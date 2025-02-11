1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Чебоксарам с дегустацией национальной кухни
Прогулка по Чебоксарам с погружением в историю и национальную кухню. Узнайте о местных традициях и попробуйте чувашские блюда
Начало: У национального музея
Сегодня в 13:30
Завтра в 12:00
4000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам и этнопарк
Приглашаем на уникальное путешествие по Чебоксарам, где вы исследуете богатую культуру чувашей и посетите живописные этнопарки
Начало: У Плиты символы мудрости, на Красной площади г. Че...
1 мая в 08:30
2 мая в 08:30
8000₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Красивая и Вкусная Йошкар-Ола: индивидуальная экскурсия из Чебоксар
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, узнайте её историю и насладитесь обедом в ресторане национальной кухни. Яркие эмоции и отличные фото гарантированы
Начало: Ярославская ул., 27, Чебоксары
Расписание: Каждый день в 10 00
Завтра в 10:00
23 фев в 10:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем11 февраля 2025Были в Чебоксарах впервые, останавливались на 1 день по пути в Казань. Город нам сразу понравился, поэтому решили узнать о
- ШШади19 января 2025Путешествую по России, и теперь Чебоксары входит в топ городов! Мне очень понравилась экскурсия. Любовь посоветовала забронировать заранее ресторан и продегустировать
- ММарина7 августа 2024Экскурсия получилась замечательная! Все очень понравилось! Спасибо большое Зое за отличное и познавательные повествование! Было очень интересно! Однозначно рекомендую данную экскурсию!
- ВВалентина15 июля 2024Спасибо огромное Зое за прекрасно проведённый день! Мне кажется более содержательной и развёрнутой экскурсии я не встречала, хотя часто путешествую
- ААлександр14 мая 2024В данном случае я оцениваю не Зою, которую вообще ни разу не видел, а заменявшую ее Людмилу Дмитриевну. Она прекрасный
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Необычные»
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