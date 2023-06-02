Это обзорная экскурсия, которая познакомит Вас с прошлым Чебоксарской крепости, уездного города и современным образом столицы Чувашской Республики. Вы познакомитесь с русско-православной и этно-национальной стороной города Чебоксары. Вас ждут легенды и истории о знаменитых уроженцах и земляках, именитых особах, посещавших город.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Чебоксарский залив
- Монумент Матери
- "Дорога к храму"
- Введенский собор
- Дома Соловцова и Кадомцева
- Свято-Троицкий мужской монастырь
- Икона Николая Можайского (резная) и икона прибавления ума
- Чебоксарское водохранилище и Московская набережная
- Сквер К. Иванова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
- Во время пешеходной прогулки мы посидим на открытой веранде с отличным панорамным видом на город, отведаем авторское пирожное и вкусный чай.
- Вы увидите более 20 памятников культуры и архитектуры вокруг Чебоксарского залива, на Исторической набержной, ул. К. Иванова и М. Сеспеля, на Красной площади и бульваре Купца Ефремова, Московской набережной.
- В итоге, Вы научитесь читать план и видеть перспективу городского пространства, посетите панорамные смотровые площадки и сможете сделать классные фотографии города.
Ежедневно, с 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Чаепитие
- Что не входит
- Билеты в музеи
- Обед — 1000 рублей на человека
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Чувашский национальный музй, Красная площадь, 5 / 2Завершение: Красная площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, с 9:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании