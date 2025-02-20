Сквер имени В. И. Чапаева – экскурсии в Чебоксарах

Найдено 3 экскурсии в категории «Сквер имени В. И. Чапаева» в Чебоксарах, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Расширенная экскурсия по Чебоксарам на транспорте туриста
5 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Расширенная экскурсия по Чебоксарам: от Речного порта до Волги
Погрузитесь в культурное наследие Чебоксар, посетив его знаковые места и наслаждаясь видами на Волгу в комфорте вашего транспорта
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 5500 за всё до 5 чел.
По Чебоксарам на автомобиле гида
На машине
29 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие во времени: Чебоксары от современности к древности
Погрузитесь в уникальное путешествие по Чебоксарам, где каждый поворот раскрывает страницы истории от древности до наших дней
Начало: От вашего отеля, если он в центре города
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6000 за всё до 4 чел.
Чебоксары: индивидуальная экскурсия на авто гида
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Чебоксары: автоэкскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар, столицы Чувашии, и откройте для себя её тайны и легенды. Город удивит вас живописными видами и богатой историей
Начало: Чебоксары, площадь Речников, дом 1
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
5800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Фонская
    20 февраля 2025
    По Чебоксарам на автомобиле гида
    Прекрасным морозным февральским днём прокатились по Чебоксарам с гидом Натальей. Спасибо ей огромное. Познавательно, энергично. Замёрзнуть не успели. Особенно впечатлил
    читать дальше

    Введенский собор и монумент Мать-покровительница. А ещё Наталья прислала гид по зимнему городу, посоветовала ресторан Сувары (очень приятное и вкусное место) и порекомендовала посмотреть гонки на заливе. Мы довольны! Двое взрослых и дети 8 и 16 лет

  • Л
    Людмила
    16 января 2025
    Чебоксары: индивидуальная экскурсия на авто гида
    Замечательная экскурсия и великолепный гид! Елена познакомила нас с Чебоксарами, показала много всего красивого и интересного! Рассказала об исторических моментах,
    читать дальше

    о традициях чувашского народа и все это в лёгкой занимательный форме. Милая, приятная, заботливая девушка! Много знает и, не считаясь с личным временем, показала нам даже больше, чем мы рассчитывали! Осмотрели и посетили старинные храмы и монастырь, прогулялись по местному Арбату и Красной площади, увидели главные символы города: памятники матери -Покровительнице, Чапаеву, космонавта Николаеву, побывали в парке Победы, посмотрели на Волгу с прекрасной набережной и много, много ещё всего… и всё это благодаря нашему гиду Елене. Замечательный человек и очень знающий! Время просто пролетело, но мы очень довольны и рекомендуем именно этого экскурсовода! Не пожалеете! Спасибо, милая Елена!!!

  • И
    Игорь
    9 января 2025
    По Чебоксарам на автомобиле гида
    Всё очень понравилось.
  • Н
    Наиля
    10 октября 2024
    Расширенная экскурсия по Чебоксарам на транспорте туриста
    Экскурсия очень понравилась, Прошла очень динамично в непринуждённой обстановке. Экскурсовод Елена с большой любовью рассказала про свой город, было очень интересно
  • Ч
    Чистякова
    6 августа 2023
    Расширенная экскурсия по Чебоксарам на транспорте туриста
    Организация хорошая. Вовремя. Интересно. Познавательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Сквер имени В. И. Чапаева»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чебоксарах
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Расширенная экскурсия по Чебоксарам на транспорте туриста
  2. По Чебоксарам на автомобиле гида
  3. Чебоксары: индивидуальная экскурсия на авто гида
Какие места ещё посмотреть в Чебоксарах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Монумент Матери
  2. Самое главное
  3. Красная площадь
  4. Введенский Собор
  5. Площадь Республики
  6. Музей пива
  7. Чебоксарский залив
  8. Набережная
  9. Парк Амазония
  10. Свято-Троицкий монастырь
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в феврале 2025
Сейчас в Чебоксарах в категории "Сквер имени В. И. Чапаева" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 6000. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Чебоксарах на 2025 год по теме «Сквер имени В. И. Чапаева», 35 ⭐ отзывов, цены от 5500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель