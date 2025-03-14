Отличная экскурсия, очень рады что были на машине и смогли побольше посмотреть.

Е Евгений

Интересная историческая экскурсия, узнали много нового и интересного про Брянск (то что не прочитаешь в Википедии). Экскурсовод с большим стажем и прекрасными знаниями о своем городе. Супруга в восторге.