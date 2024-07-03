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на а/м по улицам, показала и рассказала об исторических зданиях и архитектуре города. Затем была пешеходная экскурсия, которая прошла на одном дыхании. Мы узнали много интересной информации о республике, городе и известных людях, которые проживали в Чебоксарах. Евгения ответила на все наши вопросы и мы получили массу прекрасных впечатлений. Экскурсовода Евгению рекомендую всем, кто хочет познакомиться с историей Чебоксар и Чувашии.