Что вас ждет

В ходе экскурсии мы познакомимся с достопримечательностями одного из древнейших городов России — Чашиным курганом, мемориалом Родины-матери, Курганом Бессмертия, Парком-музеем имени А. К. Толстого с собранием уникальных скульптур и многое другое.

Производство хрусталя и музей хрусталя в городе Дятьково

Дальше нас ждёт город Дятьково с его легендарным хрусталём, образцами хрупкого сияющего искусства. На производстве вы увидите процесс изготовления изделий. Впечатляет и местный Музей хрусталя, где представлены более 13 тысяч экспонатов. Это заказные изделия, результаты экспериментов местных мастеров, модные заграничные образцы конкурентов, фрагменты хрустального церковного убранства разрушенного в 1930-х годах Преображенского храма, другие работы. Кстати, в память о разрушенном храме неподалёку от производственного комплекса был возведён храм-памятник Неопалимая Купина. Внутри — потрясающий хрустальный иконостас, созданный местными мастерами.