Экскурсии выходного дня в Брянске

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Брянске, цены от 1 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
На машине
5 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
Путешествие в Дятьково из Брянска откроет вам мир хрусталя. Узнайте о производстве, посетите музей и храм с уникальным иконостасом
Начало: На площади Карла Маркса
8 мар в 09:00
11 мар в 09:00
8000 за всё до 4 чел.
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
Пешая
78 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
В тренде
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
Прогулка по Брянску: от памятника Гагарину до набережной Десны, с рассказами о жизни города и его знаменитых жителях
Начало: У гостиницы «Брянск», проспект Ленина, д. 100
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
2700 за всё до 5 чел.
Индивидуальная Экскурсия с собакой с тарифами
Пешая
17 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Индивидуальная Экскурсия с собакой с тарифами
Экскурсия с четвероногим другом по архитектурной Москве
Начало: СТ.М. Парк
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
1 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    22 января 2025
    По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    Интересная историческая экскурсия, узнали много нового и интересного про Брянск (то что не прочитаешь в Википедии). Экскурсовод с большим стажем и прекрасными знаниями о своем городе. Супруга в восторге.
  • С
    Сергей
    20 января 2025
    По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    Хорошая экскурсия! Узнали много нового о Брянске. Повезло с погодой и экскурсоводом. У экскурсовода видны глобальные исторические знания. Если опустить
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    его личные оценки глобальных событий и поэтическую лирику, то можно ещё раз смело записываться на данную экскурсию, но уже летом! Спасибо!

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  • О
    Ольга
    11 января 2025
    Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
    Очень понравилась экскурсия в Дядьково с гидом Михаилом. Пока мы ехали, он подробно рассказал и о городе Брянске, который мы
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    по пути проезжали, и о истории Мальцовской промышленной империи. Было неожиданно узнать, что в нее входила много городов, а на предприятиях Мальцовых работали свыше 100 тысяч человек. Посетили завод, непосредственно понаблюдали за производством хрустальных изделий. Огромное впечатление на нас произвёл крупнейший в Европе музей хрусталя. У каждого экспоната своя уникальная история. Кстати о нем был сюжет перед Рождеством в программе "Время" на Первом канале. После завода и музея мы посетили местный храм "Неопалимая Купина" с уникальным хрустальным иконостасом. В компании был пожилой человек с ограниченными возможностями, проблем во время экскурсии не возникло. Всем рекомендую гида Михаила Лиознова!

  • А
    Анна
    10 ноября 2024
    По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    Отличная экскурсия! 100% к рекомендации. Михаил - прекрасный экскурсовод, интересный и многогранный человек, отличный писатель (цитировал нам свои стихи). Подача информации легкая и доступная. Если приедем ещё раз в Брянск, обязательно пойдём на ещё одну экскурсию с ним
  • Л
    Людмила
    29 апреля 2022
    Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
    Спасибо большое за экскурсию! Гид Михаил с большой любовью к родному краю рассказывал не только об истории возникновения хрустального промысла на
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    Брянщине, но и о появлении самого города воинской славы Брянск, происхождении его названия, характеристике микрорайонов и знаковых событиях в окрестностях. Время пролетело совсем незаметно, оставив массу положительных эмоций и добрых воспоминаний!

Ответы на вопросы от путешественников по Брянску в категории «На выходные»

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  1. Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
  2. По древнему Брянску: обзорная экскурсия
  3. Индивидуальная Экскурсия с собакой с тарифами
Сколько стоит экскурсия по Брянску в марте 2025
Сейчас в Брянске в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 до 8000. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
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