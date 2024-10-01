Красивая и Вкусная Йошкар-Ола

Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, узнайте её историю и насладитесь обедом в ресторане национальной кухни. Яркие эмоции и отличные фото гарантированы
Экскурсия из Чебоксар в Йошкар-Олу предлагает уникальную возможность познакомиться с городом, который изначально был построен для защиты границ, а сегодня стал настоящим архитектурным чудом.

Участники экскурсии смогут увидеть Кремль, купеческие дома,
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набережную в европейском стиле и точные копии знаменитых мировых достопримечательностей.

Вторая часть маршрута включает обед в ресторане национальной кухни, что позволит насладиться местными кулинарными традициями.

Однодневная поездка подарит вам отличные фотографии и яркие эмоции, которые останутся в памяти надолго

7 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть Кремль
  • 🏠 Посетить купеческие дома
  • 🌉 Прогуляться по набережной
  • 🌍 Увидеть копии мировых достопримечательностей
  • 🍽️ Попробовать национальную кухню
  • 📸 Сделать отличные фотографии
  • 🎉 Получить яркие эмоции
    • Красивая и Вкусная Йошкар-Ола
    Красивая и Вкусная Йошкар-Ола
    Красивая и Вкусная Йошкар-Ола
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00

    Что можно увидеть

  • Кремль
  • Купеческие дома
  • Набережная в европейском стиле
  • Копии мировых достопримечательностей

    • Описание экскурсии

    Экскурсия из Чебоксар в Йошкар-Олу — отличное развлечение, позволяющее узнать много нового о городе, который был возведён с целью укрепления границ, а в итоге стал чудом современной архитектуры. На экскурсии вы увидите главные красоты города:
    Кремль, • купеческие дома, • набережную в европейском стиле, • копии мировых достопримечательностей. Во второй части нашего маршрута мы отправимся пообедать в ресторане национальной кухни. Однодневная поездка в Йошкар-Олу принесет вам и отличные фото, и яркие эмоции на память!

    Каждый день в 10 00

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    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Царевококшайский Kpемль
    • Музей сказки
    • Воскpесенскaя набeрeжнaя и памятник царю Федору Иоанновичу
    • Патриаршая площадь (движущаяся скульптура "Вход Господен в Иерусалим" или "12 апостолов")
    • Набережная Брюгге
    • Театральный мост
    • Итальянский парк
    • Площадь Республики Пресвятой Девы Марии (Благовещенский кафедральный собор, памятник-фонтан Архангелу Гавриилу)
    • Архангельская слобода (памятник Йошкиной кошке)
    • Набережная Амстердам
    • Улица Гоголя
    • Площадь Ленина
    Что включено
    • Трансфер, усоуги гида, обед
    Что не входит в цену
    • Личные расходы
    Место начала и завершения?
    Ярославская ул., 27, Чебоксары
    Когда и сколько длится?
    Когда: Каждый день в 10 00
    Экскурсия длится около 6 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Важная информация
    • Мой номер +79613361841
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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