Экскурсия по Брянску и поездка в город Дядьково

В ходе экскурсии мы познакомимся с достопримечательностями одного из древнейших городов России -...

В ходе экскурсии мы познакомимся с достопримечательностями одного из древнейших городов России — Чашиным курганом, мемориалом Родины-матери, Курганом Бессмертия, Парком-музеем имени А. К. Толстого с собранием уникальных скульптур.

А ещё посетим город Дятьково с его легендарным хрусталём.
Экскурсия по Брянску и поездка в город Дядьково
Экскурсия по Брянску и поездка в город Дядьково
Экскурсия по Брянску и поездка в город Дядьково
Экскурсия по Брянску и поездка в город Дядьково
Экскурсия по Брянску и поездка в город Дядьково
Экскурсия по Брянску и поездка в город Дядьково

Что вы увидите 🤩

  • Чашин курган
  • Мемориалом Родины-матери
  • Курган Бессмертия
  • Парк-музей имени А. К. Толстого
  • Производство хрусталя и музей хрусталя в городе Дятьково
Что вас ждет
В ходе экскурсии мы познакомимся с достопримечательностями одного из древнейших городов России — Чашиным курганом, мемориалом Родины-матери, Курганом Бессмертия, Парком-музеем имени А. К. Толстого с собранием уникальных скульптур и многое другое.
Производство хрусталя и музей хрусталя в городе Дятьково
Дальше нас ждёт город Дятьково с его легендарным хрусталём, образцами хрупкого сияющего искусства. На производстве вы увидите процесс изготовления изделий. Впечатляет и местный Музей хрусталя, где представлены более 13 тысяч экспонатов. Это заказные изделия, результаты экспериментов местных мастеров, модные заграничные образцы конкурентов, фрагменты хрустального церковного убранства разрушенного в 1930-х годах Преображенского храма, другие работы. Кстати, в память о разрушенном храме неподалёку от производственного комплекса был возведён храм-памятник Неопалимая Купина. Внутри — потрясающий хрустальный иконостас, созданный местными мастерами.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
9 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси) и входные билеты оплачивается дополнительно
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно

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