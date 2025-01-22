4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
Путешествие в Дятьково из Брянска откроет вам мир хрусталя. Узнайте о производстве, посетите музей и храм с уникальным иконостасом
Начало: На площади Карла Маркса
8 мар в 09:00
11 мар в 09:00
8000₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
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Прогулка по Брянску: от памятника Гагарину до набережной Десны, с рассказами о жизни города и его знаменитых жителях
Начало: У гостиницы «Брянск», проспект Ленина, д. 100
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
2700₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
Индивидуальная Экскурсия с собакой с тарифами
Экскурсия с четвероногим другом по архитектурной Москве
Начало: СТ.М. Парк
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
1₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений22 января 2025Интересная историческая экскурсия, узнали много нового и интересного про Брянск (то что не прочитаешь в Википедии). Экскурсовод с большим стажем и прекрасными знаниями о своем городе. Супруга в восторге.
- ССергей20 января 2025Хорошая экскурсия! Узнали много нового о Брянске. Повезло с погодой и экскурсоводом. У экскурсовода видны глобальные исторические знания. Если опустить
- ООльга11 января 2025Очень понравилась экскурсия в Дядьково с гидом Михаилом. Пока мы ехали, он подробно рассказал и о городе Брянске, который мы
- ААнна10 ноября 2024Отличная экскурсия! 100% к рекомендации. Михаил - прекрасный экскурсовод, интересный и многогранный человек, отличный писатель (цитировал нам свои стихи). Подача информации легкая и доступная. Если приедем ещё раз в Брянск, обязательно пойдём на ещё одну экскурсию с ним
- ЛЛюдмила29 апреля 2022Спасибо большое за экскурсию! Гид Михаил с большой любовью к родному краю рассказывал не только об истории возникновения хрустального промысла на
Ответы на вопросы от путешественников по Брянску в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Брянску в марте 2025
Сейчас в Брянске в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 до 8000. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
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