Вкусные истории о Чебоксарах

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Ответы на вопросы
Это обзорная экскурсия, которая познакомит Вас с прошлым Чебоксарской крепости, уездного города и современным образом столицы Чувашской Республики. Вы познакомитесь с русско-православной и этно-национальной стороной города Чебоксары. Вас ждут легенды и истории о знаменитых уроженцах и земляках, именитых особах, посещавших город.
Вкусные истории о Чебоксарах
Вкусные истории о Чебоксарах
Вкусные истории о Чебоксарах
Вкусные истории о Чебоксарах
Вкусные истории о Чебоксарах
Ближайшие даты:
2
июн
3
июн
4
июн
5
июн
6
июн
7
июн
8
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Чебоксарский залив
  • Монумент Матери
  • "Дорога к храму"
  • Введенский собор
  • Дома Соловцова и Кадомцева
  • Свято-Троицкий мужской монастырь
  • Икона Николая Можайского (резная) и икона прибавления ума
  • Чебоксарское водохранилище и Московская набережная
  • Сквер К. Иванова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • Во время пешеходной прогулки мы посидим на открытой веранде с отличным панорамным видом на город, отведаем авторское пирожное и вкусный чай.
  • Вы увидите более 20 памятников культуры и архитектуры вокруг Чебоксарского залива, на Исторической набержной, ул. К. Иванова и М. Сеспеля, на Красной площади и бульваре Купца Ефремова, Московской набережной.
  • В итоге, Вы научитесь читать план и видеть перспективу городского пространства, посетите панорамные смотровые площадки и сможете сделать классные фотографии города.

Ежедневно, с 9:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Чаепитие
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • Обед — 1000 рублей на человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Чувашский национальный музй, Красная площадь, 5 / 2
Завершение: Красная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, с 9:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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