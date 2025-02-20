3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Расширенная экскурсия по Чебоксарам: от Речного порта до Волги
Погрузитесь в культурное наследие Чебоксар, посетив его знаковые места и наслаждаясь видами на Волгу в комфорте вашего транспорта
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 5500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие во времени: Чебоксары от современности к древности
Погрузитесь в уникальное путешествие по Чебоксарам, где каждый поворот раскрывает страницы истории от древности до наших дней
Начало: От вашего отеля, если он в центре города
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Чебоксары: автоэкскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар, столицы Чувашии, и откройте для себя её тайны и легенды. Город удивит вас живописными видами и богатой историей
Начало: Чебоксары, площадь Речников, дом 1
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
5800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ФФонская20 февраля 2025Прекрасным морозным февральским днём прокатились по Чебоксарам с гидом Натальей. Спасибо ей огромное. Познавательно, энергично. Замёрзнуть не успели. Особенно впечатлил
- ЛЛюдмила16 января 2025Замечательная экскурсия и великолепный гид! Елена познакомила нас с Чебоксарами, показала много всего красивого и интересного! Рассказала об исторических моментах,
- ИИгорь9 января 2025Всё очень понравилось.
- ННаиля10 октября 2024Экскурсия очень понравилась, Прошла очень динамично в непринуждённой обстановке. Экскурсовод Елена с большой любовью рассказала про свой город, было очень интересно
- ЧЧистякова6 августа 2023Организация хорошая. Вовремя. Интересно. Познавательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Сквер имени В. И. Чапаева»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чебоксарах
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Чебоксарах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в феврале 2025
Сейчас в Чебоксарах в категории "Сквер имени В. И. Чапаева" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 6000. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Чебоксарах на 2025 год по теме «Сквер имени В. И. Чапаева», 35 ⭐ отзывов, цены от 5500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель