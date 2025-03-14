Индивидуальная
до 5 чел.
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
Прогулка по Брянску: от памятника Гагарину до набережной Десны, с рассказами о жизни города и его знаменитых жителях
Начало: У гостиницы «Брянск», проспект Ленина, д. 100
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2700 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Расширенная экскурсия по Брянску на транспорте туриста
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Шумел сурово Брянский лес - на мемориал «Партизанская поляна»
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
Расписание: Ежедневно
4 апр в 09:00
5 апр в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна14 марта 2025Отличная экскурсия, очень рады что были на машине и смогли побольше посмотреть.
- ЕЕвгений22 января 2025Интересная историческая экскурсия, узнали много нового и интересного про Брянск (то что не прочитаешь в Википедии). Экскурсовод с большим стажем и прекрасными знаниями о своем городе. Супруга в восторге.
- ССергей20 января 2025Хорошая экскурсия! Узнали много нового о Брянске. Повезло с погодой и экскурсоводом. У экскурсовода видны глобальные исторические знания. Если опустить
Ответы на вопросы от путешественников по Брянску в категории «Свенский Монастырь»
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Сколько стоит экскурсия по Брянску в апреле 2025
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