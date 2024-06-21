1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Выездная экскурсия из Челябинска - Кыштым. Касли. По стопам Демидовых
Начало: Челябинск, Площадь революции 5
Расписание: Каждый день
Завтра в 10:00
5 июля в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Обзорная экскурсия «Таганай»: уникальная природа Урала ждет вас
Погрузитесь в великолепие национального парка Таганай. Удивительные пейзажи и комфорт на каждом шагу. Трансфер из Челябинска уже включен в стоимость
Начало: Челябинск, Площадь революции 5
Расписание: Любое время, любой день
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Таганай из Челябинска: первое восхождение с трансфером
Вас ждет незабываемое приключение: первое восхождение на Таганай. Полноценный поход с трансфером из Челябинска. Покорите вершины и насладитесь красотой природы
Начало: Челябинск, Площадь революции 5
Расписание: Каждый день
Завтра в 10:00
5 июля в 10:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей21 июня 2024Побывал в слюдяной шахте, набрал много камней на сувениры, в Кыштыме познакомился с усадьбой и дворцом Демидовых.
- ССветлана30 мая 2024Экскурсию рекомендую, Виталий отличный гид, покажет и расскажет то, чего вы никогда не увидели и не услышали бы в сборной экскурсии на автобусе, так как автобус во многие места просто не подъедет. Увлекательно, познавательно, в общем великолепно!
- ИИрина13 сентября 2023Виталий очень хорошо рассказал об истории края, показал красивейшие места.
- ААнастасия20 августа 2023Челябинск: грани историиБольшое спасибо Артему за экскурсию! Очень интересно и познавательно. Не заметили, как пролетели два часа. Внезапный дождь не изменил наши планы и не испортил впечатления!
- ААнтон7 августа 2023Экскурсия прошла замечательно! Вдохновившись прогулкой по Таганаю, договорились на расширенную экскурсию с еще рядом достопримечательней. Виталий не только возил нас по изумительно
- ММихаил23 июля 2023Челябинск: грани историиВсё очень понравилось, интересно, рекомендую!
- ААндрей24 февраля 2023Увидели все, Виталий лучший!
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «От площади Революции»
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