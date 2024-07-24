6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Чебоксарам и Йошкар-Оле: культурное наследие за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар и Йошкар-Олы, исследуя их исторические и культурные сокровища в течение одного дня
11 авг в 08:30
12 авг в 08:00
5 900₽ за всё до 7 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам и этнопарк
Приглашаем на уникальное путешествие по Чебоксарам, где вы исследуете богатую культуру чувашей и посетите живописные этнопарки
Начало: У Плиты символы мудрости, на Красной площади г. Че...
Завтра в 08:30
9 авг в 08:30
6 000₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 19 чел.
Путешествие по Чувашии и Марий Эл: Чувашско-марийский дуэт
Загляните в удивительный мир Чувашии и Марий Эл, сравнив их культуру и историю в одной экскурсии
Начало: По предварительной договоренности
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
5 500₽ за всё до 19 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Красивая и Вкусная Йошкар-Ола: индивидуальная экскурсия из Чебоксар
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, узнайте её историю и насладитесь обедом в ресторане национальной кухни. Яркие эмоции и отличные фото гарантированы
Начало: Ярославская ул., 27, Чебоксары
Расписание: Каждый день в 10 00
Сегодня в 10:00
9 авг в 10:00
22 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра24 июля 2024Ездили вчетвером с Татьяной на однодневную экскурсию в республику Марий Эл - город Йошкар-Ола и Чебоксары (республика Чувашия). Экскурсия понравилась, рекомендуем
- ААлександр23 июля 2024Большое спасибо гиду Татьяне. Экскурсия очень интересная и гид заслуживает наивысшей оценки
- ВВалентина15 июля 2024Спасибо огромное Зое за прекрасно проведённый день! Мне кажется более содержательной и развёрнутой экскурсии я не встречала, хотя часто путешествую
- ААндрей15 июля 2024Эксаурсию рекомендую. Экскурсовод великолепно знает материал и интересно его доносит. Время пролетело незаметно.
- РРоман13 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Было интересно узнать историю становления современной:-) Йошкар-Олы. Отдельное спасибо за гибкость в изменении маршрута в связи с обстоятельствами.
- ААлександр14 мая 2024В данном случае я оцениваю не Зою, которую вообще ни разу не видел, а заменявшую ее Людмилу Дмитриевну. Она прекрасный
- ИИзабела21 августа 2023Все отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «На весь день»
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