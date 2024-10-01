Экскурсия из Чебоксар в Йошкар-Олу предлагает уникальную возможность познакомиться с городом, который изначально был построен для защиты границ, а сегодня стал настоящим архитектурным чудом.
Участники экскурсии смогут увидеть Кремль, купеческие дома,
Участники экскурсии смогут увидеть Кремль, купеческие дома,
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Экскурсия из Чебоксар в Йошкар-Олу — отличное развлечение, позволяющее узнать много нового о городе, который был возведён с целью укрепления границ, а в итоге стал чудом современной архитектуры. На экскурсии вы увидите главные красоты города:
Кремль, • купеческие дома, • набережную в европейском стиле, • копии мировых достопримечательностей. Во второй части нашего маршрута мы отправимся пообедать в ресторане национальной кухни. Однодневная поездка в Йошкар-Олу принесет вам и отличные фото, и яркие эмоции на память!
Каждый день в 10 00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Царевококшайский Kpемль
- Музей сказки
- Воскpесенскaя набeрeжнaя и памятник царю Федору Иоанновичу
- Патриаршая площадь (движущаяся скульптура "Вход Господен в Иерусалим" или "12 апостолов")
- Набережная Брюгге
- Театральный мост
- Итальянский парк
- Площадь Республики Пресвятой Девы Марии (Благовещенский кафедральный собор, памятник-фонтан Архангелу Гавриилу)
- Архангельская слобода (памятник Йошкиной кошке)
- Набережная Амстердам
- Улица Гоголя
- Площадь Ленина
Что включено
- Трансфер, усоуги гида, обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ярославская ул., 27, Чебоксары
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10 00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Мой номер +79613361841
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Чебоксар
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