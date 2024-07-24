Экскурсии на 1 день в Чебоксарах

Найдено 4 экскурсии в категории «На весь день» в Чебоксарах, цены от 5 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день (на вашем авто)
40 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Чебоксарам и Йошкар-Оле: культурное наследие за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар и Йошкар-Олы, исследуя их исторические и культурные сокровища в течение одного дня
11 авг в 08:30
12 авг в 08:00
5 900 за всё до 7 чел.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
На машине
7 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам и этнопарк
Приглашаем на уникальное путешествие по Чебоксарам, где вы исследуете богатую культуру чувашей и посетите живописные этнопарки
Начало: У Плиты символы мудрости, на Красной площади г. Че...
Завтра в 08:30
9 авг в 08:30
6 000 за всё до 3 чел.
Чувашско-марийский дуэт
4 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 19 чел.
Путешествие по Чувашии и Марий Эл: Чувашско-марийский дуэт
Загляните в удивительный мир Чувашии и Марий Эл, сравнив их культуру и историю в одной экскурсии
Начало: По предварительной договоренности
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
5 500 за всё до 19 чел.
Красивая и Вкусная Йошкар-Ола
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Красивая и Вкусная Йошкар-Ола: индивидуальная экскурсия из Чебоксар
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, узнайте её историю и насладитесь обедом в ресторане национальной кухни. Яркие эмоции и отличные фото гарантированы
Начало: Ярославская ул., 27, Чебоксары
Расписание: Каждый день в 10 00
Сегодня в 10:00
9 авг в 10:00
22 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    24 июля 2024
    Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день (на вашем авто)
    Ездили вчетвером с Татьяной на однодневную экскурсию в республику Марий Эл - город Йошкар-Ола и Чебоксары (республика Чувашия). Экскурсия понравилась, рекомендуем
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    Татьяну как замечательного гида и организатора. Прогулялись по набережной Брюгге и Амстердам, полюбовались красивыми пряничными домиками. Увидели часы с оживающей скульптурой: 12 апостолов с Иисусом Христом, входящим в Иерусалим, а также часы с иконой на ослике. Современная архитектура Йошкар-Олы необычна для наших городах - здесь можно увидеть Спасскую башню Московского Кремля по соседству с набережной средневековой Фландрии. Можно много описывать того, что мы посетили, но лучше один раз увидеть! Огромное спасибо Татьяне за наши отличные фото!!! Очень благодарны! 🥰

    Ездили вчетвером с Татьяной на однодневную экскурсию в республику Марий Эл - город Йошкар-Ола и Чебоксары (республика Чувашия)Ездили вчетвером с Татьяной на однодневную экскурсию в республику Марий Эл - город Йошкар-Ола и Чебоксары (республика Чувашия)Ездили вчетвером с Татьяной на однодневную экскурсию в республику Марий Эл - город Йошкар-Ола и Чебоксары (республика Чувашия)Ездили вчетвером с Татьяной на однодневную экскурсию в республику Марий Эл - город Йошкар-Ола и Чебоксары (республика Чувашия)Ездили вчетвером с Татьяной на однодневную экскурсию в республику Марий Эл - город Йошкар-Ола и Чебоксары (республика Чувашия)Ездили вчетвером с Татьяной на однодневную экскурсию в республику Марий Эл - город Йошкар-Ола и Чебоксары (республика Чувашия)Ездили вчетвером с Татьяной на однодневную экскурсию в республику Марий Эл - город Йошкар-Ола и Чебоксары (республика Чувашия)Ездили вчетвером с Татьяной на однодневную экскурсию в республику Марий Эл - город Йошкар-Ола и Чебоксары (республика Чувашия)Ездили вчетвером с Татьяной на однодневную экскурсию в республику Марий Эл - город Йошкар-Ола и Чебоксары (республика Чувашия)Ездили вчетвером с Татьяной на однодневную экскурсию в республику Марий Эл - город Йошкар-Ола и Чебоксары (республика Чувашия)
  • А
    Александр
    23 июля 2024
    Чувашско-марийский дуэт
    Большое спасибо гиду Татьяне. Экскурсия очень интересная и гид заслуживает наивысшей оценки
  • В
    Валентина
    15 июля 2024
    Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
    Спасибо огромное Зое за прекрасно проведённый день! Мне кажется более содержательной и развёрнутой экскурсии я не встречала, хотя часто путешествую
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    и предпочитаю познавать города именно с экскурсоводом, что б узнать, как можно больше! За день мы посетили всё: и Красную площадь, где к моему удивлению есть исторический уголок (который вечером как то ни бросился в глаза), и бульвар Ефремова, и Чувашский нац музей, и историческую часть с монастырями и церквями, и набережную и парк Победы! В общем маршрут был обширен! После по дамбе ГЭС переехали за Волгу (и это само по себе уже было любопытно, тк до этого посмотрели шлюз и ГЭС на фото в музее и интересно было увидеть, как же это в живую!). В парке Сувар наша экскурсия продолжилась! И огромное спасибо, что можно было ещё и искупаться в Волге, тк было оч жарко! На протяжении всей экскурсии мы поговорили обо всём, от основания Чувашии и Чебоксар до современных времён! И даже затронули ледниковый период! И во всех вопросах Зоя была на высоте! Настоящий профессионал своего дела! Спасибо огромное! Единственное, может имеет смысл предусмотреть небольшое время на перекус, что то с национальным колоритом (или надо брать с собой).

  • А
    Андрей
    15 июля 2024
    Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день (на вашем авто)
    Эксаурсию рекомендую. Экскурсовод великолепно знает материал и интересно его доносит. Время пролетело незаметно.
  • Р
    Роман
    13 июля 2024
    Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день (на вашем авто)
    Экскурсия очень понравилась. Было интересно узнать историю становления современной:-) Йошкар-Олы. Отдельное спасибо за гибкость в изменении маршрута в связи с обстоятельствами.
  • А
    Александр
    14 мая 2024
    Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
    В данном случае я оцениваю не Зою, которую вообще ни разу не видел, а заменявшую ее Людмилу Дмитриевну. Она прекрасный
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    экскурсовод, к собственно экскурсии никаких претензий нет. Но в организационном плане имели место определенные проблемы, видимо, именно из-за того, что пришлось менять экскурсовода. И организатор небезупречно обеспечил организацию.

  • И
    Изабела
    21 августа 2023
    Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
    Все отлично

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чебоксарах
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день (на вашем авто)
  2. Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
  3. Чувашско-марийский дуэт
  4. Красивая и Вкусная Йошкар-Ола
Какие места ещё посмотреть в Чебоксарах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Монумент Матери
  4. Парк Амазония
  5. Площадь Республики
  6. Парк Победы
  7. Набережная
  8. Введенский Собор
  9. Сквер Чапаева
  10. Музей пива
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в августе 2024
Сейчас в Чебоксарах в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 5 500 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Чебоксары на 1 день, гиды Чебоксар подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Чебоксары так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024
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