Необычные экскурсии по Чебоксарам

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Чебоксарах, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
Пешая
2 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Чебоксарам с дегустацией национальной кухни
Прогулка по Чебоксарам с погружением в историю и национальную кухню. Узнайте о местных традициях и попробуйте чувашские блюда
Начало: У национального музея
Сегодня в 13:30
Завтра в 12:00
4000 за всё до 4 чел.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
На машине
8 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам и этнопарк
Приглашаем на уникальное путешествие по Чебоксарам, где вы исследуете богатую культуру чувашей и посетите живописные этнопарки
Начало: У Плиты символы мудрости, на Красной площади г. Че...
1 мая в 08:30
2 мая в 08:30
8000 за всё до 3 чел.
Красивая и Вкусная Йошкар-Ола
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Красивая и Вкусная Йошкар-Ола: индивидуальная экскурсия из Чебоксар
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, узнайте её историю и насладитесь обедом в ресторане национальной кухни. Яркие эмоции и отличные фото гарантированы
Начало: Ярославская ул., 27, Чебоксары
Расписание: Каждый день в 10 00
Завтра в 10:00
23 фев в 10:00
22 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    11 февраля 2025
    Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
    Были в Чебоксарах впервые, останавливались на 1 день по пути в Казань. Город нам сразу понравился, поэтому решили узнать о
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    нем побольше, взяв экскурсию “Гастро-исторический променад в центре Чебоксар“. Наш гид Регина очаровательная женщина очень интересно рассказывала о своем городе, культуре, обычаях, ещё больше влюбляя нас в свой край Чувашию. В завершении нашей прогулки по рекомендации Регины посетили аутентичный ресторан-музей с национальной кухней, от которого были в полном восторге. Однозначно рекомендую экскурсию и гида, надеемся ещё вернёмся в гостеприимную Чувашию.

  • Ш
    Шади
    19 января 2025
    Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
    Путешествую по России, и теперь Чебоксары входит в топ городов! Мне очень понравилась экскурсия. Любовь посоветовала забронировать заранее ресторан и продегустировать
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    чувашскую кухню, там было 6 мини блюд,они все ооочень вкусные. Я остался в восторге! Залив красивый и ухоженный,а также успел выучить пару слов на чувашском языке! Познавательная и вкусная прогулка!Любовь спасибо большое ☺️Рекомендую

    Путешествую по России, и теперь Чебоксары входит в топ городов! Мне очень понравилась экскурсияПутешествую по России, и теперь Чебоксары входит в топ городов! Мне очень понравилась экскурсияПутешествую по России, и теперь Чебоксары входит в топ городов! Мне очень понравилась экскурсияПутешествую по России, и теперь Чебоксары входит в топ городов! Мне очень понравилась экскурсияПутешествую по России, и теперь Чебоксары входит в топ городов! Мне очень понравилась экскурсия
  • М
    Марина
    7 августа 2024
    Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
    Экскурсия получилась замечательная! Все очень понравилось! Спасибо большое Зое за отличное и познавательные повествование! Было очень интересно! Однозначно рекомендую данную экскурсию!
  • В
    Валентина
    15 июля 2024
    Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
    Спасибо огромное Зое за прекрасно проведённый день! Мне кажется более содержательной и развёрнутой экскурсии я не встречала, хотя часто путешествую
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    и предпочитаю познавать города именно с экскурсоводом, что б узнать, как можно больше! За день мы посетили всё: и Красную площадь, где к моему удивлению есть исторический уголок (который вечером как то ни бросился в глаза), и бульвар Ефремова, и Чувашский нац музей, и историческую часть с монастырями и церквями, и набережную и парк Победы! В общем маршрут был обширен! После по дамбе ГЭС переехали за Волгу (и это само по себе уже было любопытно, тк до этого посмотрели шлюз и ГЭС на фото в музее и интересно было увидеть, как же это в живую!). В парке Сувар наша экскурсия продолжилась! И огромное спасибо, что можно было ещё и искупаться в Волге, тк было оч жарко! На протяжении всей экскурсии мы поговорили обо всём, от основания Чувашии и Чебоксар до современных времён! И даже затронули ледниковый период! И во всех вопросах Зоя была на высоте! Настоящий профессионал своего дела! Спасибо огромное! Единственное, может имеет смысл предусмотреть небольшое время на перекус, что то с национальным колоритом (или надо брать с собой).

  • А
    Александр
    14 мая 2024
    Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
    В данном случае я оцениваю не Зою, которую вообще ни разу не видел, а заменявшую ее Людмилу Дмитриевну. Она прекрасный
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    экскурсовод, к собственно экскурсии никаких претензий нет. Но в организационном плане имели место определенные проблемы, видимо, именно из-за того, что пришлось менять экскурсовода. И организатор небезупречно обеспечил организацию.

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Необычные»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
  2. Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
  3. Красивая и Вкусная Йошкар-Ола
Какие места ещё посмотреть в Чебоксарах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Монумент Матери
  3. Красная площадь
  4. Введенский Собор
  5. Набережная
  6. Парк Амазония
  7. Площадь Республики
  8. Свято-Троицкий монастырь
  9. Парк Победы
  10. Сквер Чапаева
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в феврале 2025
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