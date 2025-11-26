Вас ждёт увлекательный день, полный открытий. Путешествие начинается с реки Увельки, где можно увидеть лебедей и насладиться шумом воды. Затем посетите село Коелга с его мраморными иконами и остатками казачьей
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная природа и лебеди
- 🏛 Исторические сёла и крепости
- 🍽 Домашняя еда и уютные кафе
- 🎶 Уральские сказки и легенды
- 🚌 Удобный транспорт из Челябинска
Что можно увидеть
- Село Погорелка
- Село Коелга
- Храм с мраморными иконами
- Казачья крепость
Описание экскурсии
Старинное село Погорелка. Здесь река с порогами и перекатами, а на воде можно увидеть лебедей. Возле села мы соберём травы и ягоды. На привале с чаем послушаем травника: он расскажет, как у каждой травинки есть своя история и сила, а также поделится местными легендами.
Село Коелга, а в нём — храм с мраморными иконами, белый карьер, мост через бурную реку, остатки казачьей крепости и каменных домов 19 века. После прогулки — обед в местном кафе: домашняя еда, неспешные разговоры и ощущение, что время здесь течёт иначе.
Река Увелька. Прогулка по берегу, купание в прозрачной воде, легенды о старой мельнице. По запросу могут прозвучать старинные уральские песни — прямо у воды, под шелест ветра и плеск волн.
Темы наших разговоров
- Село Погорелка. Как оно появилось, кто здесь жил, какие сказки рассказывали у печей зимними вечерами
- Травы. Какие пахнут мёдом, какие радуют глаз, а какие лечат душу. И как их правильно собирать, чтобы не обидеть лес
- Казачьи корни в селе Коелга. Почему здесь поют особые песни и что значит быть казаком на Урале
- Старообрядцы. Тайные службы, часовни, особые молитвы и обычаи
- Русалки. Да-да, те самые. Какие они на Урале, где их искали, и почему дети боялись подходить к воде на закате
- Особенный уральский юмор, песни, которые хочется слушать у костра, и сказки, которые рассказывают только своим
- Лесные поверья. Почему к дереву нужно обращаться по имени и как слушать ветер, чтобы услышать ответ
Организационные детали
- Поездка предназначена для людей от 16 лет, без детей
- Выезжаем на автомобиле гида из Челябинска в 9:00, возвращаемся, когда солнце уже садится — в 23:00–24:00
- Обед в кафе оплачивается дополнительно (по желанию)
- Берём с собой удобную обувь, кружку для чая. Всё остальное — найдётся по дороге
Поехали?
в четверг, пятницу и субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Алом поле
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Челябинске
Я — культуролог, фольклорист, директор Центра традиционной культуры Южного Урала. Сколько себя знаю путешествую по Уралу, организовываю поездки в деревни. Но я не классический путешественник. Я тот самый человек, который знает,
