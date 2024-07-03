1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
В тренде
Добро пожаловать в Чебоксары: авто-пешеходная экскурсия
Добро пожаловать в Чебоксары! Узнайте о купцах, героях и архитектуре столицы Чувашии на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
3 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам и этнопарк
Приглашаем на уникальное путешествие по Чебоксарам, где вы исследуете богатую культуру чувашей и посетите живописные этнопарки
Начало: У Плиты символы мудрости, на Красной площади г. Че...
9 июля в 08:30
10 июля в 08:30
6 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар: культурное погружение и профессиональные фото
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар с эксклюзивной фотоэкскурсией. Откройте для себя историю, культуру и получите яркие фотографии в качестве воспоминаний
Начало: На Красной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
55004 400₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
Профессиональные фотографы приглашают на фото-прогулку по Чебоксарам. Узнайте историю города и получите уникальные снимки в стиле кино
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июля 2024Спасибо Вам большое, Зоя, за интересную, познавательную экскурсию, внимательность и душевное тепло! Мы с мамой очень довольны!:) Всем рекомендуем!
- ЛЛюбовь18 июня 2024Мы с мужем были в Чебоксарах в мае 2024 года. Экскурсовод Евгения встретила нас у гостиницы. Сначала она провезла нас
- ЕЕлена1 июня 2024При первом посещении города Чебоксары решила обратиться к экскурсоводу. Привлекла внимание фотоэкскурсия: и о городе узнаю, и фото красивые будут) Фотограф Анна с любовью рассказала о своём городе и профессионально провела фотосессию. Всем рекомендую👍🏻Спасибо!
- ААлександр14 мая 2024В данном случае я оцениваю не Зою, которую вообще ни разу не видел, а заменявшую ее Людмилу Дмитриевну. Она прекрасный
- ННаталья12 мая 2024Спасибо большое за интересную и познавательную экскурсию для нашей семьи и прекрасные фотографии. Детям очень понравилось! Будем обязательно Вас рекомендовать.
- ЕЕлизавета1 мая 2024Милая, уверенная, профессиональная гид!!!
- ТТатьяна3 января 2024Экскурсия просто Великолепна. Гид отличный, были с ребёнком 8 лет, ребёнок был заинтересован. Зоя Алексеевна прекрасно все организовала. Большое спасибо!!!!
- ИИзабела21 августа 2023Все отлично
- ТТатьяна2 августа 2023Отличная экскурсия и великолепный экскурсовод! Зоя показала нам Чебоксары с необыкновенных ракурсов, провела и по знаковым местам и по закоулочкам
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «На выходные»
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