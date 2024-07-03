Экскурсии выходного дня в Чебоксарах

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Чебоксарах, цены от 3 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Чебоксары
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
В тренде
Добро пожаловать в Чебоксары: авто-пешеходная экскурсия
Добро пожаловать в Чебоксары! Узнайте о купцах, героях и архитектуре столицы Чувашии на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
3 700 за всё до 3 чел.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам и этнопарк
Приглашаем на уникальное путешествие по Чебоксарам, где вы исследуете богатую культуру чувашей и посетите живописные этнопарки
Начало: У Плиты символы мудрости, на Красной площади г. Че...
9 июля в 08:30
10 июля в 08:30
6 000 за всё до 3 чел.
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
7 отзывов
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар: культурное погружение и профессиональные фото
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар с эксклюзивной фотоэкскурсией. Откройте для себя историю, культуру и получите яркие фотографии в качестве воспоминаний
Начало: На Красной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
55004 400 за всё до 4 чел.
Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
Профессиональные фотографы приглашают на фото-прогулку по Чебоксарам. Узнайте историю города и получите уникальные снимки в стиле кино
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июля 2024
    Добро пожаловать в Чебоксары
    Спасибо Вам большое, Зоя, за интересную, познавательную экскурсию, внимательность и душевное тепло! Мы с мамой очень довольны!:) Всем рекомендуем!
  • Л
    Любовь
    18 июня 2024
    Добро пожаловать в Чебоксары
    Мы с мужем были в Чебоксарах в мае 2024 года. Экскурсовод Евгения встретила нас у гостиницы. Сначала она провезла нас
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    на а/м по улицам, показала и рассказала об исторических зданиях и архитектуре города. Затем была пешеходная экскурсия, которая прошла на одном дыхании. Мы узнали много интересной информации о республике, городе и известных людях, которые проживали в Чебоксарах. Евгения ответила на все наши вопросы и мы получили массу прекрасных впечатлений. Экскурсовода Евгению рекомендую всем, кто хочет познакомиться с историей Чебоксар и Чувашии.

  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
    При первом посещении города Чебоксары решила обратиться к экскурсоводу. Привлекла внимание фотоэкскурсия: и о городе узнаю, и фото красивые будут) Фотограф Анна с любовью рассказала о своём городе и профессионально провела фотосессию. Всем рекомендую👍🏻Спасибо!
  • А
    Александр
    14 мая 2024
    Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
    В данном случае я оцениваю не Зою, которую вообще ни разу не видел, а заменявшую ее Людмилу Дмитриевну. Она прекрасный
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    экскурсовод, к собственно экскурсии никаких претензий нет. Но в организационном плане имели место определенные проблемы, видимо, именно из-за того, что пришлось менять экскурсовода. И организатор небезупречно обеспечил организацию.

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
    Спасибо большое за интересную и познавательную экскурсию для нашей семьи и прекрасные фотографии. Детям очень понравилось! Будем обязательно Вас рекомендовать.
  • Е
    Елизавета
    1 мая 2024
    Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
    Милая, уверенная, профессиональная гид!!!
  • Т
    Татьяна
    3 января 2024
    Добро пожаловать в Чебоксары
    Экскурсия просто Великолепна. Гид отличный, были с ребёнком 8 лет, ребёнок был заинтересован. Зоя Алексеевна прекрасно все организовала. Большое спасибо!!!!
    Экскурсия просто Великолепна. Гид отличный, были с ребёнком 8 лет, ребёнок был заинтересован. Зоя Алексеевна прекрасноЭкскурсия просто Великолепна. Гид отличный, были с ребёнком 8 лет, ребёнок был заинтересован. Зоя Алексеевна прекрасноЭкскурсия просто Великолепна. Гид отличный, были с ребёнком 8 лет, ребёнок был заинтересован. Зоя Алексеевна прекрасноЭкскурсия просто Великолепна. Гид отличный, были с ребёнком 8 лет, ребёнок был заинтересован. Зоя Алексеевна прекрасноЭкскурсия просто Великолепна. Гид отличный, были с ребёнком 8 лет, ребёнок был заинтересован. Зоя Алексеевна прекрасноЭкскурсия просто Великолепна. Гид отличный, были с ребёнком 8 лет, ребёнок был заинтересован. Зоя Алексеевна прекрасно
  • И
    Изабела
    21 августа 2023
    Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
    Все отлично
  • Т
    Татьяна
    2 августа 2023
    Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
    Отличная экскурсия и великолепный экскурсовод! Зоя показала нам Чебоксары с необыкновенных ракурсов, провела и по знаковым местам и по закоулочкам
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    любимого города. У моего 12 летнего внука особенный восторг вызвало посещение этнопарка Сувар в Заволжье с рассказами о чувашских легендах и традициях и, конечно же, купание в Волге. Я восхищалась эрудицией Зои. Как легко она переходит от древней истории к послереволюционным и современным событиям. Семь часов с обзорной экскурсией, этнопарком, заездом в магазин чувашских деликатесов и посещением Национального музея пролетели быстро и легко. Браво, Зоя! Спасибо огромное! Рекомендую всем, кто хочет глубже погрузиться в историю Чебоксар и Чувашии.

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Добро пожаловать в Чебоксары
  2. Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
  3. Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
  4. Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Монумент Матери
  3. Красная площадь
  4. Парк Победы
  5. Парк Амазония
  6. Площадь Республики
  7. Набережная
  8. Сквер Чапаева
  9. Введенский Собор
  10. Свято-Троицкий монастырь
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в июле 2024
Сейчас в Чебоксарах в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 6 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Чебоксарах на 2024 год на выходные, 29 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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