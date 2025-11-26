Вас ждёт увлекательный день, полный открытий. Путешествие начинается с реки Увельки, где можно увидеть лебедей и насладиться шумом воды. Затем посетите село Коелга с его мраморными иконами и остатками казачьей

крепости. Здесь же услышите истории о старообрядцах и местные легенды. Обед в местном кафе добавит уюта и позволит насладиться домашней едой. Присоединяйтесь к этой уникальной экскурсии и станьте частью уральских историй

Описание экскурсии

Старинное село Погорелка. Здесь река с порогами и перекатами, а на воде можно увидеть лебедей. Возле села мы соберём травы и ягоды. На привале с чаем послушаем травника: он расскажет, как у каждой травинки есть своя история и сила, а также поделится местными легендами.

Село Коелга, а в нём — храм с мраморными иконами, белый карьер, мост через бурную реку, остатки казачьей крепости и каменных домов 19 века. После прогулки — обед в местном кафе: домашняя еда, неспешные разговоры и ощущение, что время здесь течёт иначе.

Река Увелька. Прогулка по берегу, купание в прозрачной воде, легенды о старой мельнице. По запросу могут прозвучать старинные уральские песни — прямо у воды, под шелест ветра и плеск волн.

Темы наших разговоров

Село Погорелка. Как оно появилось, кто здесь жил, какие сказки рассказывали у печей зимними вечерами

Травы. Какие пахнут мёдом, какие радуют глаз, а какие лечат душу. И как их правильно собирать, чтобы не обидеть лес

Казачьи корни в селе Коелга. Почему здесь поют особые песни и что значит быть казаком на Урале

Старообрядцы. Тайные службы, часовни, особые молитвы и обычаи

Русалки. Да-да, те самые. Какие они на Урале, где их искали, и почему дети боялись подходить к воде на закате

Особенный уральский юмор, песни, которые хочется слушать у костра, и сказки, которые рассказывают только своим

Лесные поверья. Почему к дереву нужно обращаться по имени и как слушать ветер, чтобы услышать ответ

Организационные детали