в городе Дятьково. В Музее хрусталя вы увидите уникальную коллекцию изделий, которые были в домах от крестьянских изб до императорских дворцов. Среди экспонатов — графины, вазы, декоративные сервизы и знаменитые спортивные призы, сверкающие алмазной гранью.

Производство и духовный символ

Вы познакомитесь с процессом создания хрусталя, увидев этапы выдувания и огранки. Кульминацией станет посещение храма «Неопалимая Купина», где находится единственный в мире цельный хрустальный иконостас — удивительный синтез ремесленного мастерства и духовного искусства. Здесь же будет возможность приобрести хрустальные сувениры.